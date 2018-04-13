 Комментарий: Битва за Telegram. Война за интернет | Авторская колонка Александра Плющева | DW | 16.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Александр Плющев

Комментарий: Битва за Telegram. Война за интернет

Российские власти последовательно уничтожают свободный интернет. И блокировка Telegram - не первый и не последний шаг на этом пути, считает Александр Плющев.

Мессенджер Telegram

Признаться, я не верил, что это случится: что Россия присоединится к кучке авторитарных стран, где блокируется самый современный мессенджер, причем отечественного производства. Неважно, где зарегистрирован сервис и какую юрисдикцию над собой он сам принимает, мы-то знаем, что Павел Дуров и другие разработчики Telegram - наши люди. Просто они не пошли на сговор с теми, кто принимает законы исключительно для удобства дальнейшего сохранения власти.

Я пишу этот текст в первые часы после начала блокировок, поэтому объективных данных пока нет. Судя по моей личной статистике, заметного уменьшения числа пользователей не произошло. За выходные, которые прошли с момента решения суда до начала блокировок, многие успели подготовиться, некоторые сделали это заранее. Не сидел сложа руки и сам Telegram: пока его адвокаты вели борьбу в российских судах, выигрывая время, Дуров и его команда дорабатывали встроенные средства обхода блокировок. Очевидно, они сработали: более половины российских пользователей, опрошенных в моем канале, сказали, что мессенджер работает у них без всяких инструментов обхода.

Своим чередом

Блокирование Telegram - логичное продолжение политики российских властей по ограничению интернета. Сначала это был безобидный LinkedIn, на котором можно было просто посмотреть, как это работает, затем малопопулярный в России корейско-японский мессенджер Line, и наконец интернет-рация Zello, которой, среди прочих, пользовались дальнобойщики для координации протестов против платежной системы "Платон". Ну и террористы в разных странах, но они, как и обычные люди, пользуются самыми разными сервисами.

Александр Плющев

Александр Плющев

Мало кто верил или, скажем так, хотел верить, что дело дойдет до действительно популярного сервиса. Telegram - не первый по числу пользователей мессенджер в России и даже не второй, но, безусловно, самый востребованный общественно и политически активной аудиторией. Он неподконтрольный, с его создателем невозможно договориться, но при этом сервисом с удовольствием пользуются и бескомпромиссные оппозиционеры, и бизнесмены, и представители самых разных ветвей и уровней власти.

Красная черта

Сейчас все зависит от смелости и стойкости пользователей Telegram, от того, насколько они готовы к затяжному интернет-сопротивлению. Технически власти будут делать все, чтобы попробовать все инструменты, включить механизмы давления на полную катушку - не зря же в конце прошлого года принимали закон, обязывающий VPN-сервисы не обходить блокировки Роскомнадзора. Попробуют на прочность магазины приложений App Store и Google Play, потребовав убрать оттуда приложение Telegram. И заодно будут продвигать идеологически верные сервисы, вроде ICQ, куда перевел президентский пресс-пул Дмитрий Песков.

Один из главных вопросов, который стоит сейчас перед властями - можно ли добиться своих целей, не вводя санкций непосредственно против пользователей. Это своеобразная красная черта. Пока наказывают только за пусть и безобидные, но активные действия: перепосты, лайки и прочие ретвиты. Но если дойдет до наказания за сервисы - дело плохо: даже в СССР попытки людей слушать западные голоса были по большому счету делом безопасным. Представляете, что может начаться в России, где сажают за репост, если разрешить привлекать за установленное в смартфоне приложение? Причем, плохо дело не только для пользователей, но и для самих властей. Это будет означать, что им буквально нечего предложить, кроме запретов.

Конец "мягкой силы"

Ведь что такое блокировка Telegram? Это признание бессилия, неэффективности своей "мягкой силы", поражения в идеологическом противостоянии внутри Telegram. Продвижение повестки, которое осуществлялось в этом сервисе с помощью анонимных каналов, в какой-то момент было признано провальным или все менее и менее эффективным. Якобы "сливы информации" от чиновников или спецслужб в какой-то момент перестали быть интересными просто потому, что они не были интересными с самого начала, а на одном флере мнимой близости к источникам далеко не уедешь.

