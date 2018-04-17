Кельн вновь стал мировой столицей современного искусства

В этом году в кельнской ярмарке современного искусства (19.04-22.04) участвует двести галерей из трех десятков стран. Ожидается, что за несколько дней работыArt Cologne посетит более пятидесяти тысяч человек. В этом году самым дорогим произведением искусства, которое можно приобрести на ярмарке, стала картина Эрнста Людвига Кирхнера "Гребцы", созданная в конце 1920-х годов. Она оценивается в три миллиона евро, а на фотографии - одна из инсталляций художника Урса Фишера.
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Холодный романтик модерна
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Пауль Клее - холодный романтик модерна
Наука тайны
В Мюнхене проходит выставка работ Пауля Клее (Paul Klee) под названием "Конструкция тайны", посвященная периоду конструктивизма в его творчестве. В 1920-х художник активно сотрудничал со школой Баухауза. Всего в Пинакотеке современности представлено более 150 работ, часть из них привезены из США и Японии. Экспозицию можно увидеть до 10 июня 2018 года.
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Пауль Клее - холодный романтик модерна
Медитативный портрет
С 1899 по 1919 годы художник создает серию автопортретов. Этот автопортрет 1919 года - одна из ключевых работ, представленных на выставке. Художник, изображенный без ушей, с плотно сжатыми губами и закрытыми глазами, полностью сконцентрирован на себе и оторван от внешнего мира. Свое творчество он воспринимает как сосредоточенную умственную работу, а не спонтанный порыв вдохновения.
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Пауль Клее - холодный романтик модерна
Переосмысливая пространства
После путешествия в Италию в 1901 году архитектура становится для Клее не просто мотивом, а композиционным принципом построения рисунка. В 1914 году он отправляется в Тунис, где знакомится с исламской архитектурой. При этом художник изображает на своих картинах фантастические, а не реальные постройки. В 1920 году Вальтер Гропиус приглашает Клее на должность преподавателя в школу Баухауза.
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Пауль Клее - холодный романтик модерна
10 лет работы в Баухаузе
В 1921 году Пауль Клее начинает преподавать теорию формы в школе Баухауза - сначала в Веймаре, а потом в Дессау. Его 14-летний сын Феликс был самым молодым студентом этой школы. За время работы художник написал теоретические работы "Пути изучения природы" и "Педагогические эскизы". Его выставка в Мюнхене оформлена в типичных для Баухауза цветах: синем, сером, черном и желтом.
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Пауль Клее - холодный романтик модерна
Заземление
Клее умело сочетал в своих работах техническую и фантазийную составляющую. Стремление вверх - один из главных мотивов. На картине "Приветствие" ("Begrüßung") Клее изображает вечный конфликт эмоционального и рационального: чувства возносят душу, а разум и тяжелое тело возращают человека с небес на землю.
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Пауль Клее - холодный романтик модерна
Работа над цветом
10 лет работы в школе Баухауза стали для художника одним из самых продуктивных периодов творчества. После переезда учебного заведения в Дессау в 1925 году старые друзья Пауль Клее и Василий Кандинский становятся соседями. Вместе они разрабатывают цветовую концепцию для своих ателье и жилых помещений. В это время Клее много путешествует - он отправляется на Корсику и в Египет.
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Пауль Клее - холодный романтик модерна
Тяжелые размышления
Эта фигура, напоминающая деревянную куклу со слишком тяжелой головой, - еще один автопортрет Пауля Клее. В 1920-е годы художник увлекся созданием игрушек: сначала придумывал их для своего сына, а потом стал изготавливать глиняные куклы в качестве арт-объектов.
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Пауль Клее - холодный романтик модерна
Переезд в Швейцарию
В 1930 году Пауль Клее решает, что пришла пора уделять больше времени искусству, нежели преподаванию, и увольняется из школы Баухауза. Сначала он переехал в Дюссельдорф, где проработал профессором в Академии художеств в течение трех лет. В 1933 году, после прихода к власти национал-социалистов, Клее уезжает в Швейцарию. Вскоре нацисты причислили его картины к "дегенеративному искусству".
