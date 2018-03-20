 Климкин - о Шрёдере, бойкоте ЧМ-2018 и запрете на российские выборы в Украине | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 20.03.2018
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Украина

Климкин - о Шрёдере, бойкоте ЧМ-2018 и запрете на российские выборы в Украине

Глава МИД Украины в интервью DW рассказал, что имел в виду, говоря об экс-канцлере ФРГ, а также объяснил свой призыв к бойкоту ЧМ-2018 и причины запрета на голосование россиян 18 марта в Украине.

Павел Климкин

Павел Климкин

Заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о необходимости принятия мер в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) вызвало большой резонанс. Позднее глава украинского МИД уточнил, что непосредственно о санкциях речь не шла. После встречи с коллегами из ЕС Климкин в интервью DW объяснил, что имел в виду, говоря о Шрёдере, а также рассказал, почему он призывает к бойкоту ЧМ-2018 в России.

DW: После переизбрания Владимира Путина на пост президента РФ вы заявили, что для Москвы больше нет "красных линий", и на новом сроке Путин не остановится ни перед чем, чтобы получить то, что хочет. Вы обеспокоены за Украину? Или считаете, что под угрозой весь мир?

Герхард Шрёдер

Герхард Шрёдер

Павел Климкин: Это касается всего демократического сообщества, потому что пять лет назад многие люди не верили, что Путин когда-либо вторгнется в Украину. Год назад многие не могли представить, что (Россия.- Ред.) может устроить с использованием нервно-паралитического вещества на британской земле. Так что, по сути, "красных линий" нет. Речь идет о всеобъемлющем и согласованном ответе. Без такого ответа, без своего рода платформы для всего трансатлантического сообщества - а я вижу Украину важной частью этого сообщества - Россия будет пытаться вмешаться в демократические институты.

- То есть вы хотите сказать, что существующего ответа в виде санкций, замораживания активов, отказа от ведения "бизнеса как обычно", оказалось недостаточно…

- Но есть и другие меры; могло бы быть больше точечных санкций, больше политического давления. Можно было бы пытаться противостоять российским "гибридным" угрозам: в сфере энергетики, кибертехнологий и в других сферах.

- Вы также предлагали всем бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

- Именно! Слушайте, как можно говорить, что Россия заслуживает проводить такой футбольный турнир после того, что произошло - у нас в Украине, в Крыму, Донбассе, после стольких случаев вмешательства в выборы в Европе и во всем демократическом мире. А использование нервно-паралитических веществ на британской земле, создающее угрозу жителям Великобритании - это намеренное повышение ставок всего за неделю до президентских выборов в России. Поэтому нам нужен жесткий согласованный ответ на российскую угрозу.

Акция украинских националистов перед посольством РФ в Киеве

Акция украинских националистов перед посольством РФ в Киеве

- Многие критиковали Украину за запрет россиянам, живущим в вашей стране, проголосовать на воскресных российских выборах. Почему вы так поступили?

- Во-первых, мы очень ясно заявили, что эти выборы полностью нелегитимны на территории оккупированного Крыма... Законность этих выборов определенно под вопросом. Но есть и другой аспект, касающийся обеспечения безопасности вокруг российских диппредставительств. Это очень эмоциональная тема. Как я должен объяснять людям, которые потеряли товарищей по оружию, родственников или любимых из-за российской агрессии, что российские выборы должны пройти, как ни в чем не бывало? Мы должны заботиться и о людях, и я думаю, что в плане обеспечения безопасности в Украине 18 марта все было сделано правильно.

- Поясните, пожалуйста, свое высказывание о бывшем канцлере ФРГ Герхарде Шрёдере (Gerhard Schröder). Вы предложили ввести санкции против него и других подобных людей, продвигающих интересы РФ за рубежом?

- Нет-нет-нет, я такого не говорю. Но что я сказал - и это очень важно - это, что Евросоюз (как на национальном уровне, так и на уровне ЕС) должен что-то делать против таких лиц, потому что они продолжают продвигать российские проекты, которые поддерживаются российскими компаниями, находящимися под санкциями ЕС и используемыми для российского вмешательства в дела Европейского Союза.

Контекст

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Так что по таким лоббистам, как Шрёдер, должно быть ясное понимание их роли и возможных перспектив. Речь не о том, чтобы завтра или послезавтра вводить санкции против них, давайте будем честны. Но в политическом плане я считаю, что такие люди, как Герхард Шрёдер, полностью потеряли всякое доверие. И в этом смысле должен быть политический настрой, направленный против них.

- Вы считаете, что возможны новые санкции в отношении Москвы?

- Разумеется, потому что это единственно возможный путь. Иначе Москва просто-напросто придет и попытается вмешаться во все демократические институты здесь, в Евросоюзе, во всем цивилизованном мире - и Россия уже делает это. Мириться с этим означало бы, что в один прекрасный день Путин может сделать еще что-то. Вспомните все, что было испробовано в Украине - российская пропаганда, вторжение 17 мая, кибератаки, теракты - все это может быть применено здесь. Те же методы пропаганды и фейковых новостей после 17 мая возвращаются теперь вместе с отрицанием Россией своей вины за то, что произошло в Солсбери. Все должны четко понимать это.

- Вы совсем недавно встретились с министрами иностранных дел стран ЕС. Как вам кажется, Европа готова к такому ответу на действия России?

- Мне кажется, есть хороший настрой для того, чтобы подойти к такому ответу. Не могу сказать, какого рода меры будут приняты, спросите об этом Федерику Могерини, но настроение определенно отличается от того, что было раньше.

- Звучит так, что это "игра с нулевой суммой" для России и Украины: чем хуже себя ведет Россия, тем больше ЕС понимает то, о чем вы говорили годами, и тем больше НАТО видит необходимость защищать вас.

- К сожалению, с самого начала не было полного понимания поведения России и ее намерений, и некоторым людям требовалось время, чтобы понять, какова Россия… каков кремлевский режим. Но сейчас уже приходит четкое понимание того, на что РФ способна и как она может вмешиваться в демократические институты.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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