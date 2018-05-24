 КНДР по-прежнему готова к переговорам с США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.05.2018
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Мир

КНДР по-прежнему готова к переговорам с США

Несмотря на решение Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном, Северная Корея открыта для переговоров "в любое время и в любом формате".

Дональд Трамп и Ким Чен Ын на экране телевизора

Северная Корея по-прежнему готова к переговорам с США, несмотря на то, что Дональд Трамп ранее отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Как заявил в пятницу, 25 мая, первый заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ге Гван, власти КНДР открыты для решения проблем.

Контекст

Президент США представляет серьезную угрозу миру, считают 48 процентов участников опроса YouGov. Вдвое меньше респондентов расценивают как угрозу лидера КНДР. (27.04.2018)

По словам Ким Ге Гвана, правительство Северной Кореи считает решение об отмене саммита "чрезвычайно прискорбным". "Мы вновь уведомляем США о готовности решать проблемы в любое время и в любом формате", - приводит слова замминистра агентство Reuters.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына была запланирована на 12 июня в Сингапуре, однако американский президент 24 мая отменил саммит, указав, что своими последними заявлениями КНДР продемонстрировала "открытую враждебность". Между тем спустя некоторое время Дональд Трамп заявил, что по-прежнему не исключает возможности встретиться с Ким Чен Ыном, в том числе, как и было запланировано, 12 июня.

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