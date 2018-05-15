 Канада осудила открытие моста в аннексированный РФ Крым | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.05.2018
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Мир

Канада осудила открытие моста в аннексированный РФ Крым

Мост через Керченский пролив призван упрочить незаконное владение России Крымом и изолировать его от остальной территории Украины, заявила Христя Фриланд.

Мост через Керченский пролив

Мост через Керченский пролив

Канада осуждает сооружение и частичное открытие моста через Керченский пролив в аннексированный Россией Крым. Соответствующее заявление министра иностранных дел Канады Христи Фриланд опубликовано на сайте канадского МИДа в среду, 16 мая.

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"Мост, который связывает Россию с незаконно аннексированным Крымом, представляет собой еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации", - заявляет Фриланд. Цель моста, по ее словам, - "упрочить незаконное владение России полуостровом и насильственно изолировать его от остальной территории Украины".

Фриланд напомнила о том, что Канада поддерживает Украину в вопросах ее суверенитета и территориальной целостности, а также призвала Россию прекратить нарушать основополагающие принципы норм международного порядка.

Мост длиной 19 км ведет от Таманского полуострова Краснодарского края к украинскому полуострову Крым, аннексированному Россией в марте 2014 года. В церемонии его открытия 15 мая принял участие президент России Владимир Путин.

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  • Владимир Путин на телеэкранах во время пресс-конференции в декабре 2014 года

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  • Колючая проволока на границе материковой части Украины и Крыма

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  • Женщины с российским флагом радуются вхождению Крыма в состав РФ

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    Автор: Галина Петровская


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