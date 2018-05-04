 Карлеса Пучдемона вновь выдвинут в премьеры Каталонии | Новости из Германии о Европе | DW | 05.05.2018
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Европа

Карлеса Пучдемона вновь выдвинут в премьеры Каталонии

Партия "Вместе за Каталонию" выдвинет Карлеса Пучдемона на должность премьера автономии. Ранее кандидатуру Пучдемона уже отклонял парламент Каталонии.

Карлес Пучдемон на встрече партии Вместе за Каталонию, Берлин, 18 апреля 2018 г.

Карлес Пучдемон на встрече партии "Вместе за Каталонию", Берлин, 18 апреля 2018 г.

Партия Карлеса Пучдемона "Вместе за Каталонию" намерена вновь выдвинуть своего лидера на пост главы регионального правительства. Как сообщил в субботу, 5 мая, представитель партии, голосование по утверждению нового премьер-министра Каталонии может пройти в местном парламенте до 14 мая. Решение было объявлено после встречи руководства "Вместе за Каталонию" в Берлине, в которой приняли участие депутаты, активисты партии и сам Пучдемон.

Контекст

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Бывший глава Каталонской региональной администрации задержан после пересечения границы с Данией, сообщил его адвокат. (25.03.2018)

Начиная с декабря каталонский парламент уже четырежды не мог сформировать правительство. Все ранее выдвинутые кандидаты, включая Пучдемона, кандидатура которого не была поддержана в январе 2018 года, находятся либо в камере предварительного заключения, либо уехали из Испании. Конституционный суд Испании по запросу испанского правительства постановил, что при утверждении главной правительства кандидат должен присутствовать на голосовании лично.

Экс-премьер автономии Карлес Пучдемон после скандального референдума о независимости Каталонии был смещен со своей должности. После этого политик бежал в Бельгию. 25 марта Пучдемон был задержан в Германии, но вскоре отпущен под подписку о невыезде. В ближайшее время немецкий суд должен решить, следует ли выдавать Пучдемона Испании.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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