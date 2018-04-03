Китай ответил США зеркальными пошлинами

После того как Вашингтон озвучил детали введения штрафных пошлин на китайские товары, Пекин немедленно ответил принятием зеркальных мер. Китай вводит 25-процентную пошлину на ряд категорий американских товаров, сообщает в среду, 4 апреля, государственное телевидение Китая. Пошлиной будет облагаться импорт объемом 50 миллиардов долларов США.

В облагаемые пошлиной категории товаров входят соевые бобы, автомобили, говядина, продукты химической и авиастроительной отрасли - всего 106 видов товаров. Среди них виски, сигары и кукуруза.

Американские пошлины против Китая

Ранее США представили список из 1300 китайских товаров, на которые вводятся 25-процентные пошлины. Под санкции подпадает в первую очередь сфера высоких технологий - космос, информационные и коммуникационные технологии, а также машиностроение. Такие потребительские товары, как одежда, под штрафные пошлины пока не подпадают, поскольку повышение цен на них напрямую ударит по американским потребителям.

Посольство КНР в Вашингтоне заявило, что действия США не отвечают ни китайским, ни американским интересам. Со своей стороны министерство торговли в Пекине обещало ввести ответные зеркальные меры. "Мы подготовим соответствующие меры в отношении США в аналогичных масштабах", - говорится в заявлении ведомства, обнародованном 4 апреля.

КНР обратится в ВТО

В заявлении Минторга КНР подчеркивается, что Китай в состоянии ответить на любые протекционистские действия США в сфере торговли. В документе также отмечается, что Китай незамедлительно обратится в арбитражные инстанции Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку действия США "подрывают основы и дух ВТО".

Китайское министерство назвало решение США о введении штрафных пошлин беспочвенным. "Это типично для единоличной политики и протекционизма в торговле. Действия Соединенных Штатов противоречат интересам и США, и Китая и игнорируют потребности потребителей", - констатируется в документе.

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