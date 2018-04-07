Комиссар ООН: Совбез парализован правом вето

Неспособность дать жесткий ответ на применение химического оружия лишь поощряет его использование, заявил в воскресенье, 9 апреля, верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн. Его заявление публикует официальный сайт комиссара.

"Стороны конфликта и те, кто их поддерживает, включая многочисленные группы экстремистов, широко распахнули дверь использованию этого ужасного оружия", - считает комиссар. "И так как те, кто применял его прежде, не понесли никакой ответственности, они продолжают испытывать наше глобальное отсутствие решимости", - продолжил он.

Совет безопасности ООН, который должен дать ответ на эти атаки, "парализован правом вето", мир реагирует лишь "пустыми словами и легкими осуждениями", - заявил аль-Хуссейн, призвав страны, обладающие право вето в Совбезе "проснуться", чтобы вернуть контроль за вооружениями и прекратить страдания людей.

Двое суток на ответ

Между тем Дональд Трамп пообещал отреагировать на химическую атаку в сирийском городе в Думе в течение двух дней. "Мы примем некоторые важные решения в течение следующих 24 - 48 часов ", - сказал Трамп в понедельник, 9 апреля, в Белом доме.

Президент США пообещал оперативно прояснить ситуацию, хотя, по словам президента, район предполагаемой химической атаки окружен сирийскими правительственными войсками, и оттуда трудно получить информацию. "Россия ли это была, Сирия, Иран или они все вместе - мы выясним это, и мы узнаем ответ довольно скоро", - заявил Трамп. Он также отметил, что все виновные заплатят за свои действия. Отвечая на вопрос о возможной ответственности за происшедшее президента РФ Владимира Путина, Трамп заявил, что если это так, то меры будут "жесткими".

При этом, выступая на экстренном заседании Совета безопасности ООН по Сирии, постпред США Никки Хейли заявила, что США ответят на химическую атаку, которая, вероятно, произошла в сирийском городе Дума, вне зависимости от того, одобрит эти действия Совбез или нет.



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