Контекст

Слушания по Facebook в Конгрессе США и новые законопроекты по регулированию интернета в России. Что между ними общего и в чем разница? Разбирался Александр Плющев. (12.04.2018)

Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram в России. По словам главы ведомства, процесс займет несколько часов. Ранее владелец мессенджера Павел Дуров заявил, что в приложение встроят методы обхода блокировки. (16.04.2018)

В Европейский суд по правам человека будут поданы иски около 40 пользователей мессенджера Telegram из-за его возможной блокировки. (12.04.2018)

Telegram продолжит "отстаивать право на тайну переписки россиян", заявил основатель компании Павел Дуров. В понедельник Роскомнадзор начал блокировку мессенджера на территории России. (16.04.2018)

Зато набрали силу каналы, которые в близости к Кремлю не упрекнешь. Большую роль сыграло появление канала Алексея Навального, сразу поднявшегося в лидеры. Уже к концу прошлого года политический топ "Медиалогии" выглядел довольно плачевно для кремлевских игроков, которым не могли помочь ни боты, ни взаимная реклама.

Если следовать той логике и политике, которой российские власти до сих пор придерживались в отношении интернета, то, видимо, следующим кандидатом на роль "невыполняющего российские законы" будет соцсеть Facebook. Ей уже напомнили о необходимости переноса персональных данных пользователей на территорию России, требовании закона, который западные сервисы игнорируют уже пару лет. А затем настанет очередь и YouTube, который становится главной медиаплощадкой в России, все более успешно конкурирующей с телевидением.

В Facebook и в YouTube дела у кремлевской "мягкой силы" гораздо хуже, чем в Telegram, так что и шансов столкнуться с силой жесткой у них с каждым днем все больше. Другое дело, что вовлекать в политику гигантскую аудиторию YouTube, большая часть которой от нее пока далека - дело довольно опасное. Есть расхожее мнение, что Кремль обратил серьезное внимание на интернет после "арабской весны", которая координировалась через соцсети.

Но именно она показала, что настоящие проблемы у властей авторитарных стран начинаются не тогда, когда интернет работает, и даже через него что-то там координируется. Они начинаются тогда, когда вконец испугавшись интернета, его отключают, и люди выходят на улицы. Хотя бы и просто пообщаться.

Автор: Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com, Twitter:@plushev

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Женщина с телефоном на Мальдивах

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Не летаем, но чатимся!

    Писатели-фантасты мечтали, что в 21 веке мы будем летать по Галактике, но по факту одно из "бытовых" достижений новой эпохи - возможность в любой момент связаться с кем угодно где бы то ни было. Для этого мудрое человечество придумало мессенджеры. И их появилось огромное количество. Какие-то нам известны, какие-то нет. Посмотрим на них вместе!

  • Мессенджер WhatsApp

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    WhatsApp: гегемон и гигант

    Один из самых популярных мессенджеров в мире - WhatsApp (его название, вероятно, игра слов от английского "What’s up?" - "Что такое?"). Компания, которая создала мессенджер, была основана в 2009 году. За эти годы WhatsApp добился огромного прогресса - его общая аудитория по всему миру превышает миллиард пользователей. В 2014 году WhatsApp был приобретен другим гигантом - Facebook.

  • мессенджер WeChat, Китай

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    WeChat: китайский фурор

    По охвату аудитории WeChat - тоже один из самых популярных мессенджеров, однако большинство его пользователей находятся в Китае. Среди интересных особенностей этого сервиса - возможность общения со случайно подобранным собеседником (идеально для знакомств или просто для болтовни ни о чем). А еще WeChat - успешная и удобная платежная система. Правда, только для китайцев.

  • мессенджер Snapchat

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Snapchat: молодежь США в восторге

    Абсолютный фурор в США - приложение Snapchat, позволяющее делиться фото, видео, добавлять текст и рисунки. Одна из интересных особенностей мессенджера - весь контент доступен ограниченное количество времени, после чего все фотографии, видео и прочие драгоценности исчезают навсегда. С особой охотой его использует молодежь.

