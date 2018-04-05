Кого возьмет в космос следующий командир МКС

Герст - настоящий любимец немецких СМИ. Астро-Алекс, как его называют в Германии, умеет очень интересно, увлекательно и понятно рассказывать о своей работе и научных исследованиях. В свой первый полет он брал в космос игрушечную мышь из популярной детской "Передачи с мышью " ("Die Sendung mit der Maus"), вместе с которой участвовал в прямых включениях и снимал телесюжеты. На этот раз Герста будет сопровождать телевизионный человечек из Майнца по имени Конни (Conni) - представитель второго канала немецкого телевидения ZDF. "Майнцские человечки" (Mainzelmännchen) - веселые ребята, развлекающие зрителей в коротких клипах между передачами, рекламными блоками или перед прогнозами погоды. В самом Майнце, где располагается штаб-квартира этой компании, их даже можно увидеть на пешеходных светофорах.
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От "Аннушки" до "Бурана": советская и другая техника в немецком музее
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Два полюса
Включенный в список Всемирного наследия самый большой в Европе романский храм и вставший на вечный взлет гигант неба Boeing 747 - два туристических полюса немецкого города Шпайер. Императорский собор был заложен в этом месте в начале XI века. "Боинг" прибыл сюда на барже по Рейну в 2002 году. Он пополнил коллекцию здешнего Музея техники - одну из самых интересных в Германии.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Шпайер и Зинсхайм
Его открыли в Шпайере в 1991 году в качестве филиала Технического музея Зинсхайма, расположенного в 40 километрах. Там уже стало тесно. В Шпайере первую часть экспозиции разместили в так называемом Лилльском цехе на территории Пфальцского авиазавода. Это здание, построенное в 1913 году в Лилле, разобрали и перевезли из Франции в Германию во время Первой мировой войны.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
"Тетушка Ю" и другие редкости
Сегодня в Шпайере выставлено более 3000 экспонатов. Среди них - около 70 самолетов и вертолетов, 50 классических автомобилей разных эпох, несколько десятков пожарных машин, подводная лодка, два десятка локомотивов, старая карусель с лошадками и коллекция ярмарочных органов. Некоторые механические музыкальные инструменты посетители могут в любой момент запустить сами, нажав на кнопку.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Вход разрешен
Многие музейные экспонаты в Шпайере - самолеты, вертолеты, спасательный корабль и подводную лодку - можно осмотреть изнутри, а из Boeing 747 "Yankee Mike" - даже выйти на левое крыло, превращенное в смотровую площадку на 20-метровой высоте. В одном из салонов удалена внутренняя обшивка, чтобы посетители могли увидеть то, что за ней скрывается, а также заглянуть в багажный отсек.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Одиннадцать лет в небе
В свой первый рейс музейный "Боинг", построенный для компании Lufthansa, отправился в 1978 году. Он провел в небе 96655 часов, совершив 16373 полетов - без единой поломки, а из эксплуатации был выведен по экономическим соображениями - уступал более новым моделям по расходу топлива. Музей, в котором давно мечтали о таком экспонате, приобрел его за символическую сумму в один евро.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Экспозиции
Большую часть Лилльского цеха сейчас занимает коллекция автомобилей-олдтаймеров, с которой мы более подробно познакомимся в следующем репортаже. За годы, прошедшие после открытия, для музея возвели несколько новых зданий. Этот французский военно-транспортный самолет Nord 2501 Noratlas встречает посетителей около входа в кассовый зал и музейный кинотеатр IMAX.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Мимо истребителей
Кассовый зал пристроен к Лилльскому цеху, но многие посетители начинают осмотр, минуя его и направляясь через музейную площадь с самолетами и вертолетами прямиком к Космическому павильону (Weltraumhalle). Оставляют все другое, ничуть не менее интересное, на потом. В этом павильоне находится экспонат, по поводу которого в Шпайере испытывают особую гордость - один из советских "Буранов".
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
"Буран"
Космический павильон был открыт в 2008 году. Центральное место в нем отведено полноразмерному самолету-аналогу советского "Бурана" - БТС-002. В 1985-1988 годах он совершил более 20 испытательных полетов в атмосфере, в ходе которых отрабатывались схемы посадки многоразового орбитального корабля, запущенного в космос в автоматическом режиме 15 ноября 1988 года.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Некосмическая одиссея
"Буран" (1.01), летавший в Космос, был разрушен в мае 2002 года в результате обрушения здания, в котором находился на Байконуре. Шпайерский прототип перед тем, как попасть в этот музей, совершил кругосветное путешествие. В 1999 году его передали в лизинг австралийской фирме для демонстрации на Олимпиаде в Сиднее. Затем БТС-002 был продан компании из Сингапура и попал в Бахрейн.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Для испытателей
Посетители музея, поднявшись по лестнице, могут через стекло заглянуть в кабину "Бурана". Она была рассчитана на двух пилотов и оборудована катапультами. Этот самолет-аналог многоразового космического корабля был оснащен четырьмя турбинами и стартовал с обычных аэродромов. Его взлетный вес превышал 90 тонн, а максимальная скорость составляла 600 км/ч, посадочная - от 300 до 330 км/ч.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
10 миллионов
В 2002 году между российским НПО "Молния" и сингапурской фирмой по поводу оплаты сделки возник спор, который привел к длительным судебным разбирательствам. После их завершения "Буран" БТС-002 приобрел немецкий частный музей в Шпайере. Общая сумма, потраченная на покупку корабля, транспортировку в Германию и строительство для него нового павильона, составила около 10 миллионов евро.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Второй и первый
Этот "Буран" БТС-002 провел в воздухе в общей сложности восемь часов. Другой прототип БТС-001 после закрытия программы оказался в качестве аттракциона в московском Парке имени Горького. Он служил для наземных статических испытаний, а также должен был использоваться для отработки перевозки многоразового космического корабля с помощью самолета "Атлант".
