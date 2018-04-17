 Кельн вновь стал мировой столицей современного искусства | Кадр дня | DW | 19.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кадр за кадром

Кельн вновь стал мировой столицей современного искусства

В городе на Рейне открылась очередная ярмарка Art Cologne - одна из старейших и важнейших в мире.

Инсталляция Marsupiale Урса Фишера

В этом году в кельнской ярмарке современного искусства (19.04-22.04) участвует двести галерей из трех десятков стран. Ожидается, что за несколько дней работыArt Cologne посетит более пятидесяти тысяч человек. В этом году самым дорогим произведением искусства, которое можно приобрести на ярмарке, стала картина Эрнста Людвига Кирхнера "Гребцы", созданная в конце 1920-х годов. Она оценивается в три миллиона евро, а на фотографии - одна из инсталляций художника Урса Фишера.

Смотрите также:
Холодный романтик модерна

  • Пауль Клее

    Пауль Клее - холодный романтик модерна

    Наука тайны

    В Мюнхене проходит выставка работ Пауля Клее (Paul Klee) под названием "Конструкция тайны", посвященная периоду конструктивизма в его творчестве. В 1920-х художник активно сотрудничал со школой Баухауза. Всего в Пинакотеке современности представлено более 150 работ, часть из них привезены из США и Японии. Экспозицию можно увидеть до 10 июня 2018 года.

  • Пауль Клее, автопортрет 1919 года

    Пауль Клее - холодный романтик модерна

    Медитативный портрет

    С 1899 по 1919 годы художник создает серию автопортретов. Этот автопортрет 1919 года - одна из ключевых работ, представленных на выставке. Художник, изображенный без ушей, с плотно сжатыми губами и закрытыми глазами, полностью сконцентрирован на себе и оторван от внешнего мира. Свое творчество он воспринимает как сосредоточенную умственную работу, а не спонтанный порыв вдохновения.

  • Пауль Клее

    Пауль Клее - холодный романтик модерна

    Переосмысливая пространства

    После путешествия в Италию в 1901 году архитектура становится для Клее не просто мотивом, а композиционным принципом построения рисунка. В 1914 году он отправляется в Тунис, где знакомится с исламской архитектурой. При этом художник изображает на своих картинах фантастические, а не реальные постройки. В 1920 году Вальтер Гропиус приглашает Клее на должность преподавателя в школу Баухауза.

  • Выставка Пауля Клее в Пинакотеке современности

    Пауль Клее - холодный романтик модерна

    10 лет работы в Баухаузе

    В 1921 году Пауль Клее начинает преподавать теорию формы в школе Баухауза - сначала в Веймаре, а потом в Дессау. Его 14-летний сын Феликс был самым молодым студентом этой школы. За время работы художник написал теоретические работы "Пути изучения природы" и "Педагогические эскизы". Его выставка в Мюнхене оформлена в типичных для Баухауза цветах: синем, сером, черном и желтом.

  • Пауль Клее, Приветствие

    Пауль Клее - холодный романтик модерна

    Заземление

    Клее умело сочетал в своих работах техническую и фантазийную составляющую. Стремление вверх - один из главных мотивов. На картине "Приветствие" ("Begrüßung") Клее изображает вечный конфликт эмоционального и рационального: чувства возносят душу, а разум и тяжелое тело возращают человека с небес на землю.

  • Выставка Пауля Клее в Мюнхене

    Пауль Клее - холодный романтик модерна

    Работа над цветом

    10 лет работы в школе Баухауза стали для художника одним из самых продуктивных периодов творчества. После переезда учебного заведения в Дессау в 1925 году старые друзья Пауль Клее и Василий Кандинский становятся соседями. Вместе они разрабатывают цветовую концепцию для своих ателье и жилых помещений. В это время Клее много путешествует - он отправляется на Корсику и в Египет.

  • Пауль Клее, Призрак гения

    Пауль Клее - холодный романтик модерна

    Тяжелые размышления

    Эта фигура, напоминающая деревянную куклу со слишком тяжелой головой, - еще один автопортрет Пауля Клее. В 1920-е годы художник увлекся созданием игрушек: сначала придумывал их для своего сына, а потом стал изготавливать глиняные куклы в качестве арт-объектов.

  • Выставка Пауля Клее в Мюнхене

    Пауль Клее - холодный романтик модерна

    Переезд в Швейцарию

    В 1930 году Пауль Клее решает, что пришла пора уделять больше времени искусству, нежели преподаванию, и увольняется из школы Баухауза. Сначала он переехал в Дюссельдорф, где проработал профессором в Академии художеств в течение трех лет. В 1933 году, после прихода к власти национал-социалистов, Клее уезжает в Швейцарию. Вскоре нацисты причислили его картины к "дегенеративному искусству".

    Автор: Ксения Сафронова


Существовало ли в ГДР свободное искусство?

  • Трак Вендиш. Эквилибрист (1984)

    Картины художников ГДР

    Трак Вендиш. "Эквилибрист" (1984)

    С шестом в руках балансирует на тонком канате эквилибрист. Мышцы напряжены до предела. В глазах - тревога. Эта выписанная грубыми мазками картина экспонируется на выставке "Под маской. Художники в ГДР" ("Hinter der Maske. Künstler in der DDR") в Музее Барберини в Потсдаме. Ее автор Трак Вендиш находился под влиянием постмодернистского течения "Новые дикие".

