Комментарий: Бороться за свободу печати нужно не только на словах

3 мая - Всемирный день свободы печати. Нельзя допустить, чтобы о ней вспоминали лишь раз в году, считает генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург.
Третье мая - Всемирный день свободы печати. Хорошо, что такой день есть. По крайней мере раз в году о необходимости соблюдать это право гражданина вспоминают торжественно и официально. Однако свобода печати - великолепная тема для пустых обещаний. Остальные 364 дня в году она заботит мир значительно меньше. Вот несколько примеров.
Мириться с произволом ради экономических интересов
Политики из демократической Европы всячески добиваются расположения Китая. Тот факт, что свободы печати в этой стране не существует, а независимые программы Deutsche Welle и других зарубежных вещательных компаний полностью блокируются, удостаивается не более чем короткого упоминания. Представители бизнеса тоже думают скорее о крупных сделках с Китаем, нежели о правах человека. Тем самым все они поддаются произволу и притязаниям Пекина на власть. Ведь в Китае никто не будет протестовать, если власти начнут притеснять иностранных инвесторов. В китайских СМИ никогда не появятся критичные статьи на этот счет.
Поразительно большое число немецких и европейских политиков агитируют за то, чтобы правильно понимать российского президента Владимира Путина. Чтобы начать наконец всерьез воспринимать его страхи перед расширением НАТО и ЕС на восток. А вот страхи журналистов в России - их страх перед запугиванием, получением увечья или даже смертью - политикам наоборот только мешают и поэтому нередко замалчиваются. Отрадно, что новый министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) придерживается здесь иной позиции.
Власти Ирана тоже блокируют программы DW и четырех других иностранных вещателей и систематическим преследуют их сотрудников. О 23 журналистах, находящихся в пыточных тюрьмах Корпуса стражей исламской революции, уже почти никто не говорит. И тем не менее есть политики, который мечтают о сближении с Тегераном - с режимом, который выступает за уничтожение Израиля, дестабилизирует весь Ближний Восток и распространяет террор.
Давление, насилие и целенаправленные атаки на журналистов
Миссия бундесвера уже более 15 лет находится в Афганистане, чтобы в стране, наконец, установились мир, стабильность и свобода. И, тем не менее, не далее как в понедельник, 30 апреля, в результате теракта в Кабуле погибли как минимум 10 журналистов - именно они были целью террористов.
Наследного принца Саудовской Аравии восхваляют за то, что он позволили женщинам водить машину и ходить в кино. В то же время блогер Раиф Бадави все еще сидит в саудовской тюрьме только за то, что реализовал свое основное право на свободу слова.
Африканские автократы требуют, чтобы им выделяли больше средств в качестве экономической помощи, и получают их. Вместе с тем они перекрывают воздух молодым, амбициозным журналистам (особенно на частных телеканалах), которые пытаются честно делать свою работу. В Бангладеш и Пакистане блогеры рискуют жизнью, публикуя критичные материалы об исламизме, который становится в этих странах все сильнее. Действенная поддержка из-за рубежа, несмотря на усилия многих дипломатов, к сожалению, остается редкостью.
В 2018 году Мексика стала партнером Ганноверской промышленной ярмарки. При этом ни в одной другой стране мира работа журналистов не является столь опасной, как там. Это связано в первую очередь с всесильем наркокартелей, побороть которое власти страны не в состоянии. В прошлом году в Мексике погибли 11 журналистов - больше было только в Сирии. Правительства западных стран должны признать свою ответственность за это: в конце концов, именно в их странах живет большинство употребляющих наркотики.
Этот список примеров, к сожалению, можно продолжать бесконечно. Тогда речь очень быстро зашла бы о свободе печати во входящей в НАТО Турции и странах-членах ЕС Польше и Венгрии. Это печальный список. И он требует бóльшего, чем пустых обещаний раз в году к 3 мая.
Что делают наши власти?
Наши власти и наших политиков мы тоже должны оценивать по тому, что они делают для борьбы с атаками на свободу печати. Дают ли они диктаторам ясно и четко понять, в чем заключаются наши ценности? Готовы ли они отказаться от договоренностей, если эти ценности вопиюще попираются? Связывают ли они готовность предоставить экономическую помощь с ситуацией в сфере прав человека и свободы печати?
Диктаторы, автократы и популисты угрожают демократии по всему миру. Выжить она может только в том случае, если ее сторонники решительно встанут на ее защиту. Сегодня, 3 мая, мы отмечаем еще и 65-ю годовщину создания Deutsche Welle: на протяжении последних шести с половиной десятков лет мы свободно и независимо информируем людей по всему миру. Мы и дальше будем выступать в защиту свободы печати. Мы будем докапываться до сути. Обещаем!
Автор: Петер Лимбург, генеральный директор Deutsche Welle
Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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