 Коллекция Рокфеллера ушла с молотка за 830 млн долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.05.2018
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Мир

Коллекция Рокфеллера ушла с молотка за 830 млн долларов

Это крупнейшая до сих пор выручка от продажи с аукциона коллекции произведений искусства. По воле Рокфеллера, все деньги пойдут на благотворительные цели.

Картина Пикассо из коллекции Рокфеллера

Картина Пикассо из коллекции Рокфеллера

Коллекция произведений искусства, принадлежавшая покойному американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру и его супруге Пегги, ушла с молотка за 830 млн долларов. Это самая крупная до сих пор выручка, полученная от продажи с аукциона частной коллекции. Прежний рекорд (373 млн евро) был установлен в 2009 году, когда распродавалась коллекция французского модельера Ива Сен-Лорана.

Произведения искусства, принадлежавшие Рокфеллерам, были распроданы на аукционе Christie's в Нью-Йорке за нескольких дней. Последний раунд торгов завершился в ночь на пятницу, 11 мая. Заявки поступали из многих районов США, из Германии, других стран Европы, а также из Азии.

Контекст

На аукционе Christie's в Нью-Йорке это произведение продано за 866,5 тысячи долларов. Столько за работу Дюрера на торгах еще никогда не отдавали. (30.01.2013)

За 10 тысяч, 50 тысяч и даже 100 тысяч долларов ушли выставленные на аукцион в Нью-Йорке старые двери, выброшенные на помойку несколько лет назад. Но двери непростые. (13.04.2018)

Всего на торги было выставлено более 1500 произведений искусства, включая картины художников XIX и XX веков, античную мебель, фарфор и скульптуры. Дэвид Рокфеллер умер в 2017 году в возрасте 101 года. Пегги Рокфеллер скончалась в 1996 году.

Банковский магнат Рокфеллер и его супруга при жизни потратили сотни миллионов долларов на искусство, медицину и образование. Выручка от торгов на Christie's, по воле завещателей, пойдет на благотворительные нужды, в том числе на поддержку Нью-йоркского музея современного искусства и Гарвардского университета.

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