 Киев вышел из программы экономического сотрудничества с РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 21.03.2018
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Украина

Киев вышел из программы экономического сотрудничества с РФ

Действия Москвы прямо противоречат заявленным целям программы и направлены на торговую агрессию в отношении Украины, отмечается в пояснительной записке к решению правительства.

Ukraine - Symbol - Flagge (picture alliance/NurPhoto/M. Luczniewski)

Киев вышел из программы экономического сотрудничества с Россией, сообщил в среду, 21 марта, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства. Программа была подписана в июне 2011 года премьер-министрами двух государств и действовала до 2020 года.

Контекст

Нынешняя украинская власть не готова к расторжению дипотношений с Москвой, иначе она сделала бы это уже давно и без решения Верховной рады, считает Сергей Руденко. (10.11.2017)

Большинство украинцев не хотели бы возврата СССР, но значительная часть населения разочаровалась в своих ожиданиях от обретения Украиной независимости. Главная причина - неудовлетворенность экономическим положением. (22.07.2011)

Согласно документу, приоритетными направлениями были электроэнергетика, ядерная энергетика, авиа- и космическая промышленность, агропромышленность, логистика и курортно-рекреационная деятельность.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что действия России прямо противоречат заявленным целям программы и направлены на торговую агрессию в отношении Украины. В 2015 году Россия прекратила действие Договора о зоне свободной торговле в отношении Украины, сообщает  агентство "Українські Новини". Также Москва установила запрет на импорт ряда сельскохозяйственных товаров, сырья и продовольствия.

В 2017 году экспорт украинских товаров в РФ составил 3,9 млрд долларов или 9,1 процента всего экспорта, отмечает государственная служба статистики. В то же время объем импорта из России составил 7,2 млрд долларов или 14,5 процентов всего импорта, сообщает ведомство.

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  • мужчина с макбуком на конференции

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    К родственникам или на конференцию?

    В случае посещения родственников или друзей следует иметь при себе приглашение и сведения о приглашающем - адрес и телефон. Если цель поездки - участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если речь об учебе, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение. Дорожная медстраховка не обязательна, но ее рекомендуется оформить.

  • девушка с кошельком

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Сколько денег нужно иметь при себе?

    Для доказательства платежеспособности при въезде могут попросить предъявить дорожные чеки, подтверждение бронирования жилья, наличную валюту и даже проверить лимит кредитной карты. Необходимая сумма зависит от продолжительности и выбора страны (стран) поездки и может сильно варьироваться: например, в Латвии это всего 14 евро в день на человека, а в соседней Эстонии - уже 94 евро в день.

  • заявление на получение Шенгенской визы

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Экономия времени и денег

    Безусловно, гражданам Украины приходится брать с собой в путешествие немало документов, но зато им не нужно обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления.

    Автор: Илья Коваль


Контекст

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

С 11 июня 2017 г. вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины. Самое важное о "безвизе" - в фотогалерее DW. (06.04.2017)  

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Программа экономического сотрудничества России и Украины

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