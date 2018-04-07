 Коалиция Орбана получит две трети мест в парламенте Венгрии | Новости из Германии о Европе | DW | 08.04.2018
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Европа

Коалиция Орбана получит две трети мест в парламенте Венгрии

Партия Виктора Орбана набирает чуть больше 49 процентов на парламентских выборах в Венгрии. Этого достаточно для того, чтобы вместе с партнерами по коалиции контролировать две трети парламента.

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Партия ФИДЕС во главе с правоконсервативным премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном набирает, согласно подсчетам 85 процентов бюллетеней, 49,2 процента голосов на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье, 9 апреля.

Контекст

4 ноября исполняется 60 лет со дня Венгерского восстания 1956 года. Исходя из своего исторического опыта, сегодня Венгрия должна была помочь беженцам, считает историк Дьёрдь Далош. (03.11.2016)

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Таким образом, коалиция из ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии получает 134 места из 199 в Государственном собрании, что гарантирует ей две трети голосов в высшем законодательном органе страны. По итогам выборов 2014 года у коалиции в парламенте было 133 голоса.

Сам Орбан уже прокомментировал результаты выборов, заявив, что Венгрия "одержала великую победу". Праворадикальная партия "Йоббик" также увеличивает свое представительство в парламенте - ей достанутся 27 кресел против 23 в 2014 году.

Теперь Орбан, которого критики обвиняют в авторитаризме, возглавит правительство Венгрии в четвертый раз в общей сложности и в третий раз подряд. Свою предвыборную кампанию 54-летний политик построил на националистической риторике: он пугал избирателей массовым наплывом мигрантов и выставлял себя защитником национального суверенитета и "христианской Европы".

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  • Остров Кос (Греция). Отдыхающие смотрят на лодку с пакистанскими беженцами.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Короткий путь - огромный риск

    Отдыхающие на пляже греческого острова Коса наблюдают, как беженцы на небольшой лодке причаливают к берегу. Хотя путь по морю составляет всего 4 километра, многие по-прежнему тонут, так как не умеют плавать.

  • Туристы идут мимо палаток беженцев.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Отдых рядом с отчаянием

    По дороге в отель или на пляж туристы на острове Кос проходят мимо палаток беженцев. Можно ли на них смотреть? Нужно ли им помогать?

  • Переполненный поезд с беженцами в городе Гевгелии (Македония).

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    В поезд - любой ценой

    Многие беженцы пытаются через Балканы попасть из Греции в Восточную Европу. Важный промежуточный пункт - вокзал города Гевгелии, Македония. После нескольких дней ожидания все хотят любой ценой попасть в поезд, следующий в направлении Сербии.

  • Сирийские беженцы пытаются пешком перейти границу Сербии с Венгрией.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    По заброшенной железной дороге

    Эта картина кажется почти романтичной. С первыми лучами солнца сотни беженцев отправляются в путь из Сербии в Венгрию по заброшенной железной дороге. Оттуда многие пойдут дальше - в Австрию и Германию. Многокилометровые переходы отнимают у людей последние силы.

  • Венгрия, город Бичке. Полицейские и семья беженцев.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    В отчаянии на рельсы

    Этот мужчина боится отправки в венгерский лагерь для беженцев, поэтому он бросается с женой и ребенком на железнодорожные пути вокзала Бичке. Сирийская семья думала, что их поезд поедет из Будапешта в Вену. Вместо этого беженцам требуется пройти регистрацию у венгерских чиновников.

  • Беженцы идут по автомагистрали в направлении Австрии.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Пешком в Австрию

    Сотни беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана решили сами решать свои судьбы и пошли пешком по венгерской автомагистрали в направлении Австрии. Они провели несколько дней на будапештском вокзале в ожидании дальнейшего переезда - и все напрасно. Полиция заблокировала железнодорожную ветку.

  • Беженец с плакатом, на котором изображена Ангела Меркель

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Меркель как символ надежды

    Главный вокзал Мюнхена. Для многих беженцев, спасающихся от гражданских войн, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) - символ надежд. В отличие от других европейских стран, в Германии беженцы могут чувствовать себя, как дома.

    Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев


Контекст

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

Сирию и Германию разделяют 3700 километров. Для того, чтобы добраться из одной страны в другую, многим беженцам требуются недели, иногда - месяцы. Опасности подстерегают их по всему пути. (07.09.2015)  

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