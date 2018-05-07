 Канны и кино на русском языке (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.05.2018
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Культура и стиль жизни

Канны и кино на русском языке (фотогалерея)

Какие режиссеры чаще других кинематографистов из СССР, а потом России попадали в программу Каннского фестиваля?

  • Летят журавли в Каннах

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Первый и пока единственный

    В 1958 "Золотую пальмовую ветвь" получила военная драма Михаила Калатозова "Летят журавли". Фильм до сих пор остается единственным советским и российским обладателем главной награды Каннского кинофествиаля. Призом была отмечена также исполнительница главной женской роли Татьяна Самойлова.

  • Отелло Сергея Юткевича

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Экранизация классиков

    Фильм "Отелло" Сергея Юткевича по одноименной трагедии Шекспира в 1956 году участвовал в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и был удостоен приза за лучшую режиссуру.

  • Сталкер

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Оглушительный успех

    Гран-при, вторая по значимости награда Каннского кинофестиваля, в 1972 году была присуждена "Солярису". "Лучшим режиссером" Андрей Тарковский стал в 1983 году с фильмом "Ностальгия". Вне конкурса на Лазурном берегу были показаны его "Сталкер" и "Андрей Рублев". За последний фильм Каннам пришлось сражаться с советскими чиновниками. Зато успех опальной в СССР картины был оглушительным.

  • Луна-парк

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Из числа лауреатов

    Павел Лунгин дебютировал в Каннах в 1990 году с фильмом "Такси-блюз" и получил приз за лучшую режиссерскую работу. В основной программе Каннского конкурса в 1992 году шел его "Луна-парк" (фото). В 2000 году "Свадьба" взяла приз за лучший актерский ансамбль.

  • Утомленные солнцем

    Фильмы на русском языке в Каннах

    "Оскар" вместо "Пальмы"

    Драма Никиты Михалкова "Утомленные солнцем" была показана в Каннах в 1994 году. Фильму прочили "Золотую пальмовую ветвь", но жюри отдало первенство "Криминальному чтиву" Тарантино. Драма Михалкова получила "всего лишь" Гран-при и приз экуменического жюри. Пилюлю подсластила вскоре американская киноакадемия, признав "Утомленные солнцем" в 1995 году лучшим фильмом на иностранном языке.

  • Молох Александра Сокурова

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Из круга избранных

    Завсегдатаем Каннского кинофестиваля стал Александр Сокуров. На Лазурном берегу были показаны его "Молох" (фото), получивший приз за лучший сценарий, "Телец", "Русский ковчег", "Отец и сын", "Александра".

  • Рай

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Канны и Венеция

    В число приглашаемых в Канны режиссеров входит также Андрей Кончаловский. Его советский эпический фильм "Сибириада" был удостоен в 1979 году Гран-при Каннского кинофестиваля. Впрочем, больше наград ему принес итальянский конкурент французского кинофорума: за фильмы "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай" двумя премиями "Серебряный лев" Кончаловского наградил кинофестиваль в Венеции.

  • Левиафан

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Новая традиция

    Каннский кинофестиваль традиционно приглашает режиссеров, которых когда-то открыл на заре творческого пути. Исключением из этого правила стал Андрей Звягинцев. Открытый совсем другим фестивалем, Венецианским, он, тем не менее, стал завсегдатаем Канн от России. "Изгнание", "Левиафан", "Нелюбовь" не только шли в конкурсе, но и награждались призами.

  • В тумане Сергея Лозницы

    Фильмы на русском языке в Каннах

    По мотивам Достоевского

    Украинского режиссера белорусского происхождения Сергея Лозницу Канны открыли для себя в 2010 году, когда в конкурсе шел его фильм "Счастье мое". В 2012 года Канны показали "В тумане" (на фото). Фильм по повести Василя Быкова завоевал премию Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. В 2017 году Лозница показал на Лазурном берегу фильм "Кроткая", снятый на русском языке и с российскими актерами.

  • Лето Кирилла Серебренникова

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Новый фаворит

    Кирилл Серебренников дебютировал в Каннах в 2016 году в программе "Особый взгляд", где был показан его фильм "Ученик". В 2018 году в основном конкурсе идет его фильм "Лето" о молодом Викторе Цое и ленинградской андеграундной рок-культуре 1980-х годов.

    Автор: Элла Володина


  • Летят журавли в Каннах

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Первый и пока единственный

    В 1958 "Золотую пальмовую ветвь" получила военная драма Михаила Калатозова "Летят журавли". Фильм до сих пор остается единственным советским и российским обладателем главной награды Каннского кинофествиаля. Призом была отмечена также исполнительница главной женской роли Татьяна Самойлова.

  • Отелло Сергея Юткевича

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Экранизация классиков

    Фильм "Отелло" Сергея Юткевича по одноименной трагедии Шекспира в 1956 году участвовал в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и был удостоен приза за лучшую режиссуру.

  • Сталкер

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Оглушительный успех

    Гран-при, вторая по значимости награда Каннского кинофестиваля, в 1972 году была присуждена "Солярису". "Лучшим режиссером" Андрей Тарковский стал в 1983 году с фильмом "Ностальгия". Вне конкурса на Лазурном берегу были показаны его "Сталкер" и "Андрей Рублев". За последний фильм Каннам пришлось сражаться с советскими чиновниками. Зато успех опальной в СССР картины был оглушительным.

