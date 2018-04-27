 КНДР в мае планирует закрыть ядерный полигон | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.04.2018
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Мир

КНДР в мае планирует закрыть ядерный полигон

Сеул заявил, что Ким Чен Ын намерен в мае закрыть свой ядерный полигон. Помимо этого, две Кореи могут синхронизировать свое время.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, 27 апреля 2018 г.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, 27 апреля 2018 г.

Глава КНДР Ким Чен Ын намерен закрыть северокорейский испытательный ядерный полигон в мае, а также предъявить результаты экспертам и журналистам из США и Южной Кореи. Об этом в воскресенье, 29 апреля, сообщил представитель южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина, сославшись на заявления самого Ким Чен Ына. В свою очередь глава КНДР озвучил свои намерения во время недавней встречи со своим южнокорейским коллегой.

Контекст

Во время исторической встречи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын объявили о начале новой эры мира и пообещали прекратить любые недружественные действия. (27.04.2018)

Дональд Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном может пройти в ближайшие 3-4 недели. При этом итог саммита пока непредсказуем, считает Трамп. (29.04.2018)

Помимо этого, Ким Чен Ын якобы заявил, что президент США Дональд Трамп поймет, что северокорейский лидер - "не тот человек", который будет запускать ракеты в сторону США. В числе прочих изменений, которые, возможно, будут проведены в КНДР, - синхронизация времени с Южной Кореей. В 2015 году Пхеньян создал свой часовой пояс, который отстает от южнокорейского времени на полчаса.

27 апреля, во время корейско-корейской встречи на высшем уровне в пограничной деревне Пханмунджом Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся со времен корейского конфликта в начале 1950-х годов.

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    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

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    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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Северная Корея все чаще запускает баллистические ракеты. О том, к чему приведет открытая ракетно-ядерная конфронтация Пхеньяна и остального мира, - фотогалерея DW. (07.09.2017)  

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