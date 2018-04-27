КНДР в мае планирует закрыть ядерный полигон

Глава КНДР Ким Чен Ын намерен закрыть северокорейский испытательный ядерный полигон в мае, а также предъявить результаты экспертам и журналистам из США и Южной Кореи. Об этом в воскресенье, 29 апреля, сообщил представитель южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина, сославшись на заявления самого Ким Чен Ына. В свою очередь глава КНДР озвучил свои намерения во время недавней встречи со своим южнокорейским коллегой.

Помимо этого, Ким Чен Ын якобы заявил, что президент США Дональд Трамп поймет, что северокорейский лидер - "не тот человек", который будет запускать ракеты в сторону США. В числе прочих изменений, которые, возможно, будут проведены в КНДР, - синхронизация времени с Южной Кореей. В 2015 году Пхеньян создал свой часовой пояс, который отстает от южнокорейского времени на полчаса.

27 апреля, во время корейско-корейской встречи на высшем уровне в пограничной деревне Пханмунджом Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся со времен корейского конфликта в начале 1950-х годов.

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