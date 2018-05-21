 КНДР допустила южнокорейских журналистов на ликвидацию ядерного полигона | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.05.2018
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Мир

КНДР допустила южнокорейских журналистов на ликвидацию ядерного полигона

Северная Корея приняла список с именами восьми представителей южнокорейских СМИ. Ранее в КНДР прибыли журналисты США, Китая, Великобритании и РФ, а репортерам из Южной Кореи отказали в визе.

Расположение ядерного полигона Пунгери на карте КНДР

КНДР разрешила южнокорейским журналистам присутствовать на ликвидации ядерного полигона Пунгери. Об этом в среду, 23 мая, заявило министерство объединения Республики Корея. По его данным, Северная Корея приняла список репортеров, в который вошли восемь представителей южнокорейских СМИ из двух изданий.

Ранее из Пекина в северокорейский Вонсан прибыли журналисты из США, Великобритании, Китая и России. В группе предполагалось присутствие представителей СМИ Южной Кореи, однако им было отказано в визе, несмотря на сделанное до этого приглашение.

Контекст

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До этого КНДР отменила намеченную на 16 мая встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи. Причиной стали совместные маневры, проводимые вооруженными силами США и Южной Кореи с 14 по 25 мая.

Символ готовности к отказу от ядерной программы

О полном ядерном разоружении на Корейском полуострове лидер КНДР Ким Чен Ын договорился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время корейско-корейской встречи на высшем уровне 27 апреля в пограничной деревне Пханмунджом. Полигон Пунгери планируется разрушить в ходе "церемонии" с 23 по 25 мая.

Этим символическим шагом власти КНДР намерены продемонстрировать готовность к отказу от ядерной программы. США готовы предоставить Пхеньяну гарантии безопасности, если Северная Корея осуществит стратегическое решение в сторону отказа от ядерного оружия, заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео.

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    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

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    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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