КНДР готова обсуждать отказ от ядерного оружия

Власти Северной Кореи впервые выразили Вашингтону готовность обсудить создание безъядерной зоны на Корейском полуострове. Эту тему предполагается затронуть на встрече лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая может состояться в мае, сообщают в воскресенье, 8 апреля, ссылаясь на официальные лица в администрации США, газеты The Wall Street Journal и The Washington Post, а также агентство Reuters.
По словам источника Reuters, об этой уступке со стороны КНДР удалось договориться на секретных переговорах между представителями двух стран. Таким образом устранено значительное препятствие на пути возможной встречи лидеров, переговоры о которой проходят не без сложностей.
КНДР открывается миру
Пхеньян в последние месяцы сигнализирует готовность к контактам на международном уровне. 27 апреля должен состояться саммит с участием лидеров КНДР и Южной Кореи - Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Встреча пройдет в пограничной деревне Пханмунджом. Делегацию Южной Кореи возглавляет министр объединения Чо Мён Гён, а северокорейскую - председатель комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон. В составе каждой из них - по три человека.
О возможности двустороннего саммита с КНДР заявляла и Япония, сейчас в Пхеньяне обсуждают этот вопрос, сообщает газета Asahi со ссылкой на собственные источники. По ее данным, Ким Чен Ын проинформировал об этом высокопоставленных чиновников Трудовой партии Кореи. Саммит Японии и Северной Кореи, по информации Asahi, может состояться в начале июня.
Смотрите также:
-
Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов
Чья кнопка больше
"Ядерная кнопка всегда находится на моем рабочем столе", - заявил во время своего новогоднего обращения глава КНДР Ким Чен Ын. В ответ президент США Дональд Трамп в своем любимом микроблоге в Тwitter написал: "Пусть кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает".
-
Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов
Борьба причесок
Достаточно нарисовать лишь две ракеты, одну украсить блондинистым, зачесанным вперед чубом, вторую - торчащим вверх черным ежиком с подбритыми височками, и всем тут же становится ясно, о ком идет речь.
-
Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов
Атомная казуистика
Прически Дональда Трампа и Ким Чен Ына - источник вдохновения для карикатуристов. Лидеры США и Северной Кореи пытаются выяснить, чей начес круче. "Моя прическа - огонь!", - уверяет Трамп. "Зато моя - настоящая бомба", - не уступает Ким.
-
Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов
Когда встречаются два безумца...
"Ты что, совсем с ума сошел", - спрашивают друг друга Дональд Трамп и Ким Чен Ын.
-
Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов
"Просто кто-то слишком много наговорил"
Лидер КНДР готов подождать с пуском баллистической ракеты в сторону острова Гуам, где расположена американская авиабаза. Накал страстей вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи снизился?
-
Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов
Прыжки "бомбочкой"
Интересно, когда они заметят, что в бассейне нет воды?
-
Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов
Ничего, кроме пустого звука
Своими пустыми взаимными угрозами о применении ядерного оружия Дональд Трамп и Ким Чен Ын только портят воздух и превращают пространство вокруг себя в пустынный лунный ландшафт.
-
Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов
Президент-граната
"Этот президент - как граната: полностью заряжен и снят с предохранителя. У вас осталось несколько секунд, чтобы добежать до укрытия".
-
Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов
Выход найден!
Жаль, что Земле так быстро не избавиться от этого ядерно-риторического мусора. Подпись к карикатуре: "Это был единственный выход".
Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская