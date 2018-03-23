Киевский суд арестовал Надежду Савченко на 59 суток | Новости из Германии об Украине | DW | 23.03.2018

Шевченковский районный суд Киева в пятницу, 23 марта, избрал меру пресечения для народного депутата Украины Надежды Савченко. Судья вынес решение взять депутата под стражу на 59 суток без возможности внесения залога, поддержав позицию обвинения, требовавшего задержать Савченко на два месяца.

Генпрокуратура Украины инкриминирует Савченко ряд тяжких преступлений, включая "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя", "создание террористической группы или террористической организации", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". По некоторым данным, ей может грозить от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Днем ранее Верховная рада большинством голосов дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности , задержание и арест. Выступая в украинском парламенте, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в ноябре 2017 года Савченко с рядом других лиц намеревалась обстрелять из гранатометов и пулеметов здания Верховной рады, Кабмина и администрации президента, подорвать парламент изнутри гранатами и убить высших должностных лиц, в том числе президента Петра Порошенко. Для реализации этого плана Савченко со сторонниками якобы привезла с оккупированной территории арсенал оружия. Савченко задержали в здании Рады. Ночь народный депутат провела в следственном изоляторе Службы безопасности Украины.

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