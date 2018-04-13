Киргизия на пути к политическому кризису: Атамбаев против Жээнбекова

Весна в Киргизии уже традиционно - время политического обострения. Не прошло и четырех месяцев, как Алмазбек Атамбаев, отбыв свой шестилетний президентский срок, согласно конституции уступил главное кресло страны, и всеми силами способствовал тому, чтобы это кресло занял его протеже Сооронбай Жээнбеков, как между ними возник острый конфликт. Новый президент произвел ряд перемен в руководстве силового блока и в сфере юстиции, последняя в череде которых - отставка генерального прокурораИндиры Джолдубаевой, которая считается ставленницей Атамбаева (эту отставку парламент поддержал 11 апреля).

Экс-президент стал на защиту парламентаризма

Это было сделано, несмотря на жесткую критику со стороны экс-президента. 31 марта в ходе закрытого съезда Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), которая составляет ядро нынешней правящей коалиции в парламенте и членами которой оба политика являются, в адрес Сооронбая Жээнбекова прозвучали обвинения в отходе от партийного курса на парламентаризм и в связях с нечистоплотными чиновниками. Киргизские СМИ заговорили о возможном двоевластии. Грозит ли Киргизии новый очередной политический кризис?

Протесты марта 2017 года в Бишкеке

"Меня как раз удивляло, что так долго было спокойно. Сооронбай Жээнбеков, несомненно, был протеже Алмазбека Атамбаева. Но следовало ожидать, что он, став президентом, начнет освобождаться от зависимости от патрона. Атамбаев считал, что может позвонить и указать тому, что надо сделать, а Жээнбеков будет это выполнять. Когда этого не случилось, экс-президент, сохраняющий свои властные амбиции, фактически публично унизил нового главу государства", - говорит сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment).

Атамбаев против Жээнбекова: кто уйдет из политики

"Пока на съезде партии Атамбаев дал понять, что из большой киргизской политики уходить не намерен. Он рассчитывал влиять на нее через Сооронбая Жээнбекова, но тот показал, что теперь намерен осуществить в ней собственные идеи. Так что Атамбаев теперь будет искать новые пути и новых сторонников", - считает эксперт ZOiS. Пока налицо личное противоборство между Сооронбаем Жээнбековым и Алмазбеком Атамбаевым, утверждает инсайдер киргизской политической жизниТаалатбек Масадыков. Но партия СДПК уже находится на грани раскола.

Беате Эшмент

"Я разговаривал с участниками закрытого съезда СДПК. Есть стойкие сторонники экс-президента и есть представители юга страны, которые сейчас объединились вокруг нового президента. На этой неделе я говорил и с рядом депутатов парламента, и с представителями ЦИК - ощущается разброд во мнениях, кто в чей лагерь пойдет: кто останется с бывшим, а кто пойдет за новым. На вопрос о том, в чем между ними принципиальные противоречия, достаточно точно ответил сам экс-президент, сказав, что новая команда подменила линию партии, направленную на усиление парламентаризма, и хочет вернуться к сильной президентской власти", - описывает ситуацию собеседник DW.

Успеть до выборов в парламент…

Но Атамбаеву парламентаризм нужен не в качестве абстрактного принципа, а в качестве инструмента возвращения во власть. "Если он попытается объединить вокруг себя людей с кошельком, которые как следует потратятся на хорошую организационную работу, то он может собрать сторонников и выйти на досрочные парламентские выборы. И если получит в парламенте большинство, то уже через него сможет решать важные политические вопросы, включая полный переход на парламентскую систему. А тогда он может стать премьер-министром и получить в руки всю исполнительную власть при ослабленной роли президента", - рассуждает Таалатбек Масадыков.

Таалатбек Масадыков

Но, продолжает он, если Атамбаеву не удастся все это осуществить до регулярных парламентских выборов 2020 года, новый президент будет иметь шанс укрепить свои позиции, и, особенно по линии борьбы с коррупцией, показать населению, что он выполняет свои обещания по ее преодолению. А укрепившись, он проведет в жизнь свою политическую повестку. "Уже сейчас начались разговоры о возвращении к конституции 1993 года, то есть к президентской форме правления. Тогда Атамбаев оказывается не у дел", - поясняет политик.

Свои люди в ГКНБ и шаткие партии в парламенте

А пока в структурах, которые подчиняются напрямую президенту, - госбезопасность, прокуратура - новый глава государства уже занялся переменами. "Он ведь обвинил силовой блок в коррупции, и был прав - часть руководства была замешана в политизированных судебных процессах, в контрабандных схемах с Китаем и так далее. Если он всерьез намерен выполнить обещание о борьбе с коррупцией, то должен был продемонстрировать готовность провести чистку там. Под эту чистку попали самые надежные люди Атамбаева - это кадры в ГКНБ, включая председателя и зампредседателя, кадры в прокуратуре, начиная с генпрокурора - по одному звонку они выполняли поставленные Атамбаевым задачи. Сейчас ему будет сложно проводить свою линию без таких людей в силовом блоке", - считает Таалатбек Масадыков.

И он, и Беате Эшмент сходятся в том, что нынешняя ситуация вполне может перерасти в полноценный политический кризис. "Партия "Республика - Ата Журт" фактически распалась, многие южные представители перешли на сторону нового президента, хотя тот костяк, который остался, не вполне поддерживает Атамбаева. Партия "Ата Мекен" после ареста ее лидера Текебаева, инициированного Атамбаевым, тоже фактически распалась на южан и северян. Партия "Кыргызстан", вместе с СДПК и партией "Бир Бол", входящая в коалицию большинства - в шатком положении. Стоит "Бир Болу", где много людей, в свое время близких свергнутому президенту Бакиеву, выйти из правящей коалиции, о чем сейчас говорят в политических кругах, то коалиция прекратит существование", - описывает положение дел Таалатбек Масадыков.

"Партии в Киргизии ориентированы не на программы, а на личностей. Не только ведущая партия в политической системе - СДПК - может развалиться по этим полюсам, но и другие партии могут по-новому себя позиционировать. Характерно, что экс-президент Отунбаева, которая при Атамбаеве грубо была отодвинута в тень, появилась вместе с новым президентом на одном мероприятии", - рассуждает она.

Внешний фактор и конкурентное преимущество одного президента над другим

Сооронбай Жээнбеков будет и дальше укреплять свои позиции, уверена сотрудница ZOiS. Но кадровых перемен в силовых структурах здесь недостаточно. Вопрос в том, когоиз политиков, оставленных Атамбаевым в глубоком политический офсайте, он постарается привлечь в качестве союзников, говорит Беате Эшмент.

Наконец, не следует сбрасывать со счетов внешний фактор, то есть фактор немалой зависимости киргизской политики в периоды кризисов от отношений с соседними государствами. С этой точки зрения, у Сооронбая Жээнбекова имеется конкурентное преимущество перед его предшественником, подчеркивает собеседница DW.

"Сооронбай Жээнбеков назвал Атамбаева эмоциональным. Это аккуратная формулировка. Атамбаев начисто лишен дипломатического дара. Хороший знак для Киргизии хотя бы в том, что при новом главе государства внешняя политика республики выглядит более предсказуемой и более соответствует дипломатическим нормам", - отмечает немецкий эксперт, намекая на ряд сложностей в отношениях с коллегами из других стран, которые создал своими высказываниями Атамбаев в бытность первым лицом государства.

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