 КНДР пригласили подписать договор о запрете ядерных испытаний | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.04.2018
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Мир

КНДР пригласили подписать договор о запрете ядерных испытаний

Организация Договора о запрете ядерных испытаний пригласила КНДР подписать документ. Северная Корея входит в число государств, чье одобрение необходимо для вступления договора в силу.

Лассина Зербо (справа) на выступлении перед конференцией CTBTO, 2013 г.

Лассина Зербо (справа) на выступлении перед конференцией CTBTO, 2013 г.

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO) пригласила Северную Корею войти в свои ряды. Таким образом Пхеньян, недавно объявивший о прекращении ядерных испытаний, может "формализовать" свои намерения, заявил в субботу, 21 апреля, Лассина Зербо, исполнительный секретарь Подготовительной комиссии CTBTO.

Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый сессией ООН в 1996 году, требует повсеместного и законодательно закрепленного отказа от ядерных и испытаний. Пока что договор не вступил в силу, так как его не подписали еще 3 государства из 44, чье одобрение необходимо - КНДР, Индия и Пакистан. При этом и подписали, и ратифицировали договор 36 стран, включая Германию, Украину и Россию.

Контекст

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Генсек НАТО предупредил, что у российских властей растет готовность использовать ядерное оружие. Москва модернизирует ядерный арсенал, и барьер для его применения снижается, заявил Йенс Столтенберг. (11.04.2018)

Эксперт предостерегает от излишнего оптимизма в адрес КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш наряду с прочими мировыми лидерами приветствовал решение КНДР прекратить ядерные испытания. "Этот положительный шаг вперед ведет к созданию доверия и долговременному процессу мирной денуклеаризации Корейского полуострова".

Одновременно с этим немецкий эксперт по политике Северной Кореи Рюдигер Франк (Rüdiger Frank) предостерег от излишнего оптимизма в связи с решением КНДР. "Северная Корея хочет создать успешную экспортную экономику, поэтому им нужно избавиться от санкций", - заявил Франк. Помимо этого, Пхеньяну нужна экономическая помощь, взамен на что он сможет пустить в страну международных инспекторов. Однако Франк не верит в то, что Северная Корея будет готова "так быстро сдать ядерное оружие", которое является "гарантией выживания" режима в Пхеньяне. По мнению эксперта, КНДР не хочет быть зависимой ни от Китая, ни от Америки.

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    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

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    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

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    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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Контекст

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