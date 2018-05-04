 КНДР предпринимает новые шаги по сближению с Южной Кореей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.05.2018
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Мир

КНДР предпринимает новые шаги по сближению с Южной Кореей

Северная Корея откажется от собственного часового пояса. Кроме того, КНДР намерена запустить авиамаршруты в Южную Корею.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече 27 апреля

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече 27 апреля

КНДР и Южная Корея согласовали свои часовые пояса, сообщило в пятницу, 4 мая, государственное северокорейское агентство KCNA. В 2015 году Пхеньян установил свой часовой пояс, который отстает от южнокорейского времени на 30 минут. В субботу, 5 мая, КНДР перейдет на единое с Южной Кореей время. 

Контекст

Северная и Южная Корея впервые за два года сели за стол переговоров. Результаты этой встречи без посредников оценил в интервью DW немецкий эксперт Патрик Кёльнер. (09.01.2018)

Во время исторической встречи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын объявили о начале новой эры мира и пообещали прекратить любые недружественные действия. (27.04.2018)

Кроме того, КНДР подала заявку в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой открыть авиамаршруты в Южную Корею. В данный момент заявка находится "на изучении", сообщили в организации. Представители ICAO намерены посетить Пхеньян на следующей неделе.

27 апреля, во время межкорейской встречи на высшем уровне в пограничной деревне Пханмунджом лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся со времен корейского конфликта начала 1950-х годов.

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    Итальянский фотограф Лука Фаччо в своем фотоальбоме "Common Ground" (общий язык, взаимопонимание), вышедшем после его выставки в Вене, показывает моменты из жизни жителей Северной и Южной Корей, не критикуя и не комментируя их. В своих работах он пытается найти то, что связывает корейцев, разделенных на две страны.

  • Два подростка - из Северной и Южной Корей

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    Два подростка, оба сфотографированы в 2013 году, один в Пхеньяне, другой в Сеуле. Непосредственность одного из них, который не стесняется курить при фотографе, а также подключенный к интернету ноутбук на заднем плане указывают на то, что он живет в южной части Корейского полуострова.

  • Группы молодых людей в КНДР и Южной Корее

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    Непринужденность

    Молодые люди отдыхают - пусть даже без пива и в униформе, как эти девушки в Северной Корее. Фотографии Фаччо показывают людей с непринужденными лицами, без масок, которые они приучены "надевать" в официальной обстановке, говорится в аннотации к венской выставке фотографа.

  • Танцующие люди в КНДР и Южной Корее

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    И во время танцев проявляются различия. Хотя и вечеринки на юге Корейского полуострова (фото справа), похоже, подчиняются определенным ритуалам.

  • Школьники из Северной и Южной Корей

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    В одиночку или группой - главное, жизнь доставляет радость. Лука Фаччо был шесть раз в Северной Корее с 2005 по 2013 год. Его цель - изобразить человека как субъект, в отличие от государственной идеологии, которая рассматривает его как объект. Все фотографии он делал не скрытой камерой, а открыто, получив согласие тех, кто изображен на снимках.

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    Портреты северных и южных корейцев

    Памятники

    Две монументальных скульптуры: слева - основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне и справа - в Сеуле короля Седжона, правившего в Корее в первой половине XV века.

  • Уличные музыканты в Пхеньяне и Сеуле

    Портреты северных и южных корейцев

    Звуки большого города

    А слушает ли кто? Уличные музыканты выглядят потерянными на фоне большого города - как в Пхеньяне, так и в Сеуле.

  • Женщины в традиционных корейских нарядах

    Портреты северных и южных корейцев

    Почитание традиций

    Фотограф рассказывает: "Мой северокорейский гид согласился с половиной моих предложений, за это я сделал половину снимков по его указанию". Один из них - фото женщины (справа) в здании парламента КНДР. Но и здесь в выражении ее лица есть что-то особенное.

  • Молодожены в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Важный день

    Два снимка с изображением важного момента в жизни двух человек. Невеста на свадьбе в Северной Корее носит более традиционный наряд, чем южно-корейская девушка.

  • Военные с девушками в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Жизнь военных в непривычном ракурсе

    Обычно на фото с военными мотивами из Кореи изображены вооруженные до зубов солдаты во время маневров или скучающие пограничники на посту. Эти военные показаны в неслужебной обстановке.

    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


Смотреть видео 01:09

Историческая встреча лидеров двух Корей

Контекст

Портреты северных и южных корейцев

"Цель моих работ - убрать пропаганду и показать людей", - говорит Лука Фаччо. На его фотографиях жители Северной и Южной Корей вступают в воображаемый диалог друг с другом. (26.04.2018)  

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