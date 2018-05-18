 Китай впервые направил военные самолеты на острова в Южно-Китайском море | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Китай впервые направил военные самолеты на острова в Южно-Китайском море

Китайские бомбардировщики впервые совершили посадку на островах в Южно-Китайском море. Эксперт CSIS уверена, что в ближайшее время самолеты ВВС Китая приземлятся на островах Спратли.

Китайский бомбардировщик

Китайский бомбардировщик над Южно-Китайским морем

Китай впервые направил военные самолеты на острова в Южно-Китайском море. Несколько боевых машин различных типов совершили посадку на одном из островных аэродромов, в их числе был и тяжелый бомбардировщик H-6K, предназначенный для нанесения ядерных ударов, сообщило в пятницу, 18 мая, командование китайских ВВС.

Самолеты отработали взлет и посадку на островах, а также имитировали нанесение удара по морским целям, говорится в заявлении. Целью маневров, согласно этой информации, было совершенствование способностей по достижению всех территорий, нанесению ударов в любое время и по любым направлениям. При этом не сообщается, о каких именно островах идет речь.

Первая посадка на островах

Эксперт по Китаю американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Бонни Глейзер написала в Twitter, что китайские бомбардировщики совершили посадку в Южно-Китайском море впервые, и выразила уверенность, что в скором времени самолеты ВВС Китая приземлятся на спорных островах Спратли.

Контекст

Несколько недель назад американский телеканал CNBC сообщил, что Китай разместил на островах Спратли системы противоракетной обороны.

Китай считает почти 90 процентов акватории Южно-Китайского моря своей территорией, в том числе спорные острова архипелага Спратли. С конца 2013 года Пекин проводит в регионе масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. Кроме Китая, на острова в той или иной степени претендуют еще пять государств: Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

Смотрите также:

  • Риф Огненный крест

    Дипломатия искусственных островов

    Военный аэродром в морских водах

    С лета 2014 года Китай ведет работы на рифе Огненный крест в районе островов Спратли. По мнению экспертов проекта AMTI (Asia Maritime Transparency Initiative) из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), там возводится аэродром, способный принять стратегические бомбардировщики типа H-6. На фото слева направо: рыбачьи суда; грузовые суда; платформа-землечерпалка.

  • Риф Гейвен

    Дипломатия искусственных островов

    Новая земля в ничейной акватории

    Риф Гейвен расположен на северной стороне архипелага Спратли. Благодаря землечерпательным работам, начиная с марта 2014 года, здесь возникло больше 115 тысяч квадратных метров новой суши. Специалисты по международному праву расценивают это как попытку Китая укрепиться в регионе де-факто. Однако, с юридической точки зрения, искусственные острова не могут быть основой для территориальных претензий.

  • Риф Гейвен

    Дипломатия искусственных островов

    Строительство в ускоренном темпе

    Спутниковые снимки 2014 года показывают: стройка на рифе Гейвен быстро продвигается вперед. Всего за полгода возник новый искусственный остров. Фото слева сделано в марте, виден почти не тронутый риф с небольшой искусственной площадкой в верхней части снимка. На фото справа - почти готовый объект в августе. Подписи сверху вниз: изначальная структура; искусственный остров; землечерпательный канал.

  • Южный риф Джонсона

    Дипломатия искусственных островов

    Политика символических посланий

    Еще одну взлетно-посадочную полосу Китай сооружает за счет расширения надводной части Южного рифа Джонсона (риф Чигуа). Впрочем, она слишком коротка для стратегического использования. Что не отменяет китайского послания к сопредельным государствам: мы пришли, чтобы остаться.

  • Риф Хьюза

    Дипломатия искусственных островов

    Стандартная строительная схема

    Похоже, китайские специалисты по сооружению искусственных островов разработали стандартную схему строительства подобных объектов. Свидетельство тому - сходство между результатами работ на рифах Гейвена и Хьюза. Гигантская плавающая землечерпательная платформа может функционировать без перерыва круглые сутки, пересыпая грунт со дна моря на расширяющуюся надводную часть искусственного острова.

  • Риф Мисчиф

    Дипломатия искусственных островов

    Филиппины пытаются протестовать

    В феврале 2015 года Филиппины в очередной раз направили ноту протеста в связи со строительными работами, осуществляемыми КНР на рифе Мисчиф, что лежит примерно в двухстах километрах от филиппинского острова Палаван. В нижней части снимка, сделанного 19 января, легко различить плавучую землечерпалку. Ранее Китай утверждал, что объекты на рифе Мисчиф предназначены только для рыбаков.

  • Второй атолл Томаса

    Дипломатия искусственных островов

    Отчаянное сопротивление

    В 1999 году Филиппины отправили военный корабль Sierra Madre на Второй атолл Томаса (атолл Аюнгин) и намеренно посадили его там на мель. С тех пор на медленно ржавеющем судне несет сторожевую службу команда филиппинских военных моряков, чье задание - сдерживать китайскую экспансию. В долгосрочной перспективе перевес явно не на их стороне.

  • Карта Южно-Китайского моря со спорными территориями

    Дипломатия искусственных островов

    Территориальный спор в Южно-Китайском море

    Китай развернул масштабные землечерпательные работы по искусственному наращиванию надводной части некоторых островов в районе спорного архипелага Спратли. На его отдельные части претендуют, помимо КНР, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней. Регион имеет важное стратегическое значение и богат залежами углеводородов. Синий пунктир на карте отмечает область, которую Китай считает своей.

    Автор: Родион Эббигхаузен, Александр Дельфинов


Смотреть видео 01:54
Now live
01:54 мин

Диалог "глухих": спор о Южно-Китайском море

Контекст

Дипломатия искусственных островов

Южно-Китайское море не найдешь в заголовках актуальных новостей, но это обманчивая тишина. Стремясь получить фактический перевес в территориальном споре с соседями, Китай все активнее строит там искусственные острова. (24.02.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Диалог "глухих": спор о Южно-Китайском море  

Туристы из Китая массово едут на Байкал (11.02.2017)  

КНР и Япония спорят из-за островов  

Также по теме

Zerstörer USS Donald Cook vor Gdynia in Polen bei NATO-Übung

Эсминец США приблизился к спорному острову в Южно-Китайском море 02.07.2017

Американский эсминец USS Stethem прошел в 22 километрах от острова, права на который предъявляют 3 страны. В Пекине назвали действия американского военного судна провокацией.

Südchinesisches Meer Zerstörer USS Dewey

Военный корабль США прошел около спорных островов в Южно-Китайском море 25.05.2017

В рамках "операции по подтверждению полной свободы судоходства" корабли ВМС США регулярно проходят у островов Спратли, которые Китай считает своей территорией.

Südchinesisches Meer Insel Mischief Reef

Китай вооружает искусственные острова в Южно-Китайском море 14.12.2016

Американские эксперты утверждают, что на спутниковых снимках можно разглядеть противоракетные системы, размещаемые на рифе Огненный крест, рифах Мисчиф и Суби в районе архипелага Спратли.

Самые читаемые

Михаил Ходорковский: Переназначение Медведева - отрезвляющий душ  

Меркель у Путина в Сочи: с цветами, но без конкретных результатов  

Выборы президента позади - цены на бензин в РФ обновляют максимумы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно