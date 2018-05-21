Комментарий: Абрамович остался без kryshy

Для крупного российского бизнеса, вывезшего капиталы за рубеж, наступают черные времена. Кремль не готов вставать грудью на защиту предпринимателей вроде Романа Абрамовича. А в Великобритании, где около сотни россиян были обладателями визы инвестора, больше не рады грязным деньгам из России. Бизнесменам придется доказывать законность своих доходов, иначе можно, как Абрамович, "зависнуть" без визы.

Между Лондоном и Москвой

Один сигнал за другим посылают британские власти россиянам, хранившим свои накопления на территории Соединенного королевства или в офшорах вроде Британских Виргинских остров и острова Джерси. Общий смысл сообщений сводится к одному: вам здесь больше не рады. Если раньше, скажем прямо, Лондон закрывал глаза на происхождение иностранных денег, которые подпитывали его экономику, то теперь англичане намерены заставить зарубежных инвесторов, в первую очередь россиян, доказывать законность происхождения их капиталов.

В качестве знаковой фигуры, похоже, выбрали миллиардера и владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича. Ему не торопятся продлевать "инвесторскую" визу. Ее выдают сроком на 40 месяцев тому, кто вложил в британскую экономику сумму более 2 миллионов фунтов, а потом ее можно продлить. Но у Абрамовича она истекла в апреле, а новая все еще не готова.

Британская пресса пишет, что проблема у миллиардера в том, что, по новым правилам, ему надо объяснить законность происхождения денег, которые он инвестировал. Однако выглядит это так, как будто британские власти, которые официально прецедент с его визой пока не комментируют, выбрали Романа Абрамовича "символом очищения".

Он и правда во многом может считаться первопроходцем, символом продвижения российского бизнеса за рубежом. Абрамович не был первым российским инвестором в Великобритании, но именно он, помимо предприятий и особняков первым купил знаменитый футбольный клуб. Судебный процесс между владельцем "Челси" и покойным ныне российским политическим беженцем, олигархом Борисом Березовским обогатил не только английскую юстицию знаниями о том, как ведется бизнес в России, но и английский язык словами, заимствованными из русского тюремного жаргона, вроде "otkat" или "kryshevat'".

Абрамович, Березовский и проблема репутации

Суд против эмигранта российский миллиардер сумел выиграть. Березовский практически был разорен. Однако и Абрамович тогда не ушел без потерь. Его репутация как честного бизнесмена в глазах британской юстиции была потеряна навеки. Это не помешало, впрочем, продлению его визы инвестора в прошлый раз, что наглядно показывает, как в прошлом в Великобритании предпочитали закрывать глаза на законность происхождения действительно "больших" денег.

Теперь же политические настроения изменились, и Абрамович рискует снова стать символом. На этот раз - исхода российского бизнеса с Британских островов. Сотни миллионеров и даже несколько миллиардеров наверняка, затаив дыхание, следят сейчас за его визовой эпопеей и подстегивают своих адвокатов, которые готовят подтверждения законности происхождения средств, и своих финансовых консультантов, которые наверняка уже начали переводить их капиталы в более спокойные налоговые юрисдикции куда-нибудь в Юго-Восточную Азию, например, в Сингапур.

Домой в Россию эти люди все равно явно не торопятся. Их задача сейчас - просто попытаться выйти из-под удара, под который они попали из-за жесткого конфликта Кремля с Западом. Кстати, сказать, что они не были к этому готовы, нельзя. Тот же Роман Абрамович в 2017 году успел развестись с женой Дарьей Жуковой, обеспечив ей и своим детям от второго брака безбедное существование.

Помощь Кремля в обмен на возврат капиталов

Запад устал от того, что российский бизнес часто на словах дистанцируется от Кремля, но в реальности помогает ему даже в политических зарубежных проектах. Что, кстати, неудивительно, потому что у многих предпринимателей в России остаются "корни", в том числе и финансовые. В то же время, Кремль уже дал понять, что будет их защищать только в случае возврата капиталов в Россию. Виза Абрамовича - его собственная проблема, сообщил путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Так что для перебравшегося за границу российского бизнеса Роман Абрамович - это тоже символ. Символ борьбы за их капиталы, заработанные в основном в России и выведенные на Запад. Сумеет он защититься и получить визу - смогут, вероятно, и они. Проиграет один из богатейших людей Великобритании и России - придется собирать манатки и уезжать из Лондона и многим другим бизнесменам из числа тех семисот, у которых сейчас британские власти проверяют законность получения виз инвестора.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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