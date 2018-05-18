 Киев потребовал от Москвы освободить украинских политзаключенных | Новости из Германии об Украине | DW | 20.05.2018
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Украина

Киев потребовал от Москвы освободить украинских политзаключенных

По меньшей мере 24 гражданина Украины, осужденные в РФ по политическим мотивам, находятся в заключении в российских тюрьмах, более 40 - в аннексированном Крыму, заявил МИД в Киеве.

Флаг крымских татар на фоне забора с колючей проволокой

Флаг крымских татар

Министерство иностранных дел Украины потребовало от России освободить более 60 украинских политзаключенных. В настоящее время как минимум 24 украинца, осужденных по политическим мотивам, находятся в заключении на территории РФ, и более 40 - в аннексированном Россией Крыму. Об этом в микроблоге Twitter написала официальный представитель украинского МИДа Марьяна Беца.

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Ранее в апреле первый заместитель председателя Верховной рады Украины, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко сообщила, что Россия оставила без ответа украинскую инициативу об обмене 23-х россиян, приговоренных украинскими судами к тюремному заключению по политическим мотивам, на украинских полизаключенных, содержащихся в российских тюрьмах.

Требование МИДа Украины было приурочено ко Дню памяти жертв политических репрессий, который традиционно отмечается в третье воскресенье мая. В этом году в Украине также отмечают 80-ю годовщину "Большого террора": в эту эпоху, с 1937 по 1938 годы, на территории УССР, согласно оценкам историков, были осуждены 198 918 человек. Около двух третей из них были приговорены к расстрелу, остальные - отправлены в тюрьмы и лагеря.

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    Автор: Анастасия Магазова


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Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

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