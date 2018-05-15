 КНДР угрожает отказом от саммита с Дональдом Трампом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.05.2018
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Мир

КНДР угрожает отказом от саммита с Дональдом Трампом

Пхеньян недоволен тем, что США настаивают на полном отказе КНДР от ядерного арсенала. Северная Корея также возмущена американо-южнокорейскими военными учениями.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын на телеэкране

Северная Корея пригрозила отменить запланированный саммит между руководителем КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, если США будут настаивать на своем требовании о полном отказе Пхеньяна от ядерного арсенала. "Если администрация США будет загонять нас в угол и в одностороннем порядке требовать от нас отказа от ядерного оружия, то мы больше не будем заинтересованы в переговорах", - заявил замминистра иностранных дел КНДР Ким Гэ Гван в среду, 16 мая.

Пхеньян в настоящее время изучает вопрос о целесообразности участия в запланированном саммите с Трампом, цитирует слова Ким Гэ Гвана северокорейское информационное агентство ЦТАК. Ранее о том, что КНДР рассматривает возможность отмены саммита, уже сообщило южнокорейское информагентство Ренхап. В сообщении отмечалось, что причиной этого является недовольство Пхеньяна по поводу проводимых США и Южной Кореей совместных военных учений.

Совместные маневры США и Южной Кореи

В знак протеста против этих учений, которые Пхеньян называет провокационными, КНДР уже отменила запланированную на 16 мая встречу с высокопоставленными представителями Южной Кореи. Правительство в Сеуле заявило, что сожалеет об этом и выразило надежду на то, что переговоры, "способствующие миру и процветанию Корейского полуострова", будут все же проведены как можно скорее. Оно также подчеркнуло решимость выполнить решения двустороннего саммита, состоявшегося 27 апреля.

Контекст

Политики разных стран считают запланированную встречу шагом в верном направлении. Однако переговоры по отказу КНДР от ядерной программы могут быть "непростыми". (09.03.2018)

Лидеры США и КНДР согласились встретиться - сенсация, учитывая их недавние угрозы в адрес друг друга. Карикатурист Сергей Елкин об аргументах Ким Чен Ына и Дональда Трампа. (09.03.2018)

США сдержанно отреагировали на отмену Пхеньяном переговоров с Южной Кореей. "Мы приняли это к сведению", - отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, добавив, что США внимательно изучат заявления Северной Кореи, и будут тесно координировать свои действия с союзниками.

Со своей стороны министерство обороны США попыталось преуменьшить значимость учений с Южной Кореей, проходящих с 14 по 25 мая. Эти учения рутинные и оборонительные, указал представитель Пентагона. Он заявил, что маневры не являются провокацией и будут продолжены.

Саммит с участием Ким Чен Ына и Дональда Трампа запланирован на 12 июня в Сингапуре.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 02:38

Cекрет Ким Чен Ына

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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

Северная Корея все чаще запускает баллистические ракеты. О том, к чему приведет открытая ракетно-ядерная конфронтация Пхеньяна и остального мира, - фотогалерея DW. (07.09.2017)  

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