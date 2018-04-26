 Коалиция признала гибель 883 мирных жителей в Сирии и Ираке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.04.2018
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Мир

Коалиция признала гибель 883 мирных жителей в Сирии и Ираке

С момента начала операции против ИГ в 2014 году случайными жертвами авиаударов возглавляемой США коалиции стали 883 человека.

Американские самолеты над Сирией

Общее число жертв среди мирного населения в результате авиаударов в Сирии и Ираке достигло 883 человек. Об этом говорится в докладе возглавляемой США международной коалиции , распространенном в четверг, 26 апреля.

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Все они стали случайными жертвами авиаударов с 2014 года – с момента начала операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Еще по 476 случаям в настоящее время открыто расследование.

Как указывается в отчете, с августа 2014 года по март 2018 возглавляемая США коалиция нанесла более 29 тысяч авиаударов в Сирии и Ираке. За это время поступило 2135 сообщений о возможных жертвах среди мирного населения, из которых 227 сообщений были признаны достоверными.

В докладе также отмечается, что при поддержке международной коалиции в Сирии и Ираке удалось освободить от ИГ более 7,7 миллионов человек и 98 процентов территорий, которые были под контролем террористов.

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    Автор: Илья Коваль


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