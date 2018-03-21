Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого | Новости из Германии о России | DW | 21.03.2018

Комиссия нижней палаты российского парламента по вопросам депутатской этики не обнаружила нарушений в поведении председателя комитета по международным делам Госдумы РФ Леонида Слуцкого, которого ряд журналисток обвинил в сексуальных домогательствах. Об этом в среду, 21 марта, сообщил глава комиссии Отари Аршба.

По его словам, эксперты сочли, что имел место "спланированный характер действий заявительниц". По версии членов комиссии, сотрудницы СМИ "озвучили претензии" к Слуцкому "практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов".

При этом в обосновании не уточняется, каким образом заявления журналисток связаны с избирательной кампанией на пост главы российского государства. Кроме того, авторы документа признают, что в арсенале комиссии нет должных инструментов для проведения предписываемых законом экспертиз, в частности проверки подлинности аудиозаписей.

Слуцкий назвал себя "вторым Вайнштейном"

На заседании присутствовали сотрудница русской службы BBC Фарида Рустамова и репортер телеканала "Дождь" Дарья Жук, выдвинувшие обвинения в адрес Слуцкого. Они общались с членами комиссии около часа. После их ухода в комнату через запасной вход, минуя журналистов, проник и сам политик. Он проговорил с экспертами порядка 15 минут.

Публикация о том, что Слуцкий неоднократно домогался журналисток, приходивших в его кабинет за комментарием или интервью, появилась на "Дожде" 22 февраля. Информация о поведении Слуцкого была широко известна, некоторые корреспондентки не решались одни, без сопровождения, встречаться с ним, отмечало издание "Ведомости".

Сам политик все обвинения отрицает. "Попытки сделать из Слуцкого русского Харви Вайнштейна больше всего похожи на дешевую, низкопробную провокацию. И - к сожалению для инициаторов этих попыток! - заранее обречены на провал", - написал он в своем Facebook.

РБК отзывает с 21 марта корреспондентов из Думы в знак протеста

Российский медиахолдинг РБК отзывает журналистов всех редакций, работающих в нижней палате российского парламента.

"Это решение принято руководством медиахолдинга в знак несогласия с заключением комиссии Госдумы по этике, которая не нашла доказательств сексуальных домогательств к российским журналисткам со стороны главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого", - отмечается в сообщении холдинга.

Своим решением "комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу", - заявила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова.

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