Киев вышел из программы экономического сотрудничества с РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 21.03.2018

Киев вышел из программы экономического сотрудничества с Россией, сообщил в среду, 21 марта, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства. Программа была подписана в июне 2011 года премьер-министрами двух государств и действовала до 2020 года.

Согласно документу, приоритетными направлениями были электроэнергетика, ядерная энергетика, авиа- и космическая промышленность, агропромышленность, логистика и курортно-рекреационная деятельность.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что действия России прямо противоречат заявленным целям программы и направлены на торговую агрессию в отношении Украины. В 2015 году Россия прекратила действие Договора о зоне свободной торговле в отношении Украины, сообщает агентство "Українські Новини". Также Москва установила запрет на импорт ряда сельскохозяйственных товаров, сырья и продовольствия.

В 2017 году экспорт украинских товаров в РФ составил 3,9 млрд долларов или 9,1 процента всего экспорта, отмечает государственная служба статистики. В то же время объем импорта из России составил 7,2 млрд долларов или 14,5 процентов всего импорта, сообщает ведомство.

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