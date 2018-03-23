 Кличко не исключает борьбы за пост президента Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 25.03.2018
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Украина

Кличко не исключает борьбы за пост президента Украины

Виталий Кличко может включиться в президентскую кампанию 2019 года. Мэр Киева также считает, что Западу не надо снимать санкции с России.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Бывший боксер-тяжеловес, а ныне мэр Киева Виталий Кличко не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году. Об этом он заявил немецкой газете Tagesspiegel в интервью, которое публикуется в воскресенье, 25 марта. "Я этого не исключаю, однако перед этим я должен добиться успеха в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям", - сказал Кличко.

Контекст

Несмотря на шквал критики и угроз вторая очередь газопровода "Северный поток" будет построена - считает эксперт Немецкого института экономических исследований Клаудия Кемферт. (21.03.2018)

Действующего мэра поддержали 66,5 процента избирателей, согласно предварительным данным обработки всех протоколов. (16.11.2015)

В 2014 году, на внеочередных выборах президента Украины, Кличко, изначально планировавший бороться за пост руководителя государства, отказался от участия в кампании в пользу нынешнего президента, Петра Порошенко. Мэром Киева он стал в 2015 году.

Помимо этого, Кличко предостерег страны запада от снятия санкций в отношении Москвы. "Санкции - один из важнейших методов против агрессивной российской политики, и они работают", - заявил политик. "Пока Россия не поменяет свою политику, санкции нужно, скорее, усиливать", - добавил Виталий Кличко. Мэр Киева также заявил, что строящийся газопровод "Северный поток-2" нанесет Украине серьезный ущерб. По его мнению, газопровод отвечает интересам не Евросоюза, а в первую очередь России.

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    Многие офшорные фирмы оказались зарегистрированными на жен, сестер, дочерей и двоюродных братьев мировых лидеров. Среди фигурантов "панамских досье" семья азербайджанского президента Ильхама Алиева в полном составе, внук казахстанского президента Нурсултана Назарбаева и отец британского премьера Дэвида Кэмерона.

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    Виолончель в кустах

    Среди клиентов панамской фирмы оказались люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Например, его давний друг, известный виолончелист Сергей Ролдугин. Из документов следует, что ему принадлежат несколько офшорных фирм, на счетах которых оседали сотни миллионов долларов - малая часть из 2 миллиардов долларов, прошедших через фирмы, связанные с близкими к Путину людьми и компаниями.

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    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Обещал, но не продал

    Журналисты, изучавшие архив Mossack Fonseca, нашли у президента Украины Петра Порошенко офшорные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах. Туда, как оказалось, были выведены активы принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen, которую Порошенко перед президентскими выборами обещал продать. Теперь на Украине в отношении президента началась налоговая проверка.

  • China Jackie Chan Schauspieler

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Не только политики

    Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.

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    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Ушел в отставку… временно

    Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 18:56

Виталий Кличко: В России эффективно работает пропагандистская машина

 

Контекст

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

Что общего у глав государств, звезд Голливуда и футбола? У них есть офшорные фирмы, открытые с помощью Mossack Fonseca. Кто чем владеет, согласно "панамским досье", - в галерее DW. (06.04.2016)  

Ссылки в интернете

Vitali Klitschko: Sanktionen gegen Russland wirken

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Виталий Кличко: В России эффективно работает пропагандистская машина  

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