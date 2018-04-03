 Китай ответил США зеркальными пошлинами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.04.2018
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Мир

Китай ответил США зеркальными пошлинами

Пекин в ответ на действия Вашингтона объявил о принятии зеркальных мер. Китай введет пошлину на американские автомобили, виски, сигары, сою и другие товары.

Американские продукты в китайском супермаркете

После того как Вашингтон озвучил детали введения штрафных пошлин на китайские товары, Пекин немедленно ответил принятием зеркальных мер. Китай вводит 25-процентную пошлину на ряд категорий американских товаров, сообщает в среду, 4 апреля, государственное телевидение Китая. Пошлиной будет облагаться импорт объемом 50 миллиардов долларов США.

В облагаемые пошлиной категории товаров входят соевые бобы, автомобили, говядина, продукты химической и авиастроительной отрасли - всего 106 видов товаров. Среди них виски, сигары и кукуруза.

Американские пошлины против Китая

Ранее США представили список из 1300 китайских товаров, на которые вводятся 25-процентные пошлины. Под санкции подпадает в первую очередь сфера высоких технологий - космос, информационные и коммуникационные технологии, а также машиностроение. Такие потребительские товары, как одежда, под штрафные пошлины пока не подпадают, поскольку повышение цен на них напрямую ударит по американским потребителям.

Контекст

Глава Белого дома подписал указ, дающий Вашингтону возможность ввести пошлины на импорт товаров из КНР, объемы которого в ценовом исчислении достигают 60 млрд долларов. (22.03.2018)

Вашингтон вводит штрафные тарифы на сотни видов продукции из КНР. Китай обещает принять зеркальные меры. (04.04.2018)

Посольство КНР в Вашингтоне заявило, что действия США не отвечают ни китайским, ни американским интересам. Со своей стороны министерство торговли в Пекине обещало ввести ответные зеркальные меры. "Мы подготовим соответствующие меры в отношении США в аналогичных масштабах", - говорится в заявлении ведомства, обнародованном 4 апреля.

КНР обратится в ВТО

В заявлении Минторга КНР подчеркивается, что Китай в состоянии ответить на любые протекционистские действия США в сфере торговли. В документе также отмечается, что Китай незамедлительно обратится в арбитражные инстанции Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку действия США "подрывают основы и дух ВТО".

Китайское министерство назвало решение США о введении штрафных пошлин беспочвенным. "Это типично для единоличной политики и протекционизма в торговле. Действия Соединенных Штатов противоречат интересам и США, и Китая и игнорируют потребности потребителей", - констатируется в документе.

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    Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь

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    Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь

    Джефф Уайднер

    Джефф Уайднер в Берлине в 2011 году. Его работа, открывающая нашу галерею и запечатлевшая, как мужчина с авоськами останавливает колонну танков, считается одним из наиболее символичных снимков за всю историю фотографии - наряду со снимками первого человека на Луне. Позднее в прессе она получила название "Неизвестный бунтарь".

    Автор: Габриэль Домингес, Александр Варкентин


Контекст

Мир помнит восстание на площади Тяньаньмэнь

Власти Китая пытаются уничтожить любое воспоминание о восстании на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года. Но свидетельства сохранились. Например, в снимках фотографа Associated Press Джеффа Уайднера. (03.06.2014)  

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