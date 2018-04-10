Клад Приама, тиара Сайтаферна и другие фейки

"Факт или фейк?" - такое очень актуальное название можно было бы дать выставке, на которой представлены экспонаты из Древнего Египта, Древнего Рима, других давно исчезнувших государств, артефакты Средневековья и каменного века, которым даже не сотни, а тысячи лет. С одним маленьким, но важным дополнением: все эти двести экспонатов - подделки. Или, по крайней мере, результат добросовестных заблуждений. "Ошибки и фальсификации в археологии", - так называется выставка, открывшаяся в Музее археологии немецкого города Херне.

Клад Приама

Одним из самых ярких примеров "добросовестных" ошибок является клад Приама, найденный знаменитым археологом-любителем Генрихом Шлиманом (Heinrich Schliemann) во время раскопок древней Трои. Шлиман, начинавший мальчиком на побегушках в магазине и сколотивший миллионное состояние (кстати говоря, во многом благодаря торговле с Россией), мечтал найти легендарную Трою. Он выучил древнегреческий язык, чтобы читать Гомера в подлиннике, и буквально следовал описаниям "Илиады" в поисках исчезнувшего города-государства. Над ним посмеивались, но Шлиман действительно отыскал Трою.

В мае 1873 года он сделал в ходе раскопок сенсационную находку: множество драгоценностей, серьги, ожерелья, золотые диадемы, браслеты, - всего около 10 тысяч предметов. Генрих Шлиман был абсолютно уверен в том, что этот клад принадлежал троянскому царю Приаму и, как описано в "Илиаде" Гомера, был спрятан во время осады Трои.

Он ошибался. К Приаму этот клад никакого отношения не имеет. Как установили ученые, найденные во время раскопок драгоценности датируются 2400-2300 годами до н. э., то есть были изготовлены за тысячу лет до царя Приама - если таковой, конечно, вообще существовал.

Корона из ведра

Бесценная находка Шлимана все равно вошла в историю, пусть и с некоторой корректурой. А вот нотариус Филипп Хоубен (Phillipp Houben), для которого археология тоже была любимым хобби и находка которого украсила плакат выставки, сегодня может вызвать разве что насмешку. В 1838 году Хоубен нашел во время раскопок в Ксантене захоронение эпохи раннего Средневековья, а в нем, среди прочего, - череп, круглую зубчатую ленту из меди и рядом - изогнутую медную дужку. Хоубен сделал реконструкцию погребального инвентаря и объявил, что нашел могилу убитого в бою князя и его корону. Но уже довольно скоро - благодаря находкам в других захоронениях - выяснилось, что на самом деле нотариус-археолог нашел металлические части обыкновенного ведра, хотя и действительно средневекового. Дерево истлело в земле, а металлическая обшивка с ручкой сохранились.

Реконструкция "княжеской короны" 1838 г.

Средневековое ведро с металлической обшивкой

Посмеяться можно было бы и над курьезным "открытием", которое сделал известный естествоиспытатель и бургомистр Отто фон Герике (Otto von Guericke), систематизируя ископаемые останки, найденные в 1663 году в Гарце, в известняковой пещере недалеко от Кведлинбурга. Он собрал из костей скелет единорога - животного, которое упоминается в мифологии разных народов. Правда, значительная часть позвоночника отсутствовала, но очень хорошо сохранились череп и рог - прямой, конусообразный, около метра длиной.

Тот "ископаемый" единорог был совершенно не похож на стройную, красивую лошадку с маленьким рогом во лбу, которая стала одним из популярнейших персонажей современной поп-культуры, героиней мультфильмов, растиражированной производителями мягких игрушек, книжек-раскрасок и так далее.

Как бы там ни было, но Герике оказался неважным палеонтологом. Как выяснилось гораздо позже, кости, которые он собрал в скелет единорога, были костями разных животных: мамонтов, древних медведей, оленей... А рог был, скорее всего, частью бивня мамонта.

В общем, единорог так и остался мифическим персонажем. Впрочем, на популярность его это никак не повлияло.

Золотая тиара Сайтаферна

"От ошибок не застрахованы и великие люди", - подчеркивает директор Музея археологии Йозеф Мюленброк (Josef Mühlenbrock). Но центральное место в его экспозиции занимают не артефакты, свидетельствующие об ошибках и заблуждениях, а фальшивки, изготовленные с одной целью - обмануть экспертов и хорошо заработать на обмане. И надо сказать, что это нередко удавалось. На выставке можно увидеть статуи и амулеты, якобы найденные в гробницах египетских пирамид, а на самом деле изготовленные после Первой мировой войны в Берлине и Гамбурге армянским эмигрантом Оксаном Асланяном; древнеримский барельеф с изображением бога Меркурия, на плече которого уже после его приобретения известным музеем заметили голубку, которая была символом Венеры, а не Меркурия; пресловутые "дневники Гитлера", на которые, несмотря на их весьма грубую фальсификацию, потратил миллионы журнал Stern...

Тиара Сайтаферна

Но главным или, точнее сказать, самым скандальным экспонатом выставки "Ошибки и фальсификации в археологии" является, без сомнения, тиара Сайтаферна. Эту золотую тиару, якобы принадлежавшую скифскому царю Сайтаферну, который жил около трех тысяч лет назад, приобрел в 1896 году Лувр за огромную по тем временам сумму - 200 тысяч франков. Драгоценный головной убор с изображением сцен из древнегреческой мифологии был якобы подарен "царю великому и непобедимому" жителями города Ольвии на Черном море.

Правдой здесь было только Черное море. На самом деле тиару изготовил в Одессе ювелир Израиль Рухомовский. Судя по всему, он даже не знал, что заказчики собираются продать подделку, выдав ее за древний оригинал. Рухомовский получил от заказчиков лишь ничтожную часть тех денег, что им заплатил Лувр. Ювелир и разоблачил подделку, приехав в Париж и показав специально созданной комиссии экспертов свои эскизы тиары.

Скандал разразился невероятный. Но мастерство Рухомовского оценили, и позже его даже взяли на работу в Лувр реставратором. Кстати говоря, тиара Сайтаферна, когда не отправляется на выставочные "гастроли", как сейчас в Германию, до сих пор хранится в Лувре - только в разделе декоративного искусства.

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