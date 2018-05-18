 Китай увеличит объем импорта из США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.05.2018
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Мир

Китай увеличит объем импорта из США

Китай намерен усовершенствовать ряд правовых положений, чтобы укрепить сотрудничество с США в сфере интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба Белого дома.

Глава Минфина США Стивен Мнучин (в центре) на переговорах с представителями Пхеньяна (фото из архива)

Глава Минфина США Стивен Мнучин (в центре) на переговорах с представителями Пхеньяна (фото из архива)

По итогам переговоров Вашингтон и Пекин достигли договоренностей по мерам по сокращению торгового дефицита. Китай значительно увеличит объем товаров и услуг, покупаемых и заказываемых в США, сообщается в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном в СМИ в субботу, 19 мая.

17 и 18 мая в Вашингтоне по поручению президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина прошли переговоры по вопросам торговли, в которых приняли участие главы Минфина и Мнторговли США Стивен Мнучин и Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Стороны договорились, в частности, о "значительном" увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, в связи с чем США отправят в Китай делегацию для обсуждения деталей, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

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Вашингтони и Пекин также согласились в необходимости создания благоприятных условий для расширения объема торговли товарами фабричного производства и экспорта услуг. Помимо этого, Китай планирует усовершенствовать ряд правовых положений, в том числе патентное право, чтобы укрепить сотрудничество с США, в частности, в сфере интеллектуальной собственности. Стороны также договорились стимулировать инвестиции и создать справедливые и равноправные условия для конкуренции.

Вашингтон ввел пошлины на китайские товары

Ранее Китай предложил президенту США Дональду Трампу закупки американских товаров и пакет других мер, которые сократили бы дефицит в двусторонней торговле на 200 млрд долларов в год. Трамп оценивал торговый дефицит США с Китаем в 375-500 млрд долларов. 

Вашингтон 3 апреля ввел 25-процентные пошлины на китайские товары. Китай на следующий день отреагировал такого же размера пошлинами на импорт товаров из США и заявил, что пожалуется во Всемирную торговую организацию (ВТО). Вашингтон в ответ пригрозил новыми мерами. Позднее делегации двух стран обсудили ребалансировку экономических отношений в Пекине, переговоры завершились безрезультатно.

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    В 2011 году китайские власти отобрали у него паспорт, а его самого посадили под домашний арест. 22 июля Ай Вэйвэй опубликовал на своем профиле в Instagram, который насчитывает 121 тысячу подписчиков, автопортрет с возвращенным ему паспортом. 24 июля там же была опубликована электронная копия визы. Целью своего первого заграничного визита художник выбрал Берлин. Там живет его сын.

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    Во время кинофестиваля Берлинале в столице Германии в 2015 году Ай Вэйвэй принял дистанционное участие в создании кинофильма "Berlin, I love you", в котором были объедены короткометражки нескольких режиссеров. В своем 8-минутном эпизоде Ай Вэйвэй рассказывает о том, как он поддерживал на расстоянии связь со своим 6-летним сыном, который живет с матерью в Берлине.

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    Ковер из 100 миллионов фарфоровых семян подсолнуха "раскатал" Ай Вэйвэй в лондонском музее Tate Gallery. Инсталляция "Sunflower Seeds" напоминает о культурной революции в Китае, идеологи которой использовали подсолнух как пропагандистский символ. 1600 китайских рабочих обжигали и красили фарфоровые семечки вручную в течение двух лет.

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    На создание инсталляции "Circle of Animals / Zodiac Heads" Ай Вэйвэя вдохновил фонтан в одном из старинных императорских дворцов Китая, разрушенный в 1850 году британскими и французскими солдатами. Показанная в Нью-Йорке и других городах инсталляция ставит двоякий вопрос: провоцирует художник Китая символическим вывозом культурного достояния или же это шпилька в адрес западного колониализма?

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    Невзирая на домашний арест, Ай Вэйвэй проводит свои выставки за границей. В 2014 году в музее имени Мартина Гропиуса в Берлине он показал инсталляцию из 6000 китайских табуреток - отчасти сохранившихся с древнейших времен и оставленных их владельцами при переезде из сельской местности в город - как символ утраты традиций.

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    Сувенир из Шанхая

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    В память о жертве юстиции

    Инсталляция из 150 велосипедов напоминает о жертве юстиции Янге Цзя. В 2007 году молодой человек был остановлен шанхайскими полицейскими, которые решили повесить на него кражу велосипеда и, задержав, без причины избили его в участке. Месяцы спустя, так и не добившись справедливости, Цзя напал на полицейский участок. Его обвинили в убийстве шестерых полицейских и приговорили к смертной казни.

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    Ай Вэйвэй: художник-бунтарь

    Посол совести

    Диссидент и художник цифровой эпохи, Ай Вэйвэй посвящает социальным сетям и блогам не меньше времени, чем, собственно, искусству. В своих публикациях он нередко подвергает критике официальную политику Китая, в частности, в области экологии. В 2015 году Amnesty International присудило ему за правозащитную деятельность почетный титул "Ambassador of Conscience".

    Автор: Элизабет Грениэр, Зильке Вюнш, Элла Володина


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