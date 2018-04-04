Киев предлагает обменять 23 россиян на осужденных в РФ украинцев

Украина готова передать Москве 23 россиян в обмен на освобождение украинцев, осужденных в России по политическим мотивами. Об этом в среду, 4 апреля, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко. На заседании Трехсторонней контактной группы в среду ее участники планировали обсудить вопрос освобождения заложников.

По данным Геращенко, в украинских тюрьмах "за тяжкие преступления против территориальной целостности и суверенитета" отбывают наказание 23 гражданина РФ. Они были задержаны за участие в конфликте под прикрытием так называемых "ополченцев". Этих людей Киев "готов передать для освобождения украинских заложников", - сказала Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

О готовности обменять россиян, содержащихся в украинских тюрьмах, Геращенко уже сообщала 2 апреля на своей странице в Facebook. Тогда речь шла о 20 гражданах РФ. Кроме того, политик упомянула, что в ответ рассчитывает на освобождение украинского режиссера Олега Сенцова и антифашиста Александра Кольченко, осужденных в России по обвинению в терроризме. Оба украинца свою вину не признали.

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