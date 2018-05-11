 Касперский перенесет данные пользователей в Швейцарию | Новости из Германии о России | DW | 15.05.2018
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Россия

Касперский перенесет данные пользователей в Швейцарию

В Швейцарии будут храниться и обрабатываться данные пользователей софта Касперского из Европы и еще пяти регионов мира. Стоимость проекта по переносу части ключевых операций составляет 12 млн долларов.

Стенд Лаборатории Касперского на Международном форуме по кибербезопасности вол Франции, 2018 год

"Лаборатория Касперского" перенесет в Швейцарию хранение и обработку данных  пользователей из Европы и еще пяти регионов мира. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте российской антивирусной компании во вторник, 15 марта.

В сообщении отмечается, что данное решение принято в рамках реализации глобальной инициативы информационной открытости (Global Transparency Initiative), которую "Лаборатория Касперского" запустила в октябре 2017 года после обвинений в кибершпионаже со стороны американских и британских властей.

Как следует из пресс-релиза, центр обработки пользовательских данных "Лаборатории Касперского" будет открыт до конца 2019 года в Цюрихе. В нем будут хранить и обрабатывать информацию, которую компания получает с согласия своих пользователей из Европы, Северной Америки, Сингапура, Австралии, Японии и Южной Кореи. Впоследствии там будут храниться данные от клиентов и из других стран. Хранение и обработка данных будет  осуществляться под наблюдением сторонней независимой организации.

Перенос части ключевых операций

Еще до конца текущего года "Лаборатория Касперского" планирует перенести в Швейцарию системы для сборки своих антивирусных продуктов и их обновлений из исходного кода, разработанного в R&D-центрах в разных странах. Программное обеспечение и целостность его исходного кода будут проходить проверку со стороны независимых экспертов. Эта мера станет дополнительной верификацией готового продукта, отмечается в пресс-релизе.

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Эксперты смогут, в частности, провести "проверку надежности самого программного обеспечения и его исходного кода, а также убедиться в отсутствии какого-либо внешнего вмешательства и недокументированных функций в технологиях компании", - поясняется в документе. Эти меры также позволят удостовериться в невозможности компрометации процессов по сборке программ и обработке пользовательских данных.

В "Лаборатории Касперского" "Интерфаксу" сообщили, что стоимость проекта по переносу части ключевых операций в Швейцарию составляет 12 млн долларов. В компании не раскрывают, какая доля пользовательских данных от всей клиентской базы "Лаборатории Касперского" будет храниться в Швейцарии.

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    Автор: Илья Коваль


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