 Киев предлагает обменять 23 россиян на осужденных в РФ украинцев | Новости из Германии об Украине | DW | 04.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Киев предлагает обменять 23 россиян на осужденных в РФ украинцев

Украина увеличила до 23 число россиян, которых она готова передать РФ в обмен на осужденных по политическим мотивам украинцев. В Киеве надеются на освобождение Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Олег Сенцов и Александр Кольченко в российском суде

Олег Сенцов и Александр Кольченко

Украина готова передать Москве 23 россиян в обмен на освобождение украинцев, осужденных в России по политическим мотивами. Об этом в среду, 4 апреля, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко. На заседании Трехсторонней контактной группы в среду ее участники планировали обсудить вопрос освобождения заложников.

Контекст

Из-за долгого пребывания на холоде у украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе России обострился ревматизм и начались проблемы с сердцем. (16.11.2017)

Известный кинорежиссер рассказал в интервью DW о своем взгляде на конфликт на Украине, а также о том, почему ФСБ России арестовала его коллегу - Олега Сенцова. (03.10.2014)

По данным Геращенко, в украинских тюрьмах "за тяжкие преступления против территориальной целостности и суверенитета" отбывают наказание 23 гражданина РФ. Они были задержаны за участие в конфликте под прикрытием так называемых "ополченцев". Этих людей Киев "готов передать для освобождения украинских заложников", - сказала Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

О готовности обменять россиян, содержащихся в украинских тюрьмах, Геращенко уже сообщала 2 апреля на своей странице в Facebook. Тогда речь шла о 20 гражданах РФ. Кроме того, политик упомянула, что в ответ рассчитывает на освобождение украинского режиссера Олега Сенцова и антифашиста Александра Кольченко, осужденных в России по обвинению в терроризме. Оба украинца свою вину не признали.

Смотрите также:

  • Олег Сенцов

    Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

    Олег Сенцов

    Кинорежиссера Олега Сенцова в РФ обвинили в создании террористической организации в Крыму весной 2014 года. 25 августа 2015 года его приговорили к 20 годам строгого режима. Свою вину он не признает и неоднократно заявлял о применяемых к нему пытках. Дело Сенцова вызвало широкий международный резонанс. В поддержку режиссера выступили политики и деятели культуры. Сенцов отбывает наказание в Якутске.

  • Александр Кольченко

    Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

    Александр Кольченко

    26-летний крымчанин Александр Кольченко является фигурантом "дела Сенцова". Его за "участие в террористической организации и подготовку терактов в Симферополе" приговорили в РФ к 10 годам лишения свободы. Свою вину он не признал. На данный момент Александр Кольченко находится в колонии города Копейск, Челябинской области.

  • Алексей Чирний

    Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

    Алексей Чирний

    34-летний крымчанин Алексей Чирний является еще одним фигурантом в "деле Сенцова". Он единственный, кто признал свою вину и дал показания против режиссера. После согласия сотрудничать со следствием Чирний получил 7 лет тюрьмы. На данный момент он доставлен из колонии в Магадане, где отбывал наказание, в Москву для психиатрической экспертизы.

  • Геннадий Афанасьев

    Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

    Геннадий Афанасьев

    25-летний крымчанин Геннадий Афанасьев был приговорен к 7 годам лишения свободы. Его обвинили в участии в террористической группировке, якобы организованной Олегом Сенцовым. Он признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Позже стало известно, что все его показания были даны под пытками. 14 июня 2016 года указом президента Путина Афанасьев был помилован и возвращен на Украину.

  • Литвинов

    Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

    Сергей Литвинов

    32-летний житель Луганской области был задержан летом 2014 года. Его обвиняли в "расстреле 30 мужчин" и "изнасиловании и убийстве 8 женщин" по мотивам "политической ненависти". Позже его дело было переквалифицировано на "разбой". Он был признан виновным в разбойном нападении на гражданина РФ. За это его приговорили в России к 8,5 годам колонии. Сейчас он содержится в Ростовской области.

