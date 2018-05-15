КНДР угрожает отказом от саммита с Дональдом Трампом

Северная Корея пригрозила отменить запланированный саммит между руководителем КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, если США будут настаивать на своем требовании о полном отказе Пхеньяна от ядерного арсенала. "Если администрация США будет загонять нас в угол и в одностороннем порядке требовать от нас отказа от ядерного оружия, то мы больше не будем заинтересованы в переговорах", - заявил замминистра иностранных дел КНДР Ким Гэ Гван в среду, 16 мая.
Пхеньян в настоящее время изучает вопрос о целесообразности участия в запланированном саммите с Трампом, цитирует слова Ким Гэ Гвана северокорейское информационное агентство ЦТАК. Ранее о том, что КНДР рассматривает возможность отмены саммита, уже сообщило южнокорейское информагентство Ренхап. В сообщении отмечалось, что причиной этого является недовольство Пхеньяна по поводу проводимых США и Южной Кореей совместных военных учений.
Совместные маневры США и Южной Кореи
В знак протеста против этих учений, которые Пхеньян называет провокационными, КНДР уже отменила запланированную на 16 мая встречу с высокопоставленными представителями Южной Кореи. Правительство в Сеуле заявило, что сожалеет об этом и выразило надежду на то, что переговоры, "способствующие миру и процветанию Корейского полуострова", будут все же проведены как можно скорее. Оно также подчеркнуло решимость выполнить решения двустороннего саммита, состоявшегося 27 апреля.
США сдержанно отреагировали на отмену Пхеньяном переговоров с Южной Кореей. "Мы приняли это к сведению", - отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, добавив, что США внимательно изучат заявления Северной Кореи, и будут тесно координировать свои действия с союзниками.
Со своей стороны министерство обороны США попыталось преуменьшить значимость учений с Южной Кореей, проходящих с 14 по 25 мая. Эти учения рутинные и оборонительные, указал представитель Пентагона. Он заявил, что маневры не являются провокацией и будут продолжены.
Саммит с участием Ким Чен Ына и Дональда Трампа запланирован на 12 июня в Сингапуре.
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Автор: Григорий Аросев