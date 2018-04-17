 Кирилл Серебренников: Я живу в зазеркалье | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 18.04.2018
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Россия

Кирилл Серебренников: Я живу в зазеркалье

Басманный суд Москвы продлил арест Кириллу Серебренникову и другим участникам дела "Седьмой студии". Корреспондент DW побывал на судебном заседании.

Кирилл Серебренников в зале суда

Кирилл Серебренников в зале суда

В среду, 18 апреля, Басманный районный суд рассмотрел ходатайство следствия об очередном продлении домашнего ареста фигурантов дела "Седьмой студии". Их обвиняют в хищении 133 млн рублей, которые  Минкультуры выделил в 2011–2014 годах на проект "Платформа".

Находящиеся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум и директор проекта «Платформа» Юрий Итин пришли в суд сами. Бывшего генерального директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского провели в судебный зал с конвоем и собакой. Едва увидев его, люди начали аплодировать.

В коридоре суда

В коридоре суда

В маленьком зале суда хватило место только для родственников и десятка журналистов. Для оставшихся – около полусотни других журналистов и друзей Серебренникова, в коридоре поставили плазменный экран и включили прямую трансляцию. Несколько человек были в черных толстовках с надписью "Свободу". Поддержать Серебренникова и его коллег пришли актрисы Чулпан Хаматова, Виктория Исакова, Ингеборга Дапкунайте, Светлана Устинова, кинокритик Антон Долин и поэт Лев Рубинштейн.

На улице также ждали режиссер Борис Хлебников и журналисты Леонид Парфенов и Александр Архангельский, которых уже не пропустили во внутрь – так много было желающих.

Минкультуры настаивает на аресте

Судья Басманного суда Артур Карпов представляет участников дела - четырех адвокатов подсудимых и трех представителей следствия. Министерство культуры фигурирует на суде как потерпевшая сторона.

Довольно быстро выясняется, что Министерство культуры отправило специальное ходатайство о продлении ареста. Сам документ подписан ни министром, ни даже заместителем министра, а чиновницей Зайцевой из судебного-правового отдела. "Потерпевшие, даже если очень злы, оставляют продление ареста на усмотрение суда. И только Минкульт присылает бумагу. Это говорит о его болезненной заинтересованности", - комментирует адвокат Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова.

Адвокаты и подзащитные попросили время на ознакомление с ходатайством. Судья дал им двадцать минут и объявил перерыв.

"Мы выключены из нормальной жизни"

Алексей Малобродский

Алексей Малобродский

Первым после перерыва выступил Алексей Малобродский – единственный, кого на время следствия держат в СИЗО. Он заверил, что оснований для задержания его под стражей нет,  он не планирует тайно эмигрировать в Израиль, где у него есть второе гражданство и где живет его мать. Он даже представляет суду гарантии консула Израиля, что до рассмотрения дела дипломатическое ведомство не выдаст ему документов.

Малобродский также рассказал, как следствие затягивает ознакомление с материалами  дела. По его словам, следователь привозит в СИЗО только по три тома дела. Больше - тяжело. Малобродский посетовал, что такими темпами из 258 томов он смог прочесть только 42. Судья Карпов перебил обвиняемого, объяснив, что если есть претензии к следствию, надо писать жалобу: "У нас не занятия по математике здесь".

Малобродский настаивал - детали затягивания следствия важны для принятия решения. Он указал, что в томах, которые он уже прочитал, было много пустых, но пронумерованных страниц. "Чтобы, наверное, была возможность позже вшить туда какую-то фальшивку", - предположил он.

Затем выступила директор РАМТ Софья Апфельбаум. Она выразила недоумение, почему не может знакомиться с материалами следствия на свободе, водить ребенка в школу и ходить на работу. "Я выпала из жизни", - подытожила она. "Мы фактически выключены из нормальной жизни", - поддержал ее Юрий Итин.

Серебренников срывает аплодисменты

Кирилл Серебренников также зачитал свое обращение суду. Свое нахождение под домашним арестом в течение восьми месяцев он сравнил с жизнью в зазеркалье. Режиссер отметил, что все аргументы следствия были для него абсурдны с самого начала: он не мог и не хотел мешать расследованию. Он перечислил количество проданных билетов и привлеченных зрителей на мероприятия проекта "Платформа".

"В чем был ущерб? Чего не хватало Минкульту нашему доблестному?" - спросил он.

Затем он отдельно поблагодарил друзей, коллег, труппу "Гоголь-центра", вернувшуюся с гастролей в Берлине и съемочную группу фильма "Лето", который будет представлен на Каннском кинофестивале.

"Но главные слова я хочу сказать моему 84-летнему отцу. Папа, я горжусь твоим мужеством, дождись меня, пожалуйста", - закончил свою речь Серебренников. И в коридоре, и даже в зале суда громко зааплодировали.

Позиция защиты: залоги вместо ареста

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Адвокаты озвучивали разные альтернативы арестам для своих подзащитных. За Апфельбаум предложили миллион рублей, за Серебренникова и Малобродского – любые суммы, которые суд сочтет достаточными. Адвокат Итина Юрий Лысенко попросил отменить арест как меру пресечения в принципе. "Расходы на следствие уже превосходят ущерб, который вменяют по этому делу", - заметила адвокат Малобродского Ксения Карпинская.

Выслушав доводы всех адвокатов и следователей, суд перешел к просмотру документов. Монотонно и глухо он зачитывал: допросы, обвинения, основания для возбуждения дела. После удалился для принятия решения.

Безумие не может бесконечно длиться

Спустя час судья Карпов вернулся и долго, едва разборчиво, зачитывал вновь все обстоятельства дела. Обвиняемые слушали стоя, иногда переговаривались с адвокатами. В итоге, Басманный районный суд поддержал ходатайство о продлении ареста: Итину – до 23 мая, Малобродскому – до 19 июня, Серебренникову и Апфельбаум – до 19 июля.

"Министерство культуры продолжает вести себя безобразно. Будем продолжать воевать, потому что безумие, которое продолжается, оно не может бесконечно длиться", - сказала журналистам адвокат Ирина Поверинова после заседания. До понедельника защитники намерены обжаловать решение Басманного суда.

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    Автор: Ксения Сафронова


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