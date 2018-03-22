 Кандидата от сепаратистов не выбрали президентом Каталонии | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2018
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Европа

Кандидата от сепаратистов не выбрали президентом Каталонии

Парламент Каталонии не смог выбрать президента автономии. Следующий раунд голосования должен состояться через два дня.

Жорди Туруль, 22 марта 2018 г.

Жорди Туруль, 22 марта 2018 г.

Ведущие сепаратистские партии Каталонии в четверг, 22 марта, не сумели выбрать бывшего официального представителя регионального правительства Жорди Туруля на пост главы автономии. Леворадикальная партия CUP, которой принадлежит четыре мандата, решила воздержаться при голосовании, в результате чего 51-летний Туруль не сумел получить требуемого абсолютного большинства. За кандидатуру Туруля проголосовали 64 депутата, 65 - против. Голосованию предшествовала многочасовая дискуссия.

Контекст

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Парламент Каталонии, в котором преобладают сторонники независимости, восстановил на посту главы региона Карлеса Пучдемона, скрывающегося от испанского правосудия. DW о последствиях этого решения. (01.03.2018)

Согласно закону, повторное голосование должно произойти через два дня после первого. Для утверждения кандидатуры достаточно будет простого большинства, однако и оно пока не гарантировано Турулю. Помимо этого, ему грозит задержание, и тогда он не сможет принять участие в парламентском заседании. Пока Туруль находится под залогом на свободе, однако это может измениться в пятницу, когда на заседании суда в Мадриде будут рассмотрены пункты обвинения в его адрес. В результате судом может быть принято решение о задержании Туруля.

Жорди Туруль является уже третьим кандидатом на пост главы Каталонии. Накануне, 21 марта, стало известно, что находящийся под арестом Жорди Санчес снял свою кандидатуру с выборов. Еще раньше, в начале марта, от притязаний на пост президента Каталонии "временно" отказался бывший глава автономии - Карлес Пучдемон, который находится в Бельгии. В случае возвращения в Испанию Пучдемону также грозит задержание.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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