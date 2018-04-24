Комментарий: Битва за Telegram. Рунет под угрозой

Неделю назад, когда я писал о начале блокировок Telegram, было трудно представить себе масштабы события. Можно было предположить, что Павел Дуров и пользователи его мессенджера сделают все, чтобы минимизировать последствия, но нынешнюю картину не представлял тогда никто. Размах впечатляет: в погоне за Telegram под удар попадают то одни, то другие сервисы, от мелких розничных продавцов до гигантов вроде YouTube, а сам Telegram продолжает работать. Перебои у него тоже случаются, но к ним-то пользователи как раз готовы, а вот то, что интернет в целом станет вдруг для россиян такой ненадежной штукой, оказалось главным и крайне неприятным сюрпризом.

Стало общим местом говорить о повышении технической грамотности населения благодаря действиям властей. А все равно не покидает подозрение, что власти решили в экстренном и обязательном порядке обучить пользователей технологиям обхода блокировок, прежде всего, VPN. Из-за упорства Павла Дурова, который пошел на принцип, программа обучения, первоначально предназначенная для пользователей Telegram, была распространена на всех россиян. Хочешь бесперебойной работы любых сайтов и приложений - ставь себе VPN.

Игра Путина

Александр Плющев

Можно долго спорить, есть ли во всем этом вина Павла Дурова, дескать, он знал, на что шел, с кем сел играть, за себя надо отвечать самому, а не подвергать рискам других. Нам не привыкать к тому, что государство часто ведет себя, как слон в посудной лавке. Мы понимали, что власти могут пойти охотиться на зайца с гранатометами, но что из-за одного ушастого они станут заливать напалмом весь лес - в такое верилось с трудом. Последствия не дают усомниться в том, что все происходит с одобрения Владимира Путина, поскольку трудно представить себе, кто, кроме него, взял бы на себя ответственность за спецоперацию подобного размаха и резонанса.

Владимир Путин, судя по тому, что мы о нем знаем, не большой любитель и пользователь интернета и вообще считает его проектом ЦРУ. Вряд ли он или его окружение именно сейчас увидели в интернете какую-то конкретную опасность, но то, что Кремль не считает эту отрасль экономики важной для страны, очевидно. И ладно бы таковой была цена за безопасность государства. Не знаю, насколько реально информирован слабо разбирающийся в интернете Путин, но и сотрудники спецслужб, и гражданские специалисты отлично понимают: дело, конечно же, не в борьбе с терроризмом. Как и в истории с ЮКОСом дело, конечно же, было не в налогах.

С последствиями типа ухудшения инвестиционного климата тогда тоже особенно никто не считался. Но с интернетом ситуация принципиально иная: это не "нефтянка", где все можно отнять у чужих и отдать своим, хотя такие примеры есть и в интернете, даже с тем же Дуровым. Но это развивавшаяся в режиме свободной и здоровой конкуренции отрасль, которой худо-бедно удавалось самостоятельно регулировать себя в течение примерно 10 лет, здесь все работает несколько иначе. Даже когда за Рунет принялось государство, негативные последствия его вмешательства стали ощущаться далеко не сразу, а четко проявились вообще лишь на днях.

Верхушка айсберга

Особенно очевидными они оказались для бизнеса, интересами которого государство откровенно пренебрегло. Но многие ли из пострадавших предпринимателей подадут в суд на Роскомнадзор, осознавая, что означает судиться с государством, особенно, если в деле есть политический аспект? Нетрудно ответить на этот вопрос, зная, что из трех гигантов Рунета на блокировки откликнулся всего один - да и то рекламной кампанией. Да и была бы перспектива - дело это долгое, а продажи из-за недоступного сайта падают прямо сейчас. Перебои в работе различных сервисов - это, увы, лишь верхушка айсберга, к которому полным ходом плывет российский интернет.

Если дело пойдет такими темпами и не остановится на одном Telegram, рекламному рынку - кровеносной системе Рунета - не позавидуешь. Рекламодатели не будут долго терпеть нестабильную работу, а это значит, из Рунета начнут уходить деньги. Иностранные сервисы, которые нацелены на российского пользователя, понимая все издержки работы в Рунете, будут постепенно сворачиваться, а значит, опять же: меньше рекламы, меньше услуг, меньше денег.

Что решат за океаном

Возможно, будущее Рунета сейчас во многом решается в Apple и Google, от которых Роскомнадзор уже неделю назад официально потребовал удалить Telegram из российских магазинов приложений. Так можно добиться существенного сокращения числа новых пользователей и оттока нынешних. Вот уже больше недели ответа, во всяком случае, публичного, от них нет.

Теоретически это может закончиться блокировкой магазинов, что ударит по всем российским владельцам смартфонов и по огромному числу компаний, в том числе и российских. "Сдать" Telegram для Apple и Google - тоже не лучший выход, как репутационно, так и чисто прагматически: это гарантирует отсутствие проблем лишь до следующего подобного случая.

Дедлайн - начало мая

Возможный уход крупных иностранных игроков с российских рынков ничего хорошего Рунету не сулит, снижение конкуренции пойдет во вред всей отрасли. Даже "Яндекс", вечно сражающийся с Google за долю в поиске, вряд ли выиграет. Можно сколько угодно кивать на огражденный от иностранных компаний Китай, но небольшой размер рынка не позволяет России эффективно повторить эту модель. Если раньше часто звучал вопрос, как далеко российские власти готовы зайти в обособлении своего интернета, теперь впору спрашивать себя, готовы ли они его разрушить. Ну, или пойти, как выражается глава Роскомнадзора Александр Жаров, на серьезную его "деградацию".

На фоне происходящих событий в Армении, где главным инструментом координации протестующих был Facebook, решимость российских властей по отношению к интернету может разве что усилиться. Но есть причины и сугубо тактического характера: 7 мая состоится инаугурация Владимира Путина. Как ни крути, а Павел Дуров бросил ему вызов, и если он не будет к этому времени наказан, при формировании нового правительства и администрации могут последовать всякие оргвыводы.

Автор: Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com, Twitter:@plushev

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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