Каталония вновь осталась без кандидата в региональные лидеры | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 23.03.2018

Член Верховного суда Испании Пабло Льярена арестовал в пятницу, 23 марта, политика Жорди Турулла, сторонника отделения Каталонии от Испании, кандидата на пост главы региона. Он будет содержаться под стражей до суда, который состоится в октябре. Вместе с Туруллом арестованы еще четыре каталонских деятеля. Им вменяется в вину организация мятежа и растрата государственных средств, правонарушения, за которые предусмотрено от 20 до 30 лет тюрьмы.

Таким образом, Турулл не сможет баллотироваться на пост главы администрации, что планировалось осуществить 24 марта на пленарном заседании каталонского парламента.

Тяжкие обвинения против Жорди Турулла

В постановлении об аресте Турулла, копия которого имеется у DW, судья объясняет свое решение "тяжестью проступков, в которых подозревается подследственный", а также подозрениями, что он может продолжить противоправную деятельность или скрыться от правосудия. Льярена напоминает, что из 28 привлеченных к следствию каталонских политиков шестеро во главе с бывшим главой регионального правительства Карлесом Пучдемоном сбежали и скрываются за границей.

В постановлении подробно описаны инкриминируемые арестованному правонарушения. В июле-октябре 2017 года он был руководителем администрации Пучдемона и правительственным спикером. В этом качестве, Турулл "сыграл ключевую роль" в подготовке незаконного референдума о каталонском суверенитете, прошедшем 1 октября, с последующим провозглашением независимости от Испании. Речь идет о "преступных действиях, направленных на разрушение целостности государства и подпадающих под статью УК Испании о мятеже", подчеркивается в постановлении, в котором упоминаются и крупные средства, незаконно выведенных Туруллом из госбюджета для осуществления сепаратистских планов.

Дважды арестованный

Между тем известно, что этот каталонский политик уже был арестован за свои деяния в начале ноября 2017 года, а 4 декабря был выпущен до суда под залог в 100 тысяч евро. Не является ли нынешний арест своеобразной местью Верховного суда за намерение Турулла баллотироваться на пост главы Каталонии?

Нет, считает член барселонской коллегии адвокатов Пере Арнау. В беседе с DW он отметил, что в декабре следствие по делу Турулла находилось лишь "в начальной стадии производства, и судья, принимавший решение об освобождении, не знал степени вины подследственного". Теперь же ситуация изменилась - "против Турулла собраны серьезные улики, что и повлияло на решение об аресте", отметил юрист.

По его словам, политик был вызван в суд за две недели до своего выдвижения в качестве кандидата. И он сам, и его сторонники не могли не знать, что речь идет именно об изменении меры пресечения. Судья этого не скрывал, об этом говорилось и в прессе. Так что если и возникают вопросы вокруг этой истории, то лишь в связи с фактом выдвижения Турулла, считает Арнау: "Зачем сторонникам независимости потребовалось назначать кандидата, который заведомо не сможет выполнять функции главы региона?"

Каталонские сепаратисты идут на обострение ситуации

Это делается депутатами - сторонниками независимости для нагнетания напряженности, считает другой эксперт - профессор политологии Мадридского университета Фернан Гарсия Вилья. По его мнению, "сепаратисты выбрали политику конфронтации и не хотят мириться с тем, что их попытки добиться независимости провалились". Кандидат за решеткой - это для них "повод для скандала с привлечением мировой общественности".

Эксперт в беседе с корреспондентом DW напомнил, что позиция сепаратистов, обладающих небольшим большинством в региональном парламенте, "препятствует нормализации ситуации в Каталонии". Под нормализацией ученый понимает отмену прямого правления из Мадрида, введенного после октябрьских событий 2017 года, и восстановление местной администрации.

Два предыдущих кандидата, выдвинутые на пост главы региона, тоже не смогли баллотироваться. Один из них - Карлес Пучдемон - скрывается в Бельгии, а другой - Жорди Санчес - находится в предварительном заключении, отметил профессор Гарсия Вилья.

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