  • Мессенджер Telegram

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Telegram: свобода слова и не только

    Мессенджер Павла Дурова в последнее время очень часто попадает в заголовки СМИ. Тем не менее Telegram (основан в 2013 году) - не только форпост свободы слова (по крайней мере, как считают его владельцы) - он еще и удобен по ряду параметров. Там можно вести свои каналы, создавать огромные группы (до 10 тысяч человек), загружать авторские стикеры, есть удобная веб-версия и масса полезных ботов.

  • Мессенджер Allo от Google

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Allo: роботы угрожают общению!

    Мессенджер от Google со встроенным автоматическим помощником - можно искать информацию, не выходя из беседы. А еще здесь существует функция "умного ответа" - во-первых, Allo предлагает варианты ответа на последнее сообщение собеседника, а во-вторых, мессенджер (якобы!) анализирует ваши сообщения, чтобы предлагать более подходящие ответы в дальнейшем. Скоро будем общаться только при помощи роботов.

  • Мессенджер Viber

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Viber: популярный, но обычный

    Весьма популярный в России мессенджер, однако какими-либо уникальными особенностями Viber не обладает - разве что внедренной системой денежных переводов через одного из крупнейших мировых операторов.

  • Мессенджер Threema

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Threema: альтернатива за 3 евро

    Швейцарский Threema многими рассматривается как альтернатива WhatsApp - в первую очередь, как сервис, который занимается безопасностью переписки. К примеру, можно просканировать код на телефоне друга - и тогда ему будет присвоен самый высокий уровень верификации. Threema - мессенджер популярный, однако настоящему росту мешает его "небесплатность" - жители Германии должны заплатить за него 3 евро.

  • Мессенджер Line, Япония

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Line: легенда из Японии

    В принципе, это довольно обычный мессенджер, который заслуживает внимания как самый популярный сервис мгновенных сообщений в Японии. Интересна легенда о создании Line: говорят, что одной из причин стала авария на АЭС "Фукусима-1". С многими находившимися в районе бедствия нельзя было связаться из-за перебоев в связи, хотя интернет работал. Это якобы и вдохновило создателей Line.

  • Мессенджер Signal

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Signal: Сноуден, возможно, рекомендует

    Еще один малоизвестный мессенджер, которым якобы пользуется (или пользовался раньше) Эдвард Сноуден. Создатели Signal клянутся, что безопасность переписки - максимальная. Среди функций Signal - возможность настройки автоудаления старых сообщений и запрет на скриншоты. А еще у этого мессенджера открытый код, то есть любой специалист может убедиться, что переписка защищена.

  • Facebook Messenger (picture alliance/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP)

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Facebook и прочие

    Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы? Автор: Григорий Аросев

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 02:55

Блокировка Telegram в России: анонимность вне закона?

Контекст

Мессенджеры: не только WhatsApp

Одна из примет новейшего времени - бурное развитие мессенджеров. Их стало действительно много. А в чем между ними разница? Об этом фотогалерея DW. (18.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кому хорошо от запрета Telegram - "Заповедник"  

Пятница 13-е, или Самый черный день для Telegram - DW Новости  

Блокировка Telegram в России: анонимность вне закона?  

Также по теме

Telegram Messenger

Дуров назвал антиконституционным решение о блокировке Telegram 16.04.2018

Telegram продолжит "отстаивать право на тайну переписки россиян", заявил основатель компании Павел Дуров. В понедельник Роскомнадзор начал блокировку мессенджера на территории России.

Telegram Messenger

Как в России реагируют на блокировку Telegram 16.04.2018

В России началась блокировка Telegram. Большинство популярных телеграм-каналов отнеслись к началу блокировки спокойно. Власти ищут альтернативы мессенджеру Дурова.

Блокировка Telegram в России: анонимность вне закона? (13.04.2018) 13.04.2018

Как продолжить пользоваться мессенджером, несмотря на запрет Роскомнадзора? Кто считает блокировку незаконной? Как ограничения в России комментирует создатель сервиса Павел Дуров? Репортаж DW.

Самые читаемые сегодня

Постпред РФ при ООН не исключил возможности войны между Россией и США  

В Германии не хватает 440 тысяч специалистов  

Комментарий: Запад заговорил на языке Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW