Кельн вновь стал мировой столицей современного искусства

Пауль Клее - холодный романтик модерна

Переосмысливая пространства

После путешествия в Италию в 1901 году архитектура становится для Клее не просто мотивом, а композиционным принципом построения рисунка. В 1914 году он отправляется в Тунис, где знакомится с исламской архитектурой. При этом художник изображает на своих картинах фантастические, а не реальные постройки. В 1920 году Вальтер Гропиус приглашает Клее на должность преподавателя в школу Баухауза.