Карлес Пучдемон задержан в Германии | Новости из Германии о Европе | DW | 25.03.2018

Немецкая полиция задержала бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона, ранее объявленного Верховным судом Испании в международный розыск. В воскресенье, 25 марта, он был задержан на автобане дорожной полицией после пересечения границы с Данией, сообщил представитель земельного ведомства уголовной полиции в Киле.

Ранее о задержании Пучдемона сообщил в Twitter его адвокат Жауме Алонсо-Куэвийас. По его словам, политик направлялся из Финляндии в Бельгию.

По словам адвоката, действия полицейских были корректны, в настоящее время лидер каталонских сепаратистов находится в полицейском участке. Задержание Пучдемона подтвердил в ответ на запрос dpa представитель немецкой полиции.

Ордер на арест

23 марта Верховный суд Испании вновь выдал международный ордер на арест Карлеса Пучдемона. ВС уже выдавал такой ордер осенью 2017 года, однако в декабре отозвал его. Решение было принято после того, как все пятеро каталонских политиков, которые тогда были объявлены в розык, заявили о желании вернуться в страну, чтобы участвовать в региональных выборах.

22 января испанская генпрокуратура запросила повторный ордер на арест Пучдемона, так как он покинул территорию Бельгии и прибыл в Данию. Этот выезд за пределы Бельгии стал для Пучдемона первым после того, как он бежал в Брюссель, чтобы избежать судебного преследования в Испании. Верховный суд Испании, однако, запрос не удовлетворил.

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Подобные действия были признаны КС незаконными.

Судебные органы Испании возбудили дела против ряда каталонских политиков за мятеж, растрату бюджетных средств и другие правонарушения. Между тем победителями внеочередных парламентских выборов в Каталонии, состоявшихся 21 декабря, вновь оказались сторонники ее независимости.

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