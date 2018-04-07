Коалиция Орбана получит две трети мест в парламенте Венгрии

Партия ФИДЕС во главе с правоконсервативным премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном набирает, согласно подсчетам 85 процентов бюллетеней, 49,2 процента голосов на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье, 9 апреля.

Таким образом, коалиция из ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии получает 134 места из 199 в Государственном собрании, что гарантирует ей две трети голосов в высшем законодательном органе страны. По итогам выборов 2014 года у коалиции в парламенте было 133 голоса.

Сам Орбан уже прокомментировал результаты выборов, заявив, что Венгрия "одержала великую победу". Праворадикальная партия "Йоббик" также увеличивает свое представительство в парламенте - ей достанутся 27 кресел против 23 в 2014 году.

Теперь Орбан, которого критики обвиняют в авторитаризме, возглавит правительство Венгрии в четвертый раз в общей сложности и в третий раз подряд. Свою предвыборную кампанию 54-летний политик построил на националистической риторике: он пугал избирателей массовым наплывом мигрантов и выставлял себя защитником национального суверенитета и "христианской Европы".

Смотрите также:

Смотреть видео 03:13 Поделиться Выборы в Венгрии: ждать ли перемен? Отправить Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/2vdJn Выборы в Венгрии: каковы шансы партии Орбана получить большинство?