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Капсула "Союза ТМ-19"
Помимо "Бурана" в Шпайере можно увидеть также другие экспонаты, рассказывающие о советских и российских космических исследованиях: от приобретенного в 2010 году спускаемого аппарата транспортного корабля "Союз ТМ-19" - до космического питания с надписями "Вишня в желе" или "Говядина с овощным гарниром". В этой капсуле на Землю в 1994 году вернулся первый западногерманский астронавт Ульф Мербольд.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
"Аполлон" и больше
Планируя строительство Космического павильона, более десяти лет назад шпайерские любители технической истории также наладили тесные контакты с исследователями из НАСА. Наибольшее впечатление среди многочисленных американских экспонатов производит инсталляция, посвященная лунной программе "Аполлон", давшей название всей космической экспозиции в Шпайере: "Apollo and Beyond".
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Лунный камень
Помимо макета модуля Eagle и лунного автомобиля (LRV) здесь можно увидеть также камень, доставленный на Землю с Луны в 1971 году. Его возраст оценивается в 3,4 миллиарда лет. Среди других экспонатов самой большой в Европе космической экспозиции особого упоминания также заслуживает полномасштабная модель исследовательского модуля МКС - европейской лаборатории Columbus.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
"Антей"
Впечатляет своими размерами этот музейный экспонат - самый большой производившийся серийно турбовинтовой самолет в мире - советский Ан-22. Всего было выпущено 68 таких бортов, максимальный стартовый вес которых мог достигать 225 тонн. Этот самолет прибыл на аэродром в Шпайере из Киева в конце 1999 года, совершив посадку на 1300-метровой полосе, что требовало особого мастерства от пилотов.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Рекорды
Разработанный по заказу военных, он мог в случае необходимости садиться на неподготовленных аэродромах - даже в чистом поле. В послужном списке самолетов этой модели значится более четырех десятков мировых рекордов, в том числе, по грузоподъемности (100,4 тонны). Грузовой отсек музейного "Антея" можно не только осмотреть, но и снять для проведения свадьбы или банкета.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
"Аннушка"
Неприхотливый трудяга Ан-2 на фоне соседних "Боинга" и "Антея" выглядит скромно, но один из его рекордов может затмить технические достижения других моделей. Ан-2 выпускается до сих пор с 1947 года, то есть является единственным в мире самолетом, который производится уже более 60 лет. Сейчас - в Китае. Эту "Аннушку" музей получил в подарок из российского города-побратима Шпайера - Курска.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Ми-8
Перейдем к вертолетам. На территории музея под открытым небом можно осмотреть несколько экспонатов советского производства. Этот многоцелевой Ми-8 входит в число самых массовых вертолетов в истории авиации. С 1965 года было произведено более 12 тысяч разных модификаций этой модели. Эксплуатируется по всему миру.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
"Крокодил"
Рядом расположен советский ударный вертолет Ми-24П. Серийный выпуск базовой модели был начат в 1971 году. Ми-24 стал первым советским и европейским специализированным боевым вертолетом, а также вторым в мире - вслед за американским Белл AH-1 "Кобра". Модель, выставленная в Шпайере, находилась на вооружении армии ГДР.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Ми-14
Этот вертолет-амфибия берегового базирования, выпускавшийся в СССР в 1973-1986 годах, также попал в Шпайер из числа техники, оставшейся от Национальной народной армии ГДР. Данная машина использовалась в качестве противолодочного вертолета и буксировщика минных тралов. Всего было изготовлено около 270 Ми-14 разных модификаций.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Борт для Хонеккера
Внутри этого Ан-26 из числа машин, обслуживавших государственных деятелей Восточной Германии, посетителей музея ожидает сюрприз. Чаще всего этим специально оборудованным военно-транспортным самолетом пользовался Эрих Хонеккер. Внутри есть отсеки для работы и отдыха, а в хвостовой части…
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
"Чайка"
… можно было перевозить персональный лимузин, который грузился на борт по трапу-створке. В музее это место сейчас занимает "Чайка", правда, не из автопарка руководства ГДР. Этот лимузин, как предполагается, находился в Гамбурге в гараже советского торгового представительства.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
МиГ-23
Рядом с Ан-26 круто стремится в небо МиГ-23 - советский многоцелевой истребитель с крылом изменяемой стреловидности. Этот самолет, поставленный из СССР в ГДР, после воссоединения Германии некоторое время использовался бундесвером. О классических автомобилях и некоторых других экспонатах Музея техники в Шпайере мы расскажем во второй части репортажа.
Автор: Максим Нелюбин
30 лет космической станции "Мир"
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
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