  • А. Р. Пенк. Я (1970)

    Картины художников ГДР

    А. Р. Пенк. "Я" (1970)

    Существовало ли в ГДР свободное искусство? Выставка "Под маской. Художники в ГДР" наглядно иллюстрирует то, что и в Восточной Германии были художники, в своем творчестве не придерживавшиеся соцреализма. Один из них - Ральф Винклер, работавший под псевдонимом А. Р. Пенк и преследовавшийся в ГДР по политическим мотивам.

  • Норберт Вагенбретт. Автопортрет с рабочим (1983)

    Картины художников ГДР

    Норберт Вагенбретт. "Автопортрет с рабочим" (1983)

    Картины с изображением рабочих в ГДР приветствовались. Художникам, творившим в духе соцреализма, были гарантированы признание и деньги. Впрочем, были и такие, кто успешно "маскировал" свои работы под соцреализм. На картине Норберта Вагенбретта изображен простецкий рабочий парень, а чуть в стороне - сам художник. Оба с недоверием посматривают друг на друга - как чужаки.

  • Лотар Цитцман. Гимн демократической молодежи мира (1975)

    Картины художников ГДР

    Лотар Цитцман. "Гимн демократической молодежи мира" (1975)

    В эпоху торжества соцреализма талантливый художник и профессор живописи Лотар Цитцман выбрал для себя символизм. Его работы изысканны, романтичны, излучают радость и оптимизм, в них превалирует красный цвет, но в то же время нет китча. Цитцман любил изображать спортсменов, детей, сцены карнавала, писать натюрморты и пейзажи. В 1976 году он участвовал в оформлении Дворца республики ГДР.

  • Эрих Киссинг. Лейпцигцы на море (1976-79)

    Картины художников ГДР

    Эрих Киссинг. "Жители Лейпцига на море" (1976-79)

    Муза в виде русалки с венком из кувшинок на голове, а рядом - семеро лейпцигских художников, среди которых и сам автор полотна (второй справа на заднем плане). Эта милая, слегка ироничная картина - гимн братству благородных мужчин, которые дорожат дружбой, а в женщине видят прекрасное существо. Для таких героев создан и подходящий антураж: из будничного Лейпцига они перенесены на берег моря.

  • Вальтер Вомака. Когда коммунисты мечтают… (1975)

    Картины художников ГДР

    Вальтер Вомака. "Когда коммунисты мечтают…" (1975)

    Присевший на скамью пролетарий с устремленным вдаль взглядом и приподнятой правой рукой с крепко сжатым кулаком. На работе перерыв, и он погружен в мечты... Это монументальное полотно красовалось во Дворце республики в Восточном Берлине. Его автор Вальтер Вомака был у властей в милости и входил в число самых популярных художников в ГДР.

  • Бернхард Хайзиг. Икар (1975)

    Картины художников ГДР

    Бернхард Хайзиг. "Икар" (1975)

    Бернхард Хайзиг был одним из самых выдающихся художников ГДР. Он занимался монументальной живописью на общественно-политические и исторические темы. Получив официальное признание в начале 1970-х годов, он отказался от живописи в стиле соцреализма. В своем творчестве художник неоднократно возвращался к легенде об Икаре. Его панно "Икар" было выставлено во Дворце республики в Восточном Берлине.

  • Рональд Парис. Наш мир – несмотря ни на что (1975-76)
    Еще по теме

    Картины художников ГДР

    Рональд Парис. "Наш мир - несмотря ни на что" (1975-76)

    Рональд Парис - патриарх восточногерманского искусства. Его крупномасштабное полотно "Наш мир - несмотря ни на что" стало одновременно выражением и печали (в связи с множеством страданий, переживаемых человечеством), и надежды на то, что все изменится к лучшему... Выставка "Под маской. Художники в ГДР" открыта до 4 февраля 2018 года.

    Автор: Наталия Королева


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Контекст

В Германию привезли московских беспризорников и новых пионеров

Картины "Евангельского проекта" с матерями Беслана и новыми пионерами вызывали неоднозначную реакцию в России. Спустя десять лет их показывают в здании бывшей церкви в Германии.  

Искусство снизу: лайфхак от немецких художников

Как функционируют некоммерческие арт-пространства в Кельне, Берлине, Лейпциге? Немецкие художники поделятся своим опытом в рамках проекта Гете-Института и ММOМА в Москве.  

"Тайное" искусство из России привезли в Германию

Какие работы российских художников практически нельзя увидеть сегодня в России? Узнать об этом, а заодно и посмотреть на эти работы можно сейчас на выставке в Ахене.  

Самая влиятельная персона в мировой арт-тусовке

Рейтинг журнала Art Review - самый авторитетный гид в современном арт-мире и зримый ориентир для ценителей искусства. На сей раз первое место в нем заняла художница из Германии.  

Революция в интерпретации современных художников

Участники московской выставки EVOLUTION/РЕВОЛЮШН/REVISION размышляют о революции как об универсальном понятии.  

Что показывают в музее граффити

В Берлине открылся музей граффити. Какие рисунки можно увидеть теперь в четырех стенах?  

Прекраснейший музей мира

Американский коллекционер и сооснователь музея современного искусства (MOMA) в Нью-Йорке Пол Джей Сакс назвал эссенский "Фолькванг" прекраснейшим музеем мира.  

Самые яркие объекты Эрвина Вурма

Всего за шестьдесят секунд Эрвин Вурм может сделать из обыкновенного человека произведение искусства. Сразу две выставки известного художника открылись в немецком Дуйсбурге.  

Пауль Клее - холодный романтик модерна

В Мюнхене проходит выставка немецкого художника Пауля Клее. В Пинакотеке современности показывают картины, связанные с его работой в школе Баухауза.  

Картины художников ГДР  

Ссылки в интернете

Сайт ярмарки