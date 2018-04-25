Киргизия: противостояние старого и нового президентов продолжается

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков избавляется от чиновников, доставшихся ему от предшественника Алмазбека Атамбаева, и от стиля его правления. В среду, 25 апреля, в стране к присяге было приведено новое правительство. Его глава Мухаммедкалый Абылгазиев, утвержденный парламентом вместо Сапара Исакова, сразу отказался от излишней, по его мнению, личной охраны и специальных мер, обеспечивающих беспрепятственное движение его кортежа к месту работы. До этого на такой же шаг пошел сам Жээнбеков, подав госчиновникам высшего звена пример экономии и близости к народу.

Жээнбеков против Атамбаева

Впрочем, Киргизию, в отличие от соседей повидавшую за время независимости уже тридцать премьеров и пять президентов, внешней демократичностью не удивить. Обозревателей, да и жителей страны, больше интересует, надолго ли задержится новое правительство. Предыдущее, во главе с Сапаром Исаковым, продержалось меньше года - 19 апреля парламент неожиданно для многих вынес ему вотум недоверия.

Причин для определенного скепсиса на сей счет несколько. Наблюдатели единодушно отмечают, что Сапар Исаков был вынужден покинуть пост премьера потому, что считался послушным исполнителем воли экс-президента Алмазбека Атамбаева. А Атамбаев и после того, как оставил президентский пост, хотел сохранить решающее влияние на политические и экономические решения киргизских властей. Однако это совершенно не устраивало нового главу государства Сооронбая Жээнбекова.

Предвыборный плакат Сооронбая Жээнбекова

Будучи протеже Атамбаева, Жээнбеков после победы на президентских выборах продемонстрировал, что не станет послушным исполнителем намерений недавнего патрона. Новый президент пошел на смену целой группы руководителей и сотрудников силовых ведомств (в отставку ушли несколько чиновников, относящихся к близкому окружению экс-президента) и не постеснялся заявить о том, что в этих ведомствах процветает коррупция, борьбу с которой он объявил приоритетом своего правления.

Атамбаев после этого вступил в открытое противостояние с недавним своим ставленником, подверг того публичной жесткой критике и попытался мобилизовать своих сторонников как в общей для них обоих Социал-демократической партии (СДПК), которая является ведущуей силой коалиции большинства в парламенте, так и в других партиях.

И вот Сооронбай Жээнбеков нанес ответный удар - ему удалось заручиться в парламенте поддержкой, необходимой для смены атамбаевского правительства и назначения на должность премьер-министра своего человека. Мухаммедкалый Абылгазиев только в марте стал руководителем аппарата президента, а ранее, когда нынешний глава государства сам был премьером при президенте Атамбаеве, Абылгазиев в его правительстве являлся первым вице-премьером.

Что настораживает в новом правительстве Киргизии?

Это и настораживает наблюдателей. "Глава кабинета, человек, который был во властной обойме все предыдущие годы, не проявлял себя сильным государственником или жестким борцом с коррупцией", - такую характеристику Абылгазиеву дает инсайдер киргизской политической жизни Таалатбек Масадыков. Более того, "судя по первым признакам, подбор кадров в новом кабинете был произведен на основе лояльности тех или иных лиц новому президенту или его клану", продолжает Масадыков. И указывает на то, что "больше половины Кабмина - это члены прежнего правительства, только иногда перемещенные на другие должности.

Таалатбек Масадыков

"Значит, работой этих лиц новый президент доволен, или как это понимать? Ведь, справедливости ради, бывший премьер Исаков проработал всего 8 месяцев, и, хотя ошибок он сделал не мало, у него, по сути, не было времени показать результаты своей работы", - рассуждает Таалатбек Масадыков в интервью DW. По его оценке, пока замена премьера выглядит в первую очередь как следствие борьбы внутри СДПК, разгоревшейся на фоне конфликта между нынешним президентом и его предшественником.

В ответ на вопрос DW о том, было ли правительство Исакова последним бастионом сторонников Атамбаева, которым овладел Жэнэнбеков на пути к оформлению своей реальной власти, эксперт из Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment) посоветовала не спешить с выводами. По выражению Эшмент, при всей важности контроля над Кабмином в Киргизии достаточно распространена традиция менять правительства и премьеров.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев

"Еще не ясно, сколько продержится кабинет Абылгазиева, и как сложится судьба правящей коалиции в парламенте на фоне того, что в СДПК ситуация напряженная, там обозначились острые внутренние противоречия. Хотя последнее меня не удивляет, поскольку политические альянсы в Киргизии выстраиваются не под программы, а под людей", - подчеркивает эксперт ZOiS.

О чем напомнил Кабмину президент Киргизии

"Не думаю, что Атамбаев просто примет случившееся как данность и признает свою неудачу. Скорее, он попробует позиционировать себя в этой ситуации как центральная фигура оппозиции и постарается переломить ее в свою пользу. Пара сторонников у него еще имеется, хотя пока его шансы на успех не выглядят очень значительными. Но и прежде он демонстрировал то, что его, в первую очередь, интересует не стабильность государства, а собственные интересы. Этого кредо он будет придерживаться и дальше", - полагает Беате Эшмент.

С ней в этом согласен и Таалатбек Масадыков: "Точка еще не поставлена. Думаю, что экс-президент постарается еще что-либо предпринять. И тут новому президенту важно не только просто назначить своих людей, заменив ими старых. Надо на деле начать борьбу с коррупцией".

25 апреля новое правительство было приведено к присяге. Сооронбай Жээнбеков использовал эту процедуру для того, чтобы вновь подчеркнуть свое неприятие коррупции в высшем органе исполнительной власти, и намекнул на незавидную судьбу тех, кто подвержен этому пороку. "Человек, крепко придерживающийся присяги, никогда не вступит на путь коррупции! В истории суверенного Кыргызстана и до вас члены правительства приносили присягу, но вы сами знаете, что случилось с теми, кто не понял всю ответственность данных им клятв", - приводят слова президента местные СМИ.

Однако Таалатбек Масадыков обращает внимание на то, что и сегодня в высших органах власти Киргизии есть люди, вовсе не понесшие наказания за то, что используют свое служебное положение в целях обогащения. В этой связи президенту надо решиться на то, чтобы отправить за решетку нечистых на руку чиновников, невзирая на их положение, уверен Масадыков.

"Не хочу называть фамилии, но они всем в республике известны. А если все закончится только назначениями, то у экс-президента появляется возможность ответить новой власти, и ответить жестко. Если так все и будет продолжаться без реальных реформ системы государственной власти и реальной борьбы с коррупцией, то политическое будущее Жээнбекова под большим вопросом", - полагает собеседник DW.

В свою очередь Беате Эшмент в качестве первоочередной задачи нового премьера видит укрепление стабильности самого правительства. "Киргизия - бедная республика со слабой экономикой. Правительство должно продемонстрировать минимальную стабильность, чтобы не отпугнуть тех немногих инвесторов, которые готовы участвовать в экономических проектах, и попытаться завоевать доверие у населения хотя бы настолько, чтобы не воцарилась анархия", - подвела итог в интервью DW немецкий эксперт.

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