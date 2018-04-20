 КНДР объявила о прекращении ядерных и ракетных испытаний | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.04.2018
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Мир

КНДР объявила о прекращении ядерных и ракетных испытаний

В Северной Корее прекратят ядерные испытания, запуск межконтинентальных баллистических ракет, а также закроют ядерный полигон, заявил Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын (фото из архива)

Ким Чен Ын (фото из архива)

Контекст

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Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении в стране ядерных и ракетных испытаний. Решение было принято в ходе заседания центрального комитета правящей партии Северной Кореи в пятницу, 20 апреля, сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап".

Как сообщает агентство, с 21 апреля в КНДР будут прекращены ядерные испытания, а также запуск межконтинентальных баллистических ракет. Помимо прочего, в Северной Корее будет закрыт ядерный полигон. Ким Чен Ын подчеркнул, что страна более не нуждается в проведении дальнейших испытаний. Ядерный полигон будет закрыт, чтобы подтвердить намерения Пхеньяна остановить ядерные испытания.

Решение правительства Северной Кореи приветствовал президент США Дональд Трамп. На своей странице в Twitter он написал, что это "очень хорошие новости для КНДР и мира - большой прогресс". Также Трамп отметил, что ожидает предстоящих переговоров с Ким Чен Ыном. 

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже сообщал о готовности КНДР отказаться от ядерного оружия. При этом, по словам Муна, Пхеньян не выдвигает условий, которые могли бы быть неприемлемы для США - например, вывод американских войск из Южной Кореи. В обмен на денуклеаризацию Пхеньян требует "прекращения враждебной политики в отношении КНДР, а также гарантии безопасности", заявил южнокорейский президент.

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    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

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    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

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    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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