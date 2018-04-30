 Канада готовит закон о защите от вмешательства в выборы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.05.2018
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Мир

Канада готовит закон о защите от вмешательства в выборы

Канадский законопроект запретит финансирование предвыборных кампаний из иностранных средств. Партии обяжут сообщать, какие данные они собирают на избирателей.

Здание канадского парламента в Оттаве

Здание канадского парламента в Оттаве

Правительство Канады запланировало широкие законодательные меры защиты парламентских выборов, предстоящих в 2019 году, от кибератак и "вмешательства из-за границы". Законопроект, внесенный кабинетом в понедельник, 30 апреля, предусматривает ограничение финансовых пожертвований, усиление защиты данных избирателей и ограничение срока предвыборной кампании до 50 дней.

Благодаря новому закону, "иностранные организации" впредь не смогут финансировать предвыборные кампании в Канаде, заявил исполняющий обязанности министра демократических институтов страны Скотт Брайсон. Канадским рекламодателям запретят преднамеренно получать деньги на предвыборную агитацию из-за границы.

Контекст

Twitter обнаружил, что в период президентской кампании в США в соцсети велась активная поддержка Дональда Трампа. За этим, вероятно, стояла Москва. (27.01.2018)

Западные демократические страны должны искать источник своих проблем у себя дома, а не в Кремле. Это лучший метод борьбы с российской пропагандой, уверен обозреватель FAZ Райнхард Фезер. (01.12.2017)

Политические партии должны будут сообщать, какие данные об избирателях они собирают и как их используют. Правительство в Оттаве также намерено вновь допустить к голосованию канадских граждан, проживающих за границей более пяти лет. Это нововведение коснется почти одного миллиона канадцев.

Правительство премьер-министра Джастина Трюдо разработало этот законопроект на фоне скандала вокруг предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Москва категорически отвергает выдвигаемые против нее обвинения.

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  • USA Donald Trump Jr. (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

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  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Боты на службе

    Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

  • Google Logo (Picture alliance/dpa/O.Spata)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Интернет как поле боя

    Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.

  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Первый обвиняемый

    В рамках расследования вмешательства России в выборы в США, предъявлено первое обвинение. Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в заговоре против интересов Соединенных Штатов. В том числе упоминается факт получения многомиллионных сумм за работу на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Ложь выходит наружу

    Одновременно стало известно о том, что бывший советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к российским властям. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Владимира Путина.

    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


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Контекст

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В США не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией. В СМИ звучат все новые обвинения, которые президент отвергает. DW собрала самые громкие из них. (13.06.2017)  

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