Автор: Ксения Сафронова
Существовало ли в ГДР свободное искусство?
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Картины художников ГДР
Трак Вендиш. "Эквилибрист" (1984)
С шестом в руках балансирует на тонком канате эквилибрист. Мышцы напряжены до предела. В глазах - тревога. Эта выписанная грубыми мазками картина экспонируется на выставке "Под маской. Художники в ГДР" ("Hinter der Maske. Künstler in der DDR") в Музее Барберини в Потсдаме. Ее автор Трак Вендиш находился под влиянием постмодернистского течения "Новые дикие".
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Картины художников ГДР
А. Р. Пенк. "Я" (1970)
Существовало ли в ГДР свободное искусство? Выставка "Под маской. Художники в ГДР" наглядно иллюстрирует то, что и в Восточной Германии были художники, в своем творчестве не придерживавшиеся соцреализма. Один из них - Ральф Винклер, работавший под псевдонимом А. Р. Пенк и преследовавшийся в ГДР по политическим мотивам.
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Картины художников ГДР
Норберт Вагенбретт. "Автопортрет с рабочим" (1983)
Картины с изображением рабочих в ГДР приветствовались. Художникам, творившим в духе соцреализма, были гарантированы признание и деньги. Впрочем, были и такие, кто успешно "маскировал" свои работы под соцреализм. На картине Норберта Вагенбретта изображен простецкий рабочий парень, а чуть в стороне - сам художник. Оба с недоверием посматривают друг на друга - как чужаки.
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Картины художников ГДР
Лотар Цитцман. "Гимн демократической молодежи мира" (1975)
В эпоху торжества соцреализма талантливый художник и профессор живописи Лотар Цитцман выбрал для себя символизм. Его работы изысканны, романтичны, излучают радость и оптимизм, в них превалирует красный цвет, но в то же время нет китча. Цитцман любил изображать спортсменов, детей, сцены карнавала, писать натюрморты и пейзажи. В 1976 году он участвовал в оформлении Дворца республики ГДР.
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Картины художников ГДР
Эрих Киссинг. "Жители Лейпцига на море" (1976-79)
Муза в виде русалки с венком из кувшинок на голове, а рядом - семеро лейпцигских художников, среди которых и сам автор полотна (второй справа на заднем плане). Эта милая, слегка ироничная картина - гимн братству благородных мужчин, которые дорожат дружбой, а в женщине видят прекрасное существо. Для таких героев создан и подходящий антураж: из будничного Лейпцига они перенесены на берег моря.
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Картины художников ГДР
Вальтер Вомака. "Когда коммунисты мечтают…" (1975)
Присевший на скамью пролетарий с устремленным вдаль взглядом и приподнятой правой рукой с крепко сжатым кулаком. На работе перерыв, и он погружен в мечты... Это монументальное полотно красовалось во Дворце республики в Восточном Берлине. Его автор Вальтер Вомака был у властей в милости и входил в число самых популярных художников в ГДР.
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Картины художников ГДР
Бернхард Хайзиг. "Икар" (1975)
Бернхард Хайзиг был одним из самых выдающихся художников ГДР. Он занимался монументальной живописью на общественно-политические и исторические темы. Получив официальное признание в начале 1970-х годов, он отказался от живописи в стиле соцреализма. В своем творчестве художник неоднократно возвращался к легенде об Икаре. Его панно "Икар" было выставлено во Дворце республики в Восточном Берлине.
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Картины художников ГДР
Рональд Парис. "Наш мир - несмотря ни на что" (1975-76)
Рональд Парис - патриарх восточногерманского искусства. Его крупномасштабное полотно "Наш мир - несмотря ни на что" стало одновременно выражением и печали (в связи с множеством страданий, переживаемых человечеством), и надежды на то, что все изменится к лучшему... Выставка "Под маской. Художники в ГДР" открыта до 4 февраля 2018 года.
Автор: Наталия Королева
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