  • Луна-парк

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Из числа лауреатов

    Павел Лунгин дебютировал в Каннах в 1990 году с фильмом "Такси-блюз" и получил приз за лучшую режиссерскую работу. В основной программе Каннского конкурса в 1992 году шел его "Луна-парк" (фото). В 2000 году "Свадьба" взяла приз за лучший актерский ансамбль.

  • Утомленные солнцем

    Фильмы на русском языке в Каннах

    "Оскар" вместо "Пальмы"

    Драма Никиты Михалкова "Утомленные солнцем" была показана в Каннах в 1994 году. Фильму прочили "Золотую пальмовую ветвь", но жюри отдало первенство "Криминальному чтиву" Тарантино. Драма Михалкова получила "всего лишь" Гран-при и приз экуменического жюри. Пилюлю подсластила вскоре американская киноакадемия, признав "Утомленные солнцем" в 1995 году лучшим фильмом на иностранном языке.

  • Молох Александра Сокурова

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Из круга избранных

    Завсегдатаем Каннского кинофестиваля стал Александр Сокуров. На Лазурном берегу были показаны его "Молох" (фото), получивший приз за лучший сценарий, "Телец", "Русский ковчег", "Отец и сын", "Александра".

  • Рай

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Канны и Венеция

    В число приглашаемых в Канны режиссеров входит также Андрей Кончаловский. Его советский эпический фильм "Сибириада" был удостоен в 1979 году Гран-при Каннского кинофестиваля. Впрочем, больше наград ему принес итальянский конкурент французского кинофорума: за фильмы "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай" двумя премиями "Серебряный лев" Кончаловского наградил кинофестиваль в Венеции.

  • Левиафан

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Новая традиция

    Каннский кинофестиваль традиционно приглашает режиссеров, которых когда-то открыл на заре творческого пути. Исключением из этого правила стал Андрей Звягинцев. Открытый совсем другим фестивалем, Венецианским, он, тем не менее, стал завсегдатаем Канн от России. "Изгнание", "Левиафан", "Нелюбовь" не только шли в конкурсе, но и награждались призами.

  • В тумане Сергея Лозницы

    Фильмы на русском языке в Каннах

    По мотивам Достоевского

    Украинского режиссера белорусского происхождения Сергея Лозницу Канны открыли для себя в 2010 году, когда в конкурсе шел его фильм "Счастье мое". В 2012 года Канны показали "В тумане" (на фото). Фильм по повести Василя Быкова завоевал премию Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. В 2017 году Лозница показал на Лазурном берегу фильм "Кроткая", снятый на русском языке и с российскими актерами.

  • Лето Кирилла Серебренникова

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Новый фаворит

    Кирилл Серебренников дебютировал в Каннах в 2016 году в программе "Особый взгляд", где был показан его фильм "Ученик". В 2018 году в основном конкурсе идет его фильм "Лето" о молодом Викторе Цое и ленинградской андеграундной рок-культуре 1980-х годов.

    Автор: Элла Володина


Смотрите также:
СССР и Россия на Берлинале 

  • Восхождение, 1977 год

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    "Восхождение", 1977 год

    Военная драма "Восхождение" Ларисы Шепитько (на фото в центре) - первая советская картина, завоевавшая "Золотого медведя" в Берлине. На главные роли в фильме по повести Василя Быкова "Сотников" режиссер решила утвердить тогда мало кому известных актеров и отказалась от кандидатур Высоцкого, Мягкова и Губенко.

  • Тема, 1987 год

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    "Тема", 1987 год

    Второй по счету "Золотой медведь" достался советской картине "Тема" в 1987 году. На фото - режиссер фильма Глеб Панфилов с супругой Инной Чуриковой, сыгравшей в "Теме" одну из главных ролей.

  • Год собаки, 1994 год

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    После успеха в 1987 году ни один советский или российский режиссер не сумел завоевать главную награду Берлинале. В 1994 году "Серебряного медведя" за выдающиеся достижения в области киноискусства получил режиссер Семен Аранович, представивший публике свой фильм "Год Собаки".

  • Ночной дозор, 2005 год

    СССР и Россия на Берлинале

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  • Солнце, 2005 год

    СССР и Россия на Берлинале

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  • Как я провел этим летом, 2010 год

    СССР и Россия на Берлинале

    "Как я провел этим летом", 2010 год

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  • Под электрическими облаками, 2015 год

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    "Под электрическими облаками", 2015 год

    Еще один операторский успех на Берлинале - драма Алексея Германа-младшего "Под электрическими облаками". Операторов Сергея Михальчука и Евгения Привина наградили "Серебряным медведем" за выдающиеся художественные достижения.

  • Довлатов, 2018 год

    СССР и Россия на Берлинале

    "Довлатов", 2018 год

    В этом году в основную конкурсную программу Берлинале вновь вошел фильм Алексея Германа-младшего. Картина "Довлатов" о небольшом отрезке жизни знаменитого писателя поборется за главный приз фестиваля.

  • Сын, 2018 год

    СССР и Россия на Берлинале

    "Сын", 2018 год

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    Автор: Ксения Сафронова


 

 

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