 КНДР отменила встречу с Южной Кореей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.05.2018
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Мир

КНДР отменила встречу с Южной Кореей

Пхеньян недоволен совместными маневрами вооруженных сил Южной Кореи и США. КНДР отменила встречу с представителями Сеула и грозит срывом переговоров Ким Чен Ына с Трампом.

Фестиваль цветов в Северной Корее

Власти КНДР отменили намеченную на среду встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи. Об этом сообщило во вторник, 15 мая, агентство Reuters, ссылаясь на сообщения государственных СМИ Северной Кореи. Причиной отмены стали совместные маневры, проведенные вооруженными силами США и Южной Кореи.

Кроме того, Пхеньян пригрозил срывом переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые предполагается провести в Сингапуре 12 июня.

Контекст

Политики разных стран считают запланированную встречу шагом в верном направлении. Однако переговоры по отказу КНДР от ядерной программы могут быть "непростыми". (09.03.2018)

В Пханмунджоме 16 мая пройдет встреча представителей Пхеньяна и Сеула на уровне глав ведомств по объединению этих стран. Делегаты обсудят имплементацию достигнутых ранее соглашений. (15.05.2018)

Встреча представителей Северной и Южной Кореи должна была пройти в приграничной деревне Пханмунджом, где 27 апреля состоялся исторический саммит лидеров двух государств. Делегации Пхеньяна и Сеула планировали обсудить выполнение достигнутых ранее договоренностей, в частности о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове.

КНДР на переговорах должны были представлять 29 делегатов во главе с председателем Комитета по мирному воссоединению страны Ри Сон Гвоном. Южнокорейскую делегацию из пяти представителей должен был возглавить министр объединения Чо Мён Гён.

Отмена встречи может положить конец наметившемуся сближению Сеула и Пхеньяна. 4 мая стало известно, что они согласовали свои часовые пояса и КНДР перейдет на единое с Южной Кореей время. Тогда же Северная Корея подала заявку в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой открыть авиамаршруты в Южную Корею.

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    Итальянский фотограф Лука Фаччо в своем фотоальбоме "Common Ground" (общий язык, взаимопонимание), вышедшем после его выставки в Вене, показывает моменты из жизни жителей Северной и Южной Корей, не критикуя и не комментируя их. В своих работах он пытается найти то, что связывает корейцев, разделенных на две страны.

  • Два подростка - из Северной и Южной Корей

    Портреты северных и южных корейцев

    Молодежь

    Два подростка, оба сфотографированы в 2013 году, один в Пхеньяне, другой в Сеуле. Непосредственность одного из них, который не стесняется курить при фотографе, а также подключенный к интернету ноутбук на заднем плане указывают на то, что он живет в южной части Корейского полуострова.

  • Группы молодых людей в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Непринужденность

    Молодые люди отдыхают - пусть даже без пива и в униформе, как эти девушки в Северной Корее. Фотографии Фаччо показывают людей с непринужденными лицами, без масок, которые они приучены "надевать" в официальной обстановке, говорится в аннотации к венской выставке фотографа.

  • Танцующие люди в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Хорошее настроение

    И во время танцев проявляются различия. Хотя и вечеринки на юге Корейского полуострова (фото справа), похоже, подчиняются определенным ритуалам.

  • Школьники из Северной и Южной Корей

    Портреты северных и южных корейцев

    Первоклашки

    В одиночку или группой - главное, жизнь доставляет радость. Лука Фаччо был шесть раз в Северной Корее с 2005 по 2013 год. Его цель - изобразить человека как субъект, в отличие от государственной идеологии, которая рассматривает его как объект. Все фотографии он делал не скрытой камерой, а открыто, получив согласие тех, кто изображен на снимках.

  • Памятники в Северной и Южной Кореях

    Портреты северных и южных корейцев

    Памятники

    Две монументальных скульптуры: слева - основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне и справа - в Сеуле короля Седжона, правившего в Корее в первой половине XV века.

  • Уличные музыканты в Пхеньяне и Сеуле

    Портреты северных и южных корейцев

    Звуки большого города

    А слушает ли кто? Уличные музыканты выглядят потерянными на фоне большого города - как в Пхеньяне, так и в Сеуле.

  • Женщины в традиционных корейских нарядах

    Портреты северных и южных корейцев

    Почитание традиций

    Фотограф рассказывает: "Мой северокорейский гид согласился с половиной моих предложений, за это я сделал половину снимков по его указанию". Один из них - фото женщины (справа) в здании парламента КНДР. Но и здесь в выражении ее лица есть что-то особенное.

  • Молодожены в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Важный день

    Два снимка с изображением важного момента в жизни двух человек. Невеста на свадьбе в Северной Корее носит более традиционный наряд, чем южно-корейская девушка.

  • Военные с девушками в КНДР и Южной Корее

    Портреты северных и южных корейцев

    Жизнь военных в непривычном ракурсе

    Обычно на фото с военными мотивами из Кореи изображены вооруженные до зубов солдаты во время маневров или скучающие пограничники на посту. Эти военные показаны в неслужебной обстановке.

    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


Смотреть видео 01:09

Историческая встреча лидеров двух Корей

Контекст

Портреты северных и южных корейцев

"Цель моих работ - убрать пропаганду и показать людей", - говорит Лука Фаччо. На его фотографиях жители Северной и Южной Корей вступают в воображаемый диалог друг с другом. (26.04.2018)  

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