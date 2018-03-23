 Киев выразил протест в связи с арестом журналиста в Крыму | Новости из Германии об Украине | DW | 26.03.2018
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Украина

Киев выразил протест в связи с арестом журналиста в Крыму

Наримана Мемедеминова в России подозревают в призывах к терроризму. Журналист отправлен под арест до 16 мая.

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Киев осуждает задержание крымско-татарского журналиста и гражданского активиста Наримана Мемедеминова, сообщает в ночь на понедельник, 26 марта, Министерство информационной политики Украины в официальном заявлении.

Контекст

Третий комитет ГА ООН поддержал резолюцию по правам человека в Крыму. В ней звучит призыв отменить запрет Меджлиса крымских татар и говорится о необходимости обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках. (15.11.2017)

Гражданская журналистика является формой ненасильственной борьбы крымско-татарского народа с аннексией полуострова Россией, говорится в заявлении министерства. Украина обращает внимание институтов ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совета Европы на систематическое нарушение прав человека в Крыму и призывает принять соответствующие меры, отмечается в заявлении.

В четверг, 22 марта, в доме Мемедеминова был проведен обыск, после чего журналист был задержан и доставлен в симферопольское управление ФСБ. На следующий день решением Киевского районного суда Симферополя Мемедеминов был помещен под арест до 16 мая, сообщают в Facebook представители общественной организации "Крымская солидарность". По их информации, следствие проводится в рамках статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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Ссылки в интернете

Заявление Министерства информационной политики Украины

Пост общественной организации "Крымская солидарность" в Facebook

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