Канны и кино на русском языке (фотогалерея)

Какие режиссеры чаще других кинематографистов из СССР, а потом России попадали в программу Каннского фестиваля?
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