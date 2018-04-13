Кирилл Серебренников получил "Золотую маску" за оперу "Чаадский"

Российский режиссер Кирил Серебренников в воскресенье, 15 апреля, получил театральную премию "Золотая маска" как лучший оперный режиссер за постановку "Чаадский" в московской "Геликон-опере". Вместо Серебренникова награду получил продюсер спектакля Павел Каплевич. "Хочу выразить благодарность, что мы все так поддерживаем Кирилла и хочу выразить уверенность, что справедливость восторжествует. Кирилл, мы с тобой", - сказал Каплевич со сцены.

Помимо этого, Серебренников претендовал на награду в номинации "Драма" - совместно с Аллой Демидовой он поставил на сцене "Гоголь-центра" спектакль "Ахматова. Поэма без героя". Во время открытия церемонии директор "Золотой маски" Мария Ревякина поддержала фигурантов дела "Седьмой студии". "Нет сомнений, что все они, Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, Юрий Итин, Алексей Малобродский - замечательные профессиональные деятели. Мы все желаем им обрести возможность свободно работать", - сказала Ревякина.

Серебренников остается под арестом до 19 апреля

Режиссер находится под домашним арестом с августа 2017. Его и других сотрудников "Седьмой студии" обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Платформа". Причем в момент задержания режиссера речь шла о сумме в 68 млн рублей, а в январе 2018 года Следственный комитет отчитался в завершении расследования дела и объявил, что сумма ущерба выросла до 133 млн рублей.

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме экс-главбуха Нины Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания против бывших коллег. Потерпевшим по делу признано российское министерство культуры.

В среду, 21 февраля, Московский городской суд отказался отменять меру пресечения в отношении Серебренникова. Таким образом решение о продлении домашнего ареста режиссера до 19 апреля осталось в силе. 18 апреля Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об очередном продлении домашнего ареста.

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