Кого возьмет в космос следующий командир МКС

Герст - настоящий любимец немецких СМИ. Астро-Алекс, как его называют в Германии, умеет очень интересно, увлекательно и понятно рассказывать о своей работе и научных исследованиях. В свой первый полет он брал в космос игрушечную мышь из популярной детской "Передачи с мышью " ("Die Sendung mit der Maus"), вместе с которой участвовал в прямых включениях и снимал телесюжеты. На этот раз Герста будет сопровождать телевизионный человечек из Майнца по имени Конни (Conni) - представитель второго канала немецкого телевидения ZDF. "Майнцские человечки" (Mainzelmännchen) - веселые ребята, развлекающие зрителей в коротких клипах между передачами, рекламными блоками или перед прогнозами погоды. В самом Майнце, где располагается штаб-квартира этой компании, их даже можно увидеть на пешеходных светофорах.

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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика Два полюса Включенный в список Всемирного наследия самый большой в Европе романский храм и вставший на вечный взлет гигант неба Boeing 747 - два туристических полюса немецкого города Шпайер. Императорский собор был заложен в этом месте в начале XI века. "Боинг" прибыл сюда на барже по Рейну в 2002 году. Он пополнил коллекцию здешнего Музея техники - одну из самых интересных в Германии.

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика Шпайер и Зинсхайм Его открыли в Шпайере в 1991 году в качестве филиала Технического музея Зинсхайма, расположенного в 40 километрах. Там уже стало тесно. В Шпайере первую часть экспозиции разместили в так называемом Лилльском цехе на территории Пфальцского авиазавода. Это здание, построенное в 1913 году в Лилле, разобрали и перевезли из Франции в Германию во время Первой мировой войны.

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика "Тетушка Ю" и другие редкости Сегодня в Шпайере выставлено более 3000 экспонатов. Среди них - около 70 самолетов и вертолетов, 50 классических автомобилей разных эпох, несколько десятков пожарных машин, подводная лодка, два десятка локомотивов, старая карусель с лошадками и коллекция ярмарочных органов. Некоторые механические музыкальные инструменты посетители могут в любой момент запустить сами, нажав на кнопку.

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика Вход разрешен Многие музейные экспонаты в Шпайере - самолеты, вертолеты, спасательный корабль и подводную лодку - можно осмотреть изнутри, а из Boeing 747 "Yankee Mike" - даже выйти на левое крыло, превращенное в смотровую площадку на 20-метровой высоте. В одном из салонов удалена внутренняя обшивка, чтобы посетители могли увидеть то, что за ней скрывается, а также заглянуть в багажный отсек.

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика Одиннадцать лет в небе В свой первый рейс музейный "Боинг", построенный для компании Lufthansa, отправился в 1978 году. Он провел в небе 96655 часов, совершив 16373 полетов - без единой поломки, а из эксплуатации был выведен по экономическим соображениями - уступал более новым моделям по расходу топлива. Музей, в котором давно мечтали о таком экспонате, приобрел его за символическую сумму в один евро.

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика Экспозиции Большую часть Лилльского цеха сейчас занимает коллекция автомобилей-олдтаймеров, с которой мы более подробно познакомимся в следующем репортаже. За годы, прошедшие после открытия, для музея возвели несколько новых зданий. Этот французский военно-транспортный самолет Nord 2501 Noratlas встречает посетителей около входа в кассовый зал и музейный кинотеатр IMAX.

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика Мимо истребителей Кассовый зал пристроен к Лилльскому цеху, но многие посетители начинают осмотр, минуя его и направляясь через музейную площадь с самолетами и вертолетами прямиком к Космическому павильону (Weltraumhalle). Оставляют все другое, ничуть не менее интересное, на потом. В этом павильоне находится экспонат, по поводу которого в Шпайере испытывают особую гордость - один из советских "Буранов".

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика "Буран" Космический павильон был открыт в 2008 году. Центральное место в нем отведено полноразмерному самолету-аналогу советского "Бурана" - БТС-002. В 1985-1988 годах он совершил более 20 испытательных полетов в атмосфере, в ходе которых отрабатывались схемы посадки многоразового орбитального корабля, запущенного в космос в автоматическом режиме 15 ноября 1988 года.

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика Некосмическая одиссея "Буран" (1.01), летавший в Космос, был разрушен в мае 2002 года в результате обрушения здания, в котором находился на Байконуре. Шпайерский прототип перед тем, как попасть в этот музей, совершил кругосветное путешествие. В 1999 году его передали в лизинг австралийской фирме для демонстрации на Олимпиаде в Сиднее. Затем БТС-002 был продан компании из Сингапура и попал в Бахрейн.

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика Для испытателей Посетители музея, поднявшись по лестнице, могут через стекло заглянуть в кабину "Бурана". Она была рассчитана на двух пилотов и оборудована катапультами. Этот самолет-аналог многоразового космического корабля был оснащен четырьмя турбинами и стартовал с обычных аэродромов. Его взлетный вес превышал 90 тонн, а максимальная скорость составляла 600 км/ч, посадочная - от 300 до 330 км/ч.

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика 10 миллионов В 2002 году между российским НПО "Молния" и сингапурской фирмой по поводу оплаты сделки возник спор, который привел к длительным судебным разбирательствам. После их завершения "Буран" БТС-002 приобрел немецкий частный музей в Шпайере. Общая сумма, потраченная на покупку корабля, транспортировку в Германию и строительство для него нового павильона, составила около 10 миллионов евро.

