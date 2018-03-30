Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой посетил концерт южнокорейских поп-исполнителей в Пхеньяне. Об этом сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на министра культуры Южной Кореи До Чон Гвана, который также прибыл с делегацией в северокорейскую столицу.

В общей сложности в Пхеньян приехали 120 поп-музыкантов, спортсменов и журналистов. Также запланировано выступление южнокорейских спортсменов по тхэквондо. Музыканты из Южной Кореи выступили в Пхеньяне впервые с 2005 года.

Поп-концерт как символ оттепели?

Стороны договорились об этих гастролях в середине марта во время подготовки к саммиту между лидерами двух стран. Ожидается, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретятся 27 апреля в демилитаризованной зоне между двумя Кореями.

В конце марта Ким Чен Ын с супругой совершил неофициальный визит в Китай, это стало первой зарубежной поездкой лидера Северной Кореи с момента вступления в должность в 2011 году.

Позднее также запланирована встреча между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Активные контакты КНДР и Южной Кореи начались перед Олимпийскими играми в Пхенчхане, на которых выступила крупная делегация из Северной Кореи.

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