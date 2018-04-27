 Киев меняет формат военной операции на востоке страны | Новости из Германии об Украине | DW | 29.04.2018
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Украина

Киев меняет формат военной операции на востоке страны

С понедельника операция на востоке Украины будет называться войсковой, а не антитеррористической. Минобороны Украины не исключает начала наступления армии в Донбассе.

Украинский военный в Луганской области, фото из архива

Украинский военный в Луганской области, фото из архива

Правительство Украины меняет формат военной операции на востоке страны с антитеррористической на войсковую с понедельника, 30 апреля. Ранее, 13 апреля, о переформатировании операции сообщил президент страны Петр Порошенко. Глава украинского Минобороны  Степан  Полторак не исключил начала наступления украинской армии в Донбассе после завершения антитеррористической операции (АТО) 30 апреля. По словам Полторака, подготовка войск к смене формата уже  идет на полевом уровне.

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После начала проведения Операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей начнет действовать особый порядок. Соответствующее распоряжение может вступить в  силу  уже в  понедельник. Согласно документу, органам безопасности предоставляется ряд специальных полномочий, в частности, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов могут "в случае крайней необходимости" применять оружие и спецсредства в отношении правонарушителей.

Представители самопровозглашенной "ДНР" сообщают о применении украинскими военными запрещенного вооружения по всей линии разграничения. Руководство сепаратистов заявило, что готовится к отражению "возможных провокаций". "Мы не исключаем, что, когда формат операции сменится, число провокаций только вырастет", - заявил представитель "ДНР" Эдуард Басурин.

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