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика Второй и первый Этот "Буран" БТС-002 провел в воздухе в общей сложности восемь часов. Другой прототип БТС-001 после закрытия программы оказался в качестве аттракциона в московском Парке имени Горького. Он служил для наземных статических испытаний, а также должен был использоваться для отработки перевозки многоразового космического корабля с помощью самолета "Атлант".

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика Капсула "Союза ТМ-19" Помимо "Бурана" в Шпайере можно увидеть также другие экспонаты, рассказывающие о советских и российских космических исследованиях: от приобретенного в 2010 году спускаемого аппарата транспортного корабля "Союз ТМ-19" - до космического питания с надписями "Вишня в желе" или "Говядина с овощным гарниром". В этой капсуле на Землю в 1994 году вернулся первый западногерманский астронавт Ульф Мербольд.

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика "Аполлон" и больше Планируя строительство Космического павильона, более десяти лет назад шпайерские любители технической истории также наладили тесные контакты с исследователями из НАСА. Наибольшее впечатление среди многочисленных американских экспонатов производит инсталляция, посвященная лунной программе "Аполлон", давшей название всей космической экспозиции в Шпайере: "Apollo and Beyond".

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика Лунный камень Помимо макета модуля Eagle и лунного автомобиля (LRV) здесь можно увидеть также камень, доставленный на Землю с Луны в 1971 году. Его возраст оценивается в 3,4 миллиарда лет. Среди других экспонатов самой большой в Европе космической экспозиции особого упоминания также заслуживает полномасштабная модель исследовательского модуля МКС - европейской лаборатории Columbus.

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика "Антей" Впечатляет своими размерами этот музейный экспонат - самый большой производившийся серийно турбовинтовой самолет в мире - советский Ан-22. Всего было выпущено 68 таких бортов, максимальный стартовый вес которых мог достигать 225 тонн. Этот самолет прибыл на аэродром в Шпайере из Киева в конце 1999 года, совершив посадку на 1300-метровой полосе, что требовало особого мастерства от пилотов.

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика Рекорды Разработанный по заказу военных, он мог в случае необходимости садиться на неподготовленных аэродромах - даже в чистом поле. В послужном списке самолетов этой модели значится более четырех десятков мировых рекордов, в том числе, по грузоподъемности (100,4 тонны). Грузовой отсек музейного "Антея" можно не только осмотреть, но и снять для проведения свадьбы или банкета.

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика "Аннушка" Неприхотливый трудяга Ан-2 на фоне соседних "Боинга" и "Антея" выглядит скромно, но один из его рекордов может затмить технические достижения других моделей. Ан-2 выпускается до сих пор с 1947 года, то есть является единственным в мире самолетом, который производится уже более 60 лет. Сейчас - в Китае. Эту "Аннушку" музей получил в подарок из российского города-побратима Шпайера - Курска.

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика Ми-8 Перейдем к вертолетам. На территории музея под открытым небом можно осмотреть несколько экспонатов советского производства. Этот многоцелевой Ми-8 входит в число самых массовых вертолетов в истории авиации. С 1965 года было произведено более 12 тысяч разных модификаций этой модели. Эксплуатируется по всему миру.

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика "Крокодил" Рядом расположен советский ударный вертолет Ми-24П. Серийный выпуск базовой модели был начат в 1971 году. Ми-24 стал первым советским и европейским специализированным боевым вертолетом, а также вторым в мире - вслед за американским Белл AH-1 "Кобра". Модель, выставленная в Шпайере, находилась на вооружении армии ГДР.

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика Ми-14 Этот вертолет-амфибия берегового базирования, выпускавшийся в СССР в 1973-1986 годах, также попал в Шпайер из числа техники, оставшейся от Национальной народной армии ГДР. Данная машина использовалась в качестве противолодочного вертолета и буксировщика минных тралов. Всего было изготовлено около 270 Ми-14 разных модификаций.

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика Борт для Хонеккера Внутри этого Ан-26 из числа машин, обслуживавших государственных деятелей Восточной Германии, посетителей музея ожидает сюрприз. Чаще всего этим специально оборудованным военно-транспортным самолетом пользовался Эрих Хонеккер. Внутри есть отсеки для работы и отдыха, а в хвостовой части…

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика "Чайка" … можно было перевозить персональный лимузин, который грузился на борт по трапу-створке. В музее это место сейчас занимает "Чайка", правда, не из автопарка руководства ГДР. Этот лимузин, как предполагается, находился в Гамбурге в гараже советского торгового представительства.

Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика МиГ-23 Рядом с Ан-26 круто стремится в небо МиГ-23 - советский многоцелевой истребитель с крылом изменяемой стреловидности. Этот самолет, поставленный из СССР в ГДР, после воссоединения Германии некоторое время использовался бундесвером. О классических автомобилях и некоторых других экспонатах Музея техники в Шпайере мы расскажем во второй части репортажа. Автор: Максим Нелюбин



30 лет космической станции "Мир"

30 лет космической станции "Мир": как это было Советский форпост Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.

30 лет космической станции "Мир": как это было Международное сотрудничество После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.

30 лет космической станции "Мир": как это было Многочисленные посетители В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.

30 лет космической станции "Мир": как это было Неудачи, поломки, неисправности… Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.

30 лет космической станции "Мир": как это было На пути к МКС США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.

30 лет космической станции "Мир": как это было Конец пилотного проекта Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина



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