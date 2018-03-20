Карл Маркс стал светофорным человечком | Кадр дня | DW | 20.03.2018

Юбилей основоположника научного коммунизма будет отмечаться 5 мая. В этот день в Трире будет открыт новый памятник Карлу Марксу - 4,40-метровая бронзовая статуя, подаренная городу Китаем. Она будет установлена около древнеримских ворот Порта Нигра. Юбилейные светофоры заработали уже сейчас. О том, каких еще необычных светофорных человечков можно увидеть на перекрестках в Германии, смотрите в нашей галерее ниже.

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Каких персонажей можно увидеть на немецких перекрестках?

Старые и новые герои немецких светофоров "Помни правила движенья, как таблицу умножения"! В Германии правила дорожного движения начинают изучать задолго до азов математики. В этом детском саду в Дюссельдорфе игрушечный светофор вполне похож на те, которые стоят на улицах, но на улицах не все светофоры похожи друг на друга. Пешеходные могут отличаться. Посмотрим?

Старые и новые герои немецких светофоров Немецкий "светофор" (Ampel) происходит от латинской "ампулы" (ampulla) - так немцы когда-то называли светильники. Знакомство с графическим плюрализмом на перекрестках ФРГ начнем с западногерманского светофорного человечка (Ampelmännchen, Ampelmann). Этот терпеливо стоит на посту в Брауншвейге, краснея за пешеходов, грубо нарушающих правила, или от злости на них.

Старые и новые герои немецких светофоров Восточногерманские обитатели пешеходных светофоров до сих пор отличаются от своих простоволосых западных товарищей характерными широкополыми шляпами. После падения Берлинской стены и воссоединения страны они успешно проникли в некоторые города старых федеральных земель, а также смогли начать успешную карьеру в сувенирно-рекламном бизнесе.

Старые и новые герои немецких светофоров В Берлине, например, восточногерманских светофорных человечков предлагают туристам со всего мира на открытках, сумках, календарях и на всем другом, чего душа желает. Первый такой пешеходный светофор был установлен на улице Фридрихштрассе в Восточном Берлине в 1969 году.

Старые и новые герои немецких светофоров Следуя принципам гендерного равноправия, руководить пешеходами на некоторых немецких перекрестках в наши времена начали поручать светофорным фрау - Ampelfrau, они же - Ampelmädchen или Ampelweibchen, то есть женщинам, девушкам и прочим блюстительницам. Эта фотография сделана в Кельне.

Старые и новые герои немецких светофоров Таких персонажей можно увидеть на улицах Майнца, где находится штаб-квартира второго общенационального телеканала ZDF. "Майнцские человечки" (Mainzelmännchen) - веселые ребята, развлекающие его зрителей в коротких клипах между передачами, рекламными блоками или перед прогнозами погоды. Они давно заслужили культовый статус и поэтому удостоились чести поселиться в светофорах своего родного города.

Старые и новые герои немецких светофоров Антон, Берт, Конни, Эди, Фрицхен и Дет. Для ZDF этих забавных озорников и шалунишек в 1963 году придумал немецкий художник Вольф Герлах. За это время они стали героями более 45 тысячи клипов. В начале 1970-х годов в сугубо мужские ряды пытались внедрить девушку, но она как-то в этой ватаге не прижилась. От идеи уже скоро пришлось отказаться.

Старые и новые герои немецких светофоров Летом 2017 года ряды нетрадиционных регулировщиков пешеходных перекрестков в Германии пополнил немецкий Петрушка, то есть Каспер (Kasperl) - персонаж знаменитого театра марионеток в Аугсбурге - Augsburger Puppenkiste.

Старые и новые герои немецких светофоров Касперу, правда, пока доверили распоряжаться лишь зеленым сигналом. Красный, руководствуясь соображениями безопасности, решили на откуп не отдавать. Шут его знает... Аугсбургский кукольный театр получил широкую известность в Германии в 1960-х годах, когда его спектакли для детей и взрослых стали показывать по телевидению.

Старые и новые герои немецких светофоров В свою очередь, такие пешеходные светофоры могут появиться в Штутгарте - "Лошадка" и "Обезьянка" - Pferdle und Äffle на швабский манер. Местный клуб любителей этих анимационных персонажей собрал уже двенадцать тысяч подписей, но власти пока все же сопротивляются - боятся ответственности в случае ДТП.

Старые и новые герои немецких светофоров "Лошадка" и "Обезьянка" - штутгартские коллеги "майнцских человечков". Их придумали в 1959 году для общественно-правовой телерадиокомпании SWR, ранее - SDR, вещающей на территории Баден-Вюртемберга. В фильмографии этой парочки - около полутора тысяч клипов.

Старые и новые герои немецких светофоров Из Штутгарта - в Ганновер, где можно увидеть такой светофор с числом 96...

Старые и новые герои немецких светофоров Hannover 96 - местный футбольный клуб Ганноверского спортивного общества, созданного в 1896 году. За свои историю он дважды выигрывал первенство Германии, но в 2016 году оказался во второй лиге, откуда, правда, смог выбраться всего за один сезон. Заняв там второе место, получил зеленый сигнал обратно в бундеслигу.

Старые и новые герои немецких светофоров Такие однополые светофоры появляются сейчас в некоторых немецких городах по случаю проведения гей-парадов (CSD). Эта фотография была сделана во Франкфурте-на-Майне, где взяли пример со столицы Австрии - Вены.

Старые и новые герои немецких светофоров Похоже, что придание индивидуальности и местного колорита пешеходным светофорам становится темой все более популярной. В Эрфурте, например, можно увидеть восточногерманского светофорного человечка, шагающего под зонтом.

