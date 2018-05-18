Китай увеличит объем импорта из США

По итогам переговоров Вашингтон и Пекин достигли договоренностей по мерам по сокращению торгового дефицита. Китай значительно увеличит объем товаров и услуг, покупаемых и заказываемых в США, сообщается в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном в СМИ в субботу, 19 мая.

17 и 18 мая в Вашингтоне по поручению президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина прошли переговоры по вопросам торговли, в которых приняли участие главы Минфина и Мнторговли США Стивен Мнучин и Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Стороны договорились, в частности, о "значительном" увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, в связи с чем США отправят в Китай делегацию для обсуждения деталей, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Вашингтони и Пекин также согласились в необходимости создания благоприятных условий для расширения объема торговли товарами фабричного производства и экспорта услуг. Помимо этого, Китай планирует усовершенствовать ряд правовых положений, в том числе патентное право, чтобы укрепить сотрудничество с США, в частности, в сфере интеллектуальной собственности. Стороны также договорились стимулировать инвестиции и создать справедливые и равноправные условия для конкуренции.

Вашингтон ввел пошлины на китайские товары

Ранее Китай предложил президенту США Дональду Трампу закупки американских товаров и пакет других мер, которые сократили бы дефицит в двусторонней торговле на 200 млрд долларов в год. Трамп оценивал торговый дефицит США с Китаем в 375-500 млрд долларов.

Вашингтон 3 апреля ввел 25-процентные пошлины на китайские товары. Китай на следующий день отреагировал такого же размера пошлинами на импорт товаров из США и заявил, что пожалуется во Всемирную торговую организацию (ВТО). Вашингтон в ответ пригрозил новыми мерами. Позднее делегации двух стран обсудили ребалансировку экономических отношений в Пекине, переговоры завершились безрезультатно.

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