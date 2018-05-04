 Киев не может использовать ПТРК из США на линии разграничения в Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 06.05.2018
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Украина

Киев не может использовать ПТРК из США на линии разграничения в Донбассе

Использовать на линии соприкосновения в Донбассе поставленные из США ракетные комплексы Javelin нельзя из-за "определенных ограничений", которые могут быть отменены, заявил украинский замминистра Тука.

Противотанковые ракетные комплексы Javelin в Болгарии (фото из архива)

Противотанковые ракетные комплексы Javelin в Болгарии (фото из архива)

Украина не использует американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на линии соприкосновения в Донбассе. Это связанно с "определенными ограничениями", сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в интервью телеканалу "Прямой" 4 мая.

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Эти ограничения могут быть отменены "в любой момент", добавил Тука. По его словам, в последний год "очень распространена ситуация, когда бронированная техника (БТР, БМП, или танк) противника выезжает на определенное расстояние, полтора километра или два, по-разному, и чувствует полную безнаказанность". "Согласно Минским договоренностям, мы можем применять исключительно минометы 80 калибра, а таким оружием поразить танк практически невозможно", - пояснил Тука.

Ранее США предоставляли Украине лишь нелетальные виды вооружений, транспорт и амуницию, но администрация американского президента Дональда Трампа сняла эти ограничения. В декабре 2017 года администрация Трампа одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия украинской армии - в частности, снайперских винтовок модели M107A1. Тогда же появилась информация о намерении разрешить поставки и комплексов Javelin. 30 апреля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ПТРК Javelin поступили на вооружение украинской армии.

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