Старые и новые герои немецких светофоров Если бы в позапрошлом веке не были изобретены двигатели внутреннего сгорания, такие светофоры сейчас стояли бы повсюду. Однако поскольку техническая история не знает сослагательного наклонения, их устанавливают по особым случаям - например, в Эссене во время крупнейшей в мире ярмарки конного спорта Equitana. Надо же как-то разруливать тысячу лошадей и двести тысяч посетителей.

Старые и новые герои немецких светофоров Помимо официальных отступлений от стандартов и норм на немецких светофорах можно увидеть следы несанкционированной творческой фантазии в виде разных наклеек, например, в форме сердец в Берлине или...

Старые и новые герои немецких светофоров ... других хорошо узнаваемых символов - в Дюссельдорфе. Увидите - присылайте! Автор: Максим Нелюбин



Немецкой зебре - 65 лет, или Что нужно знать про переходы

Пешеходный переход по-немецки Самый известный в мире пешеходный переход находится, как принято считать, в Лондоне, на улице Эбби-Роуд. В 1969 году здесь сфотографировались для обложки своего последнего совместного студийного проекта музыканты группы "Битлз". Через два года альбому "Abbey Road" исполнится полвека, но мы так долго ждать не будем, а отметим другой пешеходно-переходный юбилей - 65-летие первой зебры в Германии.

Пешеходный переход по-немецки Первая немецкая зебра (Zebrastreifen), сведения о которой сохранились в архивах, была нанесена на проезжую часть одной из улиц Мюнхена в 1952 году - двенадцать белых полосок. При этом думать о безопасности пешеходов в Германии начали намного раньше. Первый такой параграф появился в 1929 году - в правилах уличного движения Берлина, однако обозначали переходы тогда не зеброй, а другой разметкой.

Пешеходный переход по-немецки Современные зебры, получившие распространение во всем мире, своим появлением обязаны международным соглашениям, подписанным странами-членами ООН в Женеве в 1949 году. В Германии правила поведения водителей, пешеходов и других участников движения на зебрах и перед ними закреплены в параграфе 25 ПДД (§ 25 StVO), а наказания для нарушителей определены в специальном штрафном каталоге.

Пешеходный переход по-немецки Помимо разметки в виде белых полосок нерегулируемые пешеходные переходы дополнительно обозначаются такими информирующими квадратными знаками, а в опасных или плохо обозримых местах - предупреждающими треугольниками. Преимуществом на таких переходах пользуются пешеходы, а также лица на инвалидных колясках - простых или моторизированных. Велосипедисты преимуществ не имеют!

Пешеходный переход по-немецки Велосипедистам в Германии не запрещается ездить по зебре, но в таком случае они не являются пешеходами и несут ответственность случае ДТП - например, если вылетят на переход на полной скорости, не оценив ситуацию. В идеальном варианте велосипед по зебре нужно катить, то есть слезть с него или отталкиваться ногой, стоя на одной педали. Лишь в этом случае машины обязаны уступать им дорогу.

Пешеходный переход по-немецки Другое дело, когда параллельно зебре проезжую часть также пересекает велосипедная дорожка, то есть нанесена разметка и поставлены знаки, например, при круговом движении - тогда можно спокойно ехать, соблюдая, кончено же, осторожность. То же самое касается пешеходов. Зебра не означает, что вы можете идти по ней, уткнувшись в телефон. Сначала нужно посмотреть по сторонам. Многие об этом забывают.

Пешеходный переход по-немецки Ежегодно в Германии на зебрах происходит около 5500 ДТП, в которых страдают люди. В 2016 году в результате таких происшествий тяжелые травмы получило более 900 человек, 25 человек погибло. Многих ДТП можно было бы избежать, если бы все участники движения соблюдали правила, были более внимательными и взаимовежливыми. Ведь лучше подождать, чем настаивать на своем преимуществе и пострадать.

Пешеходный переход по-немецки Перед зеброй водители (и велосипедисты, если двигаются по проезжей части или зебра нанесена на велосипедную дорожку) обязаны снизить скорость и пропустить пешехода, даже если тот еще только подходит к зебре, но очевидно собирается перейти дорогу. Подавать какие-то знаки пешеход не обязан. В таких местах нельзя обгонять, останавливаться ближе пяти метров до разметки, а также на самом переходе.

Пешеходный переход по-немецки За большинство нарушений § 25 ПДД водителям в Германии грозят штрафы от 80 до 120 евро плюс один балл в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Например, 80 евро и один балл, если не снизить скорость перед зеброй при наличии вблизи пешехода. Лишение прав происходит при восьми баллах. Сгорают они нескоро. По таким нарушениям - через 2,5 года.

Пешеходный переход по-немецки Пешеходам перед выходом на зебру следует быть особенно внимательными в темное время суток и при плохой погоде, в условиях сниженной видимости. На этот счет есть соответствующие судебные решения, при грубом несоблюдении элементарной осторожности возлагающие частичную вину и на пешеходов.

Пешеходный переход по-немецки Где в Германии появляются зебры? Согласно правилам, такие пешеходные переходы могут оборудоваться в местах, где в часы с наиболее интенсивным движением дорогу переходит не менее 50 пешеходов и при этом проезжает не менее 200 машин. При более сильном трафике ставят пешеходные светофоры. При менее интенсивном - оборудуют островки безопасности между полосами проезжей части, но без зебры.

Пешеходный переход по-немецки Считается также, что слишком короткие расстояния между зебрами на дороге приводят к снижению желания и готовности водителей каждый раз сбавлять скорость перед ними, что приводит к росту числа ДТП. Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода (включая разметку, знаки, освещение и утопленные бордюры) обходится в Германии от 12 до 75 тысяч евро, в среднем - около 30 тысяч евро. Автор: Максим Нелюбин



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