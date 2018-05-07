Канны и кино на русском языке (фотогалерея)

Фильмы на русском языке в Каннах

По мотивам Достоевского

Украинского режиссера белорусского происхождения Сергея Лозницу Канны открыли для себя в 2010 году, когда в конкурсе шел его фильм "Счастье мое". В 2012 года Канны показали "В тумане" (на фото). Фильм по повести Василя Быкова завоевал премию Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. В 2017 году Лозница показал на Лазурном берегу фильм "Кроткая", снятый на русском языке и с российскими актерами.