Кино, о котором мечтают женщины

В Кельне до 29 апреля проходит фестиваль женского кино. Корреспондент DW выяснила, что женщинам сегодня доверяют в киноиндустрии.
Только 15 процентов средств, выделяемых на финансирование кинематографа в Германии, получают женщины-режиссеры. Такой дисбаланс в отрасли связан с тем, что женщинам не доверяют большие бюджеты, а многие профессии в киноиндустрии считаются до сих пор мужскими. Чтобы решить эту проблему и сделать имена начинающих женщин-режиссеров известными, в Кельне и Дортмунде проводится Международный фестиваль женского кино . Корреспондент DW встретилась с организатором фестиваля Зильке Ребигер (Silke Räbiger), которая более 30 лет проводит такие мероприятия.
DW: Когда вы смотрите фильм, вы можете сразу сказать, что его сняла женщина?
Зильке Ребигер: Конечно, нет! Фильм - это произведение, состоящее из хорошего сценария, операторской работы и других деталей. А кто именно стоял за камерой или придумал сюжет, нельзя угадать с первых минут. Но у женщин-режиссеров другой взгляд на мир: иначе показаны взаимоотношения и чувства героев.
- Зачем был создан фестиваль женского кино?
- Мы показываем работу женщин в киноиндустрии, которая зачастую остается незаметной. Речь не только о режиссерах, но и об операторах, монтажерах, сценаристах, художницах по свету. На фестивале они могут познакомиться и поделиться своим опытом. Города выбраны неслучайно: в Кельне в 1984 году первый кинофестиваль организовали студентки режиссерского факультета, в то же время Дортмунде появилось движение женщин - представительниц кинопроката.
- Некоторые профессии, например, монтажер или оператор, до сих пор считаются мужскими.
- Это заблуждение! Раньше, когда пленку нарезали и склеивали, этой кропотливой работой занимались в основном женщины. Как только монтаж стал цифровым, дело переняли мужчины, ведь считается, что они лучше обращаются с техникой.
Звучит абсурдно, но после общения с представительницами таких профессий из арабских стран выяснилось, что монтажеров и операторов женского пола там намного больше, чем в Европе.
- С какими проблемами сталкиваются женщины-режиссеры сегодня?
- С теми же, что и 30 лет назад. Им не доверяют высокобюджетные фильмы, продюсеры не хотят отдавать миллионы долларов в женские руки. То же самое происходит и в экономике, не зря в Германии ввели "женские квоты" в крупных компаниях. Начинающим режиссерам приходится довольствоваться скудными бюджетами, в таком случае они чувствуют себя свободнее. Я убеждена в обратном: женщины имеют право рассказывать свои истории за большие деньги.
- Что изменилось в женской киноиндустрии за последние 30 лет?
- В Германии появилась организация кинематографисток Pro Quote Regie, в которой состоит более 700 участниц. К тому же теперь есть доказательства, что женщинам в киноиндустрии выделяют намного меньше денег, чем мужчинам. Раньше мы говорили об этом безосновательно, а теперь факты у нас на руках.
В 1980-е годы молодые девушки исследовали свое тело и тему сексуальности. Тогда на режиссерских факультетах мужчин и женщин было поровну, только потом ситуация поменялась. Сегодня темы самые разные: например, документальный фильм "Draußen", открывший нынешний фестиваль, рассказывает о бездомных. Женщины больше не фокусируются на конкретных темах.
- А акция #MeToo уже как-то повлияла на киноиндустрию?
- Пока только уничтожила компанию Харви Вайнштейна. Акция получила такой резонанс, потому что это случилось в прекрасном гламурном Голливуде. Важно, что дискуссия на эту тему затронула вопросы власти и зависимости в рабочих процессах. Я говорю не только о восприятии женщин как сексуального объекта, но и об уважении на съемочной площадке.
- На показы вашего фестиваля приходят мужчины?
- Еще 30 лет назад залы заполняли женщины: их было процентов 90, мне кажется. В те годы развивалось феминистское движение. А сейчас молодых людей очень интересует женское кино и гендерные вопросы в целом. К тому же у нас есть секция Filmlust Queer, которая привлекает особую аудиторию (из сообщества ЛГБТ - Ред.).
- Фильмы из России или Украины есть в программе?
- К сожалению, нет. Вспоминаю, что на фестивале в 1989 году было много режиссеров из Советского Союза, мы тогда очень долго и много спорили.
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