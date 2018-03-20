Климкин - о Шрёдере, бойкоте ЧМ-2018 и запрете на российские выборы в Украине | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 20.03.2018

Заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о необходимости принятия мер в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) вызвало большой резонанс. Позднее глава украинского МИД уточнил, что непосредственно о санкциях речь не шла. После встречи с коллегами из ЕС Климкин в интервью DW объяснил, что имел в виду, говоря о Шрёдере, а также рассказал, почему он призывает к бойкоту ЧМ-2018 в России.

DW: После переизбрания Владимира Путина на пост президента РФ вы заявили, что для Москвы больше нет "красных линий", и на новом сроке Путин не остановится ни перед чем, чтобы получить то, что хочет. Вы обеспокоены за Украину? Или считаете, что под угрозой весь мир?

Герхард Шрёдер

Павел Климкин: Это касается всего демократического сообщества, потому что пять лет назад многие люди не верили, что Путин когда-либо вторгнется в Украину. Год назад многие не могли представить, что (Россия.- Ред.) может устроить с использованием нервно-паралитического вещества на британской земле. Так что, по сути, "красных линий" нет. Речь идет о всеобъемлющем и согласованном ответе. Без такого ответа, без своего рода платформы для всего трансатлантического сообщества - а я вижу Украину важной частью этого сообщества - Россия будет пытаться вмешаться в демократические институты.

- То есть вы хотите сказать, что существующего ответа в виде санкций, замораживания активов, отказа от ведения "бизнеса как обычно", оказалось недостаточно…

- Но есть и другие меры; могло бы быть больше точечных санкций, больше политического давления. Можно было бы пытаться противостоять российским "гибридным" угрозам: в сфере энергетики, кибертехнологий и в других сферах.

- Вы также предлагали всем бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

- Именно! Слушайте, как можно говорить, что Россия заслуживает проводить такой футбольный турнир после того, что произошло - у нас в Украине, в Крыму, Донбассе, после стольких случаев вмешательства в выборы в Европе и во всем демократическом мире. А использование нервно-паралитических веществ на британской земле, создающее угрозу жителям Великобритании - это намеренное повышение ставок всего за неделю до президентских выборов в России. Поэтому нам нужен жесткий согласованный ответ на российскую угрозу.

Акция украинских националистов перед посольством РФ в Киеве

- Многие критиковали Украину за запрет россиянам, живущим в вашей стране, проголосовать на воскресных российских выборах. Почему вы так поступили?

- Во-первых, мы очень ясно заявили, что эти выборы полностью нелегитимны на территории оккупированного Крыма... Законность этих выборов определенно под вопросом. Но есть и другой аспект, касающийся обеспечения безопасности вокруг российских диппредставительств. Это очень эмоциональная тема. Как я должен объяснять людям, которые потеряли товарищей по оружию, родственников или любимых из-за российской агрессии, что российские выборы должны пройти, как ни в чем не бывало? Мы должны заботиться и о людях, и я думаю, что в плане обеспечения безопасности в Украине 18 марта все было сделано правильно.

- Поясните, пожалуйста, свое высказывание о бывшем канцлере ФРГ Герхарде Шрёдере (Gerhard Schröder). Вы предложили ввести санкции против него и других подобных людей, продвигающих интересы РФ за рубежом?

- Нет-нет-нет, я такого не говорю. Но что я сказал - и это очень важно - это, что Евросоюз (как на национальном уровне, так и на уровне ЕС) должен что-то делать против таких лиц, потому что они продолжают продвигать российские проекты, которые поддерживаются российскими компаниями, находящимися под санкциями ЕС и используемыми для российского вмешательства в дела Европейского Союза.

Так что по таким лоббистам, как Шрёдер, должно быть ясное понимание их роли и возможных перспектив. Речь не о том, чтобы завтра или послезавтра вводить санкции против них, давайте будем честны. Но в политическом плане я считаю, что такие люди, как Герхард Шрёдер, полностью потеряли всякое доверие. И в этом смысле должен быть политический настрой, направленный против них.

- Вы считаете, что возможны новые санкции в отношении Москвы?

- Разумеется, потому что это единственно возможный путь. Иначе Москва просто-напросто придет и попытается вмешаться во все демократические институты здесь, в Евросоюзе, во всем цивилизованном мире - и Россия уже делает это. Мириться с этим означало бы, что в один прекрасный день Путин может сделать еще что-то. Вспомните все, что было испробовано в Украине - российская пропаганда, вторжение 17 мая, кибератаки, теракты - все это может быть применено здесь. Те же методы пропаганды и фейковых новостей после 17 мая возвращаются теперь вместе с отрицанием Россией своей вины за то, что произошло в Солсбери. Все должны четко понимать это.

- Вы совсем недавно встретились с министрами иностранных дел стран ЕС. Как вам кажется, Европа готова к такому ответу на действия России?

- Мне кажется, есть хороший настрой для того, чтобы подойти к такому ответу. Не могу сказать, какого рода меры будут приняты, спросите об этом Федерику Могерини, но настроение определенно отличается от того, что было раньше.

- Звучит так, что это "игра с нулевой суммой" для России и Украины: чем хуже себя ведет Россия, тем больше ЕС понимает то, о чем вы говорили годами, и тем больше НАТО видит необходимость защищать вас.

- К сожалению, с самого начала не было полного понимания поведения России и ее намерений, и некоторым людям требовалось время, чтобы понять, какова Россия… каков кремлевский режим. Но сейчас уже приходит четкое понимание того, на что РФ способна и как она может вмешиваться в демократические институты.

Смотрите также:

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Место проишествия В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Бывший двойной агент и его дочь Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери В больнице в состоянии комы Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Обмен и британское гражданство В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Атмосфера в Солсбери Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Здесь нашли жертв отравления Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Полицейские в защитных костюмах Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Британские военные в Солсбери После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Тереза Мэй обвинила Россию Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла. Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов

