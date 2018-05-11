 КНДР и Южная Корея согласовали встречу на высоком уровне 16 мая | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.05.2018
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Мир

КНДР и Южная Корея согласовали встречу на высоком уровне 16 мая

В Пханмунджоме 16 мая пройдет встреча представителей Пхеньяна и Сеула на уровне глав ведомств по объединению этих стран. Делегаты обсудят имплементацию достигнутых ранее соглашений.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ын во время исторического саммита 27 апреля 2018 года

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ын во время исторического саммита 27 апреля 2018 года

КНДР и Южная Корея договорились провести встречу "на высоком уровне" 16 мая. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает южнокорейское министерство объединения.

Встреча пройдет в приграничной деревне Пханмунджом, где 27 апреля прошел исторический саммит лидеров двух государств. Делегации Пхеньяна и Сеула планируют обсудить имплементацию достигнутых ранее договоренностей, в частности, о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове.

Контекст

Во время исторической встречи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын объявили о начале новой эры мира и пообещали прекратить любые недружественные действия. (27.04.2018)

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который пересек границу Южной Кореи после окончания войны в 1953 году. Президент Мун Чжэ Ин встретил его в пограничной деревне Пханмунджом. (27.04.2018)

КНДР на переговорах представят 29 делегатов во главе с председателем Комитета по мирному воссоединению страны Ри Сон Гвоном. Южнокорейскую делегацию из пяти представителей возглавит министр объединения Чо Мён Гён.

Сближение Сеула и Пхеньяна

Сеул и Пхеньян продолжают предпринимать шаги по сближению. 4 мая стало известно, что они согласовали свои часовые пояса и КНДР перейдет на единое с Южной Кореей время. Тогда же Северная Корея подала заявку в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой открыть авиамаршруты в Южную Корею.

27 апреля, во время межкорейской встречи на высшем уровне в пограничной деревне Пханмунджом лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся со времен корейского конфликта начала 1950-х годов. После саммита стало известно, что Пхеньян намерен еще в течение мая закрыть северокорейский испытательный ядерный полигон.

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    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


Смотреть видео 01:09

Историческая встреча лидеров двух Корей

Контекст

Портреты северных и южных корейцев

"Цель моих работ - убрать пропаганду и показать людей", - говорит Лука Фаччо. На его фотографиях жители Северной и Южной Корей вступают в воображаемый диалог друг с другом.  

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