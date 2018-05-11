Коллекция Рокфеллера ушла с молотка за 830 млн долларов

Коллекция произведений искусства, принадлежавшая покойному американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру и его супруге Пегги, ушла с молотка за 830 млн долларов. Это самая крупная до сих пор выручка, полученная от продажи с аукциона частной коллекции. Прежний рекорд (373 млн евро) был установлен в 2009 году, когда распродавалась коллекция французского модельера Ива Сен-Лорана.

Произведения искусства, принадлежавшие Рокфеллерам, были распроданы на аукционе Christie's в Нью-Йорке за нескольких дней. Последний раунд торгов завершился в ночь на пятницу, 11 мая. Заявки поступали из многих районов США, из Германии, других стран Европы, а также из Азии.

Всего на торги было выставлено более 1500 произведений искусства, включая картины художников XIX и XX веков, античную мебель, фарфор и скульптуры. Дэвид Рокфеллер умер в 2017 году в возрасте 101 года. Пегги Рокфеллер скончалась в 1996 году.

Банковский магнат Рокфеллер и его супруга при жизни потратили сотни миллионов долларов на искусство, медицину и образование. Выручка от торгов на Christie's, по воле завещателей, пойдет на благотворительные нужды, в том числе на поддержку Нью-йоркского музея современного искусства и Гарвардского университета.

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