 Комитет защиты журналистов призвал расследовать смерть Максима Бородина | Новости из Германии о России | DW | 17.04.2018
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Россия

Комитет защиты журналистов призвал расследовать смерть Максима Бородина

В Комитете защиты журналистов вспомнили о ряде "подозрительных смертей" репортеров в РФ. Российские власти должны расследовать смерть журналиста Максима Бородина, полагают в Комитете.

Журналист Максим Бородин

Журналист Максим Бородин

Российские власти должны провести тщательное расследование смерти журналиста Максима Бородина и рассмотреть возможность того, что он был убит из-за профессиональной деятельности. Об этом в среду, 18 апреля, заявил международный Комитет защиты журналистов (CPJ).

Контекст

В Екатеринбурге умер журналист, одним из первых сообщивший о смерти наемников из "ЧВК Вагнера" в Сирии. Максим Бородин выпал из окна при невыясненных обстоятельствах. (15.04.2018)

"Мы призываем российские власти начать эффективное, справедливое и прозрачное расследование обстоятельств смерти Максима Бородина, и не исключать вероятности насильственной смерти", - сказала Нина Огнянова, координатор европейской и центрально-азиатской программы Комитета. Сотрудница CPJ отметила ряд "подозрительных смертей журналистов" в России и призвала российские власти как на региональном, так и на федеральном уровне считать, что Бородин, "возможно, подвергся нападению, мотивом которого стали его журналистские расследования".

Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже в пятницу, 13 апреля, и был доставлен в больницу в состоянии комы. В воскресенье, 15 апреля, он умер в реанимации. Обстоятельства его гибели остаются неясными. В понедельник, 16 апреля, Следственный комитет начал проверку по факту смерти журналиста. В частности, он писал о жителях Свердловской области, работавших в ЧВК Вагнера и погибших в Сирии в результате нанесенного в начале февраля авиаудара международной коалиции. Некоторые друзья и коллеги Бородина полагают, что его смерть стала следствием несчастного случая.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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