  • Карпюк

    Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

    Николай Карпюк

    Николай Карпюк, 1964 года рождения, житель Ровенской области. Его задержали в марте 2014 года при неизвестных обстоятельствах. Карпюка обвиняют в РФ участии в боевых действиях против российских военных в Чечне в 1994-1995 годах. Карпюк заявил, что дал показания под пытками. Он был приговорен Грозненским судом к 22,5 годам строгого режима.

  • Клых

    Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

    Станислав Клых

    Станислава Клыха задержали в августе 2014 года, когда он направлялся в город Орел. Ему предъявили в РФ те же обвинения, что и Карпюку - участие в боевых действиях в Чечне против российской армии в 1994 году. Во время суда поведение Клыха было неадекватным. По словам адвокатов, к нему применяли пытки и психотропные вещества. Суд в Грозном приговорил его к 20 годам строгого режима.

  • Юрий Солошенко

    Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

    Юрий Солошенко

    73-летнего пенсионера из Полтавы в РФ обвинили в шпионаже и приговорили к 6 годам колонии строгого режима. Дело Солошенко рассматривалось в режиме секретности, поэтому множество деталей неизвестно. После практически двух лет заключения Солошенко был помилован, как и Афанасьев, приказом Путина. При этом своей вины Солошенко не признал. В середине июня он вернулся на Украину и проходит реабилитацию.

  • Савченко

    Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

    Надежда Савченко

    Военнослужащая Савченко стала первой из политзаключенных, которых вернули на Украину. Российский суд приговорил ее к 22 годам тюрьмы по обвинению в убийстве российских журналистов. Дело Савченко и приговор вызвали резонанс в мировом сообществе. Лидеры ведущих стран обратились к власти РФ немедленно освободить украинку. 25 мая 2016 года президент Путин помиловал Савченко.

  • Яна Гончарова

    Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

    Ростовские активисты в поддержку политзаключенных

    По данным правозащитной организации "Мемориал", в российских тюрьмах находится не менее 20 политических заключенных-украинцев. В большинстве дел российский суд уже вынес приговоры, многие из процессов проходили в Ростовской области. Ростовчанка Яна Гончарова и группа активистов присутствовали на всех открытых процессах в области и выступали в поддержку политзаключенных украинцев.

    Автор: Анастасия Магазова


 
Смотреть видео 02:43

Приговор Сенцову: откат в сталинские времена?

 

Контекст

Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

В тюрьмах России удерживается несколько десятков политзаключенных с Украины. Трое из них были помилованы и вернулись на родину. О них и других заложниках Кремля - в фотогалерее DW. (21.06.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зоя Светова в "Немцова.Интервью": Путин и силы зла не вечны  

Приговор Сенцову: откат в сталинские времена?  

Европа и США возмущены приговором Сенцову  

Также по теме

Ukraine Armee in der Ostukraine

Как "Минск-2" повлиял на конфликт в Донбассе 12.02.2018

Комплекс мер по реализации минских договоренностей за 3 года выполнен частично и лишь на бумаге. Стороны обвиняют друг друга в их срыве. DW о том, что же удалось реализовать.

Ukraine-Konflikt - Gefangenenaustausch

Порошенко намерен обменивать россиян на осужденных в РФ украинцев 28.12.2017

Президент Украины объяснил, почему среди переданных Киевом людей в рамках обмена пленными в Донбассе не было граждан России.

Ukraine Gefangenenaustausch

Удастся ли разблокировать обмен пленными в Донбассе? 01.03.2017

Почти три месяца полностью заблокирован обмен пленными между властями Украины и самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР". Почему это происходит и как можно разрешить эту проблему, выясняла DW.

Самые читаемые

США вводят новые многомиллиардные пошлины против Китая  

Немецкий эксперт: Скрипаль отравлен ядом из гослаборатории  

В Сирии предотвращено столкновение солдат